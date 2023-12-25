宜蘭最新的叢林咖啡！就藏在衝浪店二樓，這間咖啡館好隱密，整間都是小石頭地板，店內擺設充滿南洋峇里島風，坐在裡面讓人好放鬆，低消才120元還不收服務費，草莓甜點好療癒，草莓雪人讓人捨不得破壞吃它，手沖咖啡超有儀式感～

宜蘭最新叢林咖啡 在哪？

這浬咖啡位在宜蘭縣頭城衝浪街上！一進衝浪街就會看到這間，一樓外觀充滿峇里南洋風，二樓是正規建築加上玻璃環繞，兩種不同風格在衝浪街上好搶眼，汽車可停放港口路停車場，或是路尾碰碰運氣，看有沒有位置停～

地址：宜蘭縣頭城鎮港口里港口路92-1號

營業時間：9:00-17:00

這浬咖啡 · 文創所

這浬咖啡原本是以文創為主！為了迎合現代人需求，一樓以文創商品、衝浪商品為主，二樓咖啡館打造出叢林咖啡氛圍～

藏在文創衝浪店二樓！

這浬咖啡所真的好隱密！咖啡館要往二樓梯走上去，樓梯牆面都是原住民圖騰藝術，真的好特別～

一打開玻璃門真的好讚！地板鋪滿灰色小石頭，加上木製桌椅、橫木、藤燈…裝飾，讓人有種置身南洋的浪漫錯覺～

這浬咖啡 · 文創所 MENU

這浬咖啡採自由入座！每桌都有QRcode掃碼菜單，點好櫃台結帳即可，每人低消一杯飲料，最便宜美式咖啡才120元，菜單MENU有歐蕾咖啡、氣泡飲與手沖咖啡，肚子餓嘴饞有披薩、炸物、鬆餅與蛋糕點心～

每人低消一杯飲品

用餐時間為90分鐘

5歲以下免低消

消費不收服務費

櫃檯剛好看到歡慶開幕活動！在Google map留下文字評論，就送一份小點心或小餅乾～

以同類型咖啡館來講，這浬咖啡真的很讚，低消親民、不收服務費，還提供檸檬水自取～

很多人推薦這的千層蛋糕！千層蛋糕平易近人才150元，還不定時推出新口味，針對千層蛋糕也有優惠活動，詳情可詢問店內人員～

超chill！根本小峇里島

走到裡面更讓人驚艷！開放式格局搭配峇里島南洋裝飾，陽光穿透玻璃大量自然光，這裡充滿南洋溫馨感，從2人、4人、6人到12人坐都有，每個座位都好有特色，還有鞦韆椅坐，選擇障礙來了我都想坐啦～

地板雖然是灰色小石頭！但每天都有清理，所以咖啡館很乾淨～

才進來一下就讓我沉醉在這！平時生活忙碌，這散發慵懶氣息，讓我可以放慢腳步～

連角落都用心擺設！手機相機拿起來拍不停，記憶體滿載而歸啦～

這浬的炸魚條

明明這是咖啡館！人氣TOP.1竟然是「這浬炸魚條」，炸魚條看起來挺像鹹酥雞，和平常咖啡館常見的魚柳條完全不一樣，旁邊附有生菜沙拉，淋上油醋醬一起吃很開胃，一吃就知道新鮮～

炸魚條也太好吃了吧！第一次在咖啡館吃到這種炸魚條，外層酥脆度像鹹酥雞，裡面是宜蘭紅燒鰻魚，從切面就看得到魚肉有肉汁，紅燒鰻魚特有香氣撲鼻而來，真的會一塊接一塊停不下來～

瑪格麗特 披薩

現做11吋披薩有6種口味！薄片披薩放上滿滿配料，趁熱拉披薩會牽絲，薄披薩餅皮沒有多餘油脂，更能吃到食材原味，單吃披薩就很有味道，不膩口又夠味的披薩～

雪人草莓鬆餅

每片花瓣鬆餅都有草莓雪人讓人想尖叫！真的讓人捨不得吃，這草莓雪人真的很費工，只能全程手工做，洗淨擠上特製鮮奶油，擠上五官、小手、帽子做成草莓雪人，中間還有一顆聖誕樹裝飾～

厚實花瓣鬆餅外酥內扎實！是我喜歡的鬆餅口感，草莓酸甜適加上滑順鮮奶油，激盪出完美火花好好吃唷～

草莓乳酪蛋糕

讓人眼睛為之一亮的草莓甜點！輕乳酪蛋糕綿密細緻，加上鮮奶油增加濕潤感，伴隨著草莓芬芳瀰漫於整個嘴裡，不甜膩不自覺就吃掉半個，這大小尺寸很剛好，約4吋大小可以分著吃。

榛果拿鐵咖啡

純粹濃郁咖啡結合榛果香甜味，每一口都是醇厚香濃，搭配草莓雪人鬆餅一起吃絕配。

莓果氣泡飲

這是我喝過最特別氣泡飲！直接附上一整罐氣泡水給客人，可以自己調和耶！底部莓果醬好夠味，酸甜清爽好沁涼，還喝的到莓果粒，浪漫漸層色療癒重點是好喝～

手沖咖啡好有儀式感！

這的手沖咖啡好有儀式感！咖啡師帶了一整組咖啡器具，讓顧客更了解手沖咖啡過程，連磨豆都讓客人自己體驗，整個手沖過程好療癒～

這天我試聞了衣索比亞耶加雪菲、巴拿馬與哥斯大黎加，咖啡師會解說每支咖啡豆特色，有特別想要的風味，也能詢問看咖啡師～

手沖咖啡的水溫很重要！水溫一下降，咖啡師馬上又換一壺熱水～

第一次體驗手持磨豆機！連轉哪個方向都是技巧，現磨好的咖啡粉好香，放上濾紙倒入咖啡粉，要分成兩段式注水，兩段的水量都不一樣，除了均勻萃取咖啡液，咖啡師還要觀察表層泡沫，每個環節都扣一起～

哥斯大黎加紅蜜處理咖啡豆！適合水溫88度~92度之間，剔透暗褐色的手沖咖啡，從前調先是橘子莓果的果酸香，接著中調、尾韻都有自己風味，咖啡很有層次，能自己體驗磨豆真的挺有趣，有滿滿儀式感～

衝浪街只有300公尺，但每到夏季總是擠滿愛衝浪，喜歡追海激的年輕人，現在來這不一定要衝浪玩水，超chill充滿叢林感的這浬咖啡，好喜歡來一次就愛上這～

直走穿越樹林就是烏石港海灘！還能去海灘拍拍美美照再離開～

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這浬咖啡 · 文創所 店家資訊

電話：039-775525

地址：宜蘭縣頭城鎮港口里港口路92-1號

營業時間：9:00-17:00

粉絲專頁：這浬咖啡·文創所

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