台中西區居酒屋推薦!台中超人氣居酒屋 虎川千代勤美店 日式庭園一進門立即穿越到日本，餐點好吃老闆很熱情一直送招待，每桌都有送來店禮、打卡禮、壽星/晉升/比賽得獎再送12杯shot酒，真的很大方！而且不定時推出新菜色，我們這次來吃到超狂的虎你勇干貝牡蠣痛風鍋，滿滿30顆大干貝及廣島牡蠣真的很勇!!還有30公分炙烤鮭魚肚及肥美的爆彈炙烤香魚也是很厲害，真的是隨便點都好吃，約會聚餐選這家就對了。

虎川千代地點交通

虎川千代目前有勤美店及健行學士店。

我們今天到勤美店用餐，位在草悟道商圈向上北路靠近美村路口，日式庭院外觀很吸睛目標明顯，大門口很像在日本街頭，路過就會被它吸引。

虎川千代環境

座位區分好幾區，大門口就有不少戶外座位，店內座位也不少。

以2-4人方桌居多，另外還有板前席，1人、2人、多人聚餐都沒問題。

假日經常客滿，建議先訂位才不會久等。

另外有兩間4人/8人包廂(有低消規定)，獨立空間慶生聚餐或是商務聚餐、招待重要客人都很適合，包廂很搶手建議先預約。

虎川千代勤美店菜單

虎川千代菜單餐點種類很多，舉凡居酒屋該有的菜色這裡通通吃得到，還會不定期推出新菜色。

我們這次來就有發現新菜色:虎你勇干貝牡蠣痛風鍋、30公分香烤鮭魚肚、爆彈炙烤香魚等3道都很厲害，隱藏版新菜色記得問店員才點的到喔~

每人低消400元，外加一成服務費。我把整本菜單都拍下來給大家看，請參考虎川千代菜單。

虎川千代優惠

每桌招待炸牛蒡

一入座每一桌就免費招待香酥好吃的炸牛蒡，不同於一般日本料理招待泡菜那種小碟小菜，這到炸牛蒡份量十足，老闆很有誠意啊。

打卡或者Google評論再送日式黑糖麻糬(原價110元)

這個日式炸麻糬外酥內Q的麻糬口感加上黑糖香氣非常好吃，一大盤免費招待，真是開心。

壽星/晉升/比賽得獎免費招待12杯Shot酒

壽星生日前後一週，訂位時預先告知就可享有壽星禮。

工作晉升(出示升遷公告)或是比賽得獎(出示一個月內得獎照片或獎杯獎牌)也通通招待，總之老闆就是送的爽快，來到這家用餐氣氛超開心!

免費招待一口氣送出12杯Shot酒，基本都會招待梅酒、清酒、威士忌3種，還有紅色值星官壽星背帶，整個氣氛好嗨啊~

(警語:未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕)

如果不喝酒也可以換成日本茶、果汁，氣氛一樣嗨到爆。

要聚餐慶生、晉升、得獎通通可以到虎川千代慶祝啦~

虎川千代好吃嗎？

鍛高譚紅紫蘇梅酒

利口酒紫蘇梅酒的酒味不像青酒或是威士忌那麼明顯，梅酒香氣淡雅卻口齒留香，連女生都很愛。

富士高砂綠茶梅酒

這杯梅酒帶有綠茶茶香，一入口就感受的到，尾韻浮現梅酒的香醇滋味，非常清爽很耐喝!

(警語:未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕)

Asahi朝日黑生啤 1800CC

虎川千代不只清酒好喝，生啤酒也很讚。

黑生啤的麥香與啤酒花的風味比白啤酒還要讚，聚餐就是要點特大杯1800CC才過癮!

(警語:未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕)

Sapporo黑標生啤酒

除了Asahi黑生皮，也有Sapporo黑標生啤酒，來到虎川千代慶生聚餐，就是要大口吃肉大口喝酒，大家都吃得很開心。

(警語:未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕)

日本果汁汽水

不喝酒的話，也有各種日本果汁汽水可以點。

杯子裡頭附上大顆冰球，跟一般居酒屋給碎冰塊大不同，不僅好喝視覺上也很加分。

綜合生魚片

一大盤有鮭魚、鮪魚、旗魚三種生魚片，通通都是厚切，新鮮海味真的是一級棒!

尤其是厚鮭魚生魚片，無敵軟嫩接近入口即化，油脂香氣在嘴裡爆開好幸福啊~

30公分香烤鮭魚肚

一長條鮭魚肚足足有30公分。

我的天啊~第一次吃到這麼長的鮭魚肚，還沒開吃，視覺上大加分!!

