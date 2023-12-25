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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 林合發油飯～台北彌月油飯名店．永樂市場人氣美食

林合發油飯～台北彌月油飯名店．永樂市場人氣美食

2023-12-25 16:32:50 hello丫珮珮 人氣：102
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窩客好文

hello丫珮珮

發表篇數：560篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：林合發油飯店
phone02-2559-2888
place台北市大同區迪化街一段21號
作者本次評價：
4.20
環境設備
4.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
4.00
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林合發油飯 永樂市場 大稻埕 台北彌月油飯

　　上週久違的到訪好一陣子沒去的迪化街，走著走著突然想起林合發油飯，其實我記得第一次買到林合發油飯並不是在永樂市場內而是在永樂市場周邊巷子裡的一間店面，那時也不知林合發油飯這麼有名，不過這次在周邊遍尋不找，所以最後還是走進永樂市場內．

　　現在永樂市場裡有幾家店就算不是特別節日也都是需要排隊才能買／吃到的，林合發油飯就是其中一間，當天看人潮還可以就跟著排隊了(因為林合發油飯攤位就在某個出入口邊所以排隊人潮通常都會排到門外)

林合發油飯 永樂市場 大稻埕 台北彌月油飯

林合發油飯 永樂市場 大稻埕 台北彌月油飯

林合發油飯 永樂市場 大稻埕 台北彌月油飯

目前銷售產品＆價位，價格都標示的很清楚，油飯可購買的單位是半斤或一斤，另有賣雞腿．滷蛋跟芋頭粿，亦有A/B二種配套，套餐B是蠻常見的彌月油飯組合．

林合發油飯 永樂市場 大稻埕 台北彌月油飯

林合發油飯 永樂市場 大稻埕 台北彌月油飯

林合發油飯 永樂市場 大稻埕 台北彌月油飯

　　本來只是要買一盒一斤的回家，不過既然都花時間排隊了，就也買了一份分享給在附近上班的友人．（需要盒裝請於購買時告知，不然就是用耐熱塑膠袋裝了哦）

油飯一斤(600g)

林合發油飯 永樂市場 大稻埕 台北彌月油飯

　　可以看到香菇的量還不少，米飯Q也香，以個人口味來說林合發的油飯調味偏淡了點，吃的時候會想加點醬，除了是彌月油飯的好選擇，半斤油飯加隻雞腿跟蛋也是不錯的便當哩．

 

 

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林合發油飯～台北彌月油飯名店．永樂市場人氣美食林合發油飯

地址：台北市大同區迪化街一段21(永樂市場1041號攤位)

雖然網路資訊不少寫1430號攤位但便當盒上印的是1041

下回經過我再仔細看看

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邱千珮

砸鍋賣鐵小火鍋～湯底口味選擇多，附飲料冰品自助吧，還有美味的

我的痞客邦部落格 http://helloapp.pixnet.net/blog

我的窩客島部落格 http://www.walkerland.com.tw/member/view/26189

 

　　感謝您的瀏覽賞文，在此提醒您～每個人口味（感受）不同，本文為個人用餐（或旅遊）心得分享，僅供參考～文內提及之餐點．配套內容．價格等相關營業內容皆為該次用餐記錄，後續有可能因店家調整而有所變動，個人無法一一追蹤在文內做變動修改提示敬請見諒！本文全部文字內容．照片皆為筆者個人拍攝撰寫之著作，未經同意請勿任意複製盜用，歡迎分享但敬請註明出處．

 

阿珮珮未完待續的旅程



#永樂市場
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文章關鍵字
林合發油飯 永樂市場 彌月油飯名店 大稻埕
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