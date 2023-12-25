關於點八粵的兩三事

「點八粵」餐廳是點八餐飲集團新品牌，以中國八大菜系之一的粵菜為主，首家餐廳就開在台南Focus百貨商場的7樓，鄰近台南火車站，交通便利，開幕啤酒活動，有機會可以喝免費啤酒，另外還有消費滿額「加1元」，就能品嚐到主廚推薦的「秘製黑叉燒」哦！

點八粵 店內外環境



▲餐廳的裝潢風格打破了傳統中式餐廳的印象，以大理石花紋和質感色系融入中式元素，塑造出時尚高雅的粵菜餐廳氛圍。



▲店內環境明亮舒適，有兩人及四人座位區域，可以與家人朋友一起吃美食，享受美好時光。

包廂區



▲「點八粵」的包廂區提供了一個舒適且私密的用餐環境，這區域的設計現代且優雅，可以提供八人座位，一旁還配有沙發供放鬆聊天，環境的配色讓人感到舒適，簡約的設計下，能夠讓人專注於享受美食。

網美打卡牆

店內還設有極具創意的雜誌風格網美牆，相信將迅速成為新的熱門打卡景點。

點八粵 菜單

點八粵」的菜單包括了許多令人垂涎的菜餚，如紅藜麥蒜香脆皮雞、鋪滿大草蝦的鮮蝦粉絲煲、採用大量高級食材的松露瑤柱蛋白炒飯，以及最能展現港式料理功夫的秘製黑叉燒和招牌牛叉燒。此外，他們還推出了一系列創新的黑系料理，如黑松露蝦餃皇、黑松露蘿蔔糕，以及黑金流沙包。

▲▼第一次來可以推薦吃兩人或四人套餐，可以一次吃到店家的經典菜色，價格也比較優惠哦！點八粵完整菜單請參考官方網站。

點八粵 餐點介紹

蠔油芥藍228元



▲這道菜使用新鮮的芥藍，炒至剛好的熟度，再淋上香濃的蠔油，味道鮮美，口感脆嫩。

乾炒牛河268元



▲這是一道經典的廣東菜。使用新鮮的牛肉和河粉，炒至微焦的口感，再加入豉油和豆芽等配料。這道菜炒的火候很到位，河粉金黃鮮香、色香味俱全、牛肉嫩滑可口，帶點焦香味十分下飯，一定要來吃看看。

主廚季節限量靚湯 (麥冬玉竹燉山藥子排) 188元



▲這是一道滋補湯品，使用麥冬、玉竹和山藥等中藥材，以及新鮮的豬小排燉煮而成，味道鮮美，對身體有滋補效果。

黑金流沙包/2個 138元



▲這是一道創新的點心，外皮鬆軟，內裡是香甜的流沙餡料，口感豐富，十分美味。

千層叉燒酥/2個 138元

▲這道是港式特色點心，使用多層酥皮包裹著香甜的叉燒餡料，口感酥脆，味道鹹甜適中。



▲▼酥皮層次分明，叉燒餡料香甜可口，而且非常的入味鮮美，火候掌握得宜，吃起來也不會太乾，帶點芝麻的香氣，非常的好吃呢！

檸香橙影藕片 138元



▲這是一道創新的涼菜，使用新鮮的藕片，裹上一層糖漿，吃起來脆脆的，像拔絲地瓜的蓮藕版本，搭配檸檬和橙子的香氣，產生神奇的化學反應，口感爽脆，味道清新。

香蒜甜玉米 228元



▲特選有機玉米，使用避風塘的料理手法，玉米粒飽滿、色澤金黃，蒜香與蔥香在高溫油中爆香過後，上桌的時候香氣撲鼻，讓人口水直流，玉米粒在蒜香的包裹下，更加鮮甜可口，有機玉米的營養更為豐富。

秘製黑叉燒288元



▲這是一道特色菜品，使用秘製醬料腌製的叉燒，烤至外焦內嫩，味道鹹甜，十分下飯。



▲叉燒的色澤非常的誘人，相比於普通的叉燒，黑叉燒的味道更濃厚，肉質軟嫩多汁，醬汁精華濃縮，堪稱點睛之筆。而且使用的是梅頭肉，屬於豬前腿的部位，脂肪含量適中，口感軟嫩，非常的美味，很適合下飯或搭配麵食哦！

金萱純蜜鮮奶茶 138元



▲使用金萱茶和「純正蜂蜜」調製而成，口感滑順，味道香醇。

紅點精釀手工啤酒 248元



▲▼進軍全球的台灣精釀啤酒品牌，在地經營二十幾年了，喝起來帶有柑橘與花朵的香氣，清爽順口，搭配今天的菜色也很合拍呢！

開幕活動



▲即日起至2024年1月2日，只要消費滿額加1元，就能品嚐到主廚推薦的「秘製黑叉燒」一份。



▲晚間8點過後，點選「紅點精釀手工啤酒」，第二杯有半價優惠，擲骰出十八啦，直接第二杯免費，清一色則是免費送再加小菜。

點八粵 台南Focus店 營業資訊



檢視較大的地圖

文章標籤