鮭魚肚的油脂很豐富，烤過後特別香。

表皮酥脆、肉質非常軟嫩，大口咬在嘴裡爆發油脂香氣與海味，極致的美味真是一大享受~~

一長條30公分鮭魚肚，色香味俱全!推薦大家一定要試試。

爆彈炙烤香魚

母香魚整個肚子滿滿的魚蛋，我發現虎川千代的香魚特別大隻又肥美，特地拿10元硬幣比對給大家看。

沒有特別刷醬調味，本身香魚味道就好甜超厲害!

新鮮的海味就是讓人喜歡，每一口都吃的到彈飛爆開的香魚蛋，味道香甜極了，這是我們近期吃過最好吃的烤香魚，一吃就愛上。

虎你勇干貝牡蠣痛風鍋

真的很狂耶~~這鍋整整有15顆生食級大干貝+15顆日本廣島牡蠣，絕對是痛風鍋無誤!!

多人聚餐一定要點這鍋。

廣島牡蠣跟北海道生食級大干貝的個頭都不小，一鍋一共30個有夠補啊~哈哈。

鍋底有蔬菜鋪底，上頭滿滿山藥泥、味噌還有明太子，味道新鮮又清爽，這一鍋鮮度爆表大家都說讚。

來碗廣島牡蠣、大干貝再加點明太子，鮮甜的海味在嘴裡噴發真是滿足!!

天氣冷要點鍋物可以試試這一鍋，大海的美味太厲害了~~

紫蘇海老

紫蘇葉包著白蝦酥炸，咬開金黃麵衣裡頭的蝦肉結實飽滿，搭配紫蘇葉味道特別香，吃起來不會油膩，香酥好吃。

揚出豆腐

揚出豆腐光是看就讓人喜歡，外酥內嫩口感一級棒，搭配柴魚醬汁整個很清爽好好吃喔~

厚切牛舌

這道牛舌特別挑選油脂比較豐富的舌根部位，碳烤的方式逼出香氣。

牛舌軟嫩帶有Q度與脆度，搭配昆布鹽一起吃超級好吃!

蔥鹽牛小排

牛小排碳烤過後把肉汁完全鎖住，口感軟嫩又多汁，味道好甜啊~~

搭配店家特調的香酥蒜片與蔥鹽一起吃有多層次的享受，美味更升級。

碳烤伊比利豬肋條

伊比利豬肋條口感又Q又嫩還帶有脆度，獨特的伊比利豬香氣越咬越出汁，搭配松露洋蔥一起吃，真享受。

酥炸烤肥腸

肥腸處理得很乾淨，酥炸過後外酥內Q越咬越香，單吃就好吃。

搭配洋蔥一起吃，鹹香的滋味真是迷人，這一道我個人很喜歡，推薦必點。

干貝炒烏龍麵

大顆軟嫩的干貝味道好甜，加上豬肉片一盤就有海陸雙重美味。

熱炒烏龍麵口感不會軟爛，醬汁巴附麵條整個很入味，鹹鹹甜甜的滋味大家都說好吃。

櫻花蝦烏魚子炒飯

鐵板炒飯炒的粒粒分明，口感又香又Q乾爽不油膩很厲害。

裡頭有好多野生烏魚子丁，再加上櫻花蝦的海味更加分，鹹香回甘好好吃喔，我們每次來都會點。

虎川千代勤美店評論

虎川千代雖然隱身在草悟道巷弄裡，但生意非常好。

餐點多元隨便點都好吃，還經常推出新菜色，像我們這次吃到的虎你勇干貝牡蠣痛風鍋，滿滿30顆大干貝及廣島牡蠣真的很勇!!還有30公分炙烤鮭魚肚及肥美的爆彈炙烤香魚都很厲害。

老宅日式居酒屋環境超美服務又親切，老闆還一直送招待，炸牛蒡、炸黑糖麻糬以及壽星/升遷/比賽得獎再送12杯shot酒，真的很有誠意！網友大讚好吃Google評論近2000好評4.8星真不是蓋的，值得推薦給大家。

虎川千代資訊

虎川千代勤美店(一店)

粉絲團: 虎川千代勤美店FB

地址: 台中市西區向上北路156號 (地圖)

電話: 04 2301 1102

營業時間: 17:30~01:00 (00:00最後點餐)

虎川千代健行學士店(二店)

粉絲團: 虎川千代健行學士店FB

地址: 台中市北區尚德街2號 (地圖)

電話: 04-2202-0188

營業時間: 17:30～01:00（00:00最後點餐）