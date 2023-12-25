台北大直的豐FOOD海陸百匯是一家評價很高的吃到飽，且跟身邊的朋友談論起，幾乎無人不曉

這次來到豐FOOD海陸百匯，除了有超多海鮮外，從日式、港式、泰式、粵式、義式、越式、台式甚至下午餐時段還有韓式料理

新鮮水果、生菜、飲品、啤酒…超多異國料理無限吃到飽

甜點更是多到讓你陷入選擇障礙，還有現做的紅豆餅，推薦必嚐

不能環遊世界就用舌尖的味蕾帶你遨遊世界各地

雖然我的食量不是特別大，但總是想東吃西吃、這裡吃那裡吃

這時候我就會選擇吃到飽，琳瑯滿目的料理隨你吃

想吃更高檔、更奢華的，可以關注豐FOOD海陸百匯推出的「龍蝦之夜」龍蝦吃到飽的活動

龍蝦之夜場次：https://pse.is/57vblq

【目錄索引】

‧豐FOOD海陸百匯-價目時刻表

‧豐FOOD海陸百匯-歲末感恩送祝福的活動

‧豐FOOD海陸百匯-環境介紹

‧豐FOOD海陸百匯-餐點介紹

‧豐FOOD海陸百匯-店家資訊

豐FOOD海陸百匯就在捷運劍南路站，從2號出口只要過個馬路就到了

走出來就可以看到這棟帶有金黃色、玫瑰花樣、雄偉的典華幸福大樓

豐FOOD海陸百匯位於典華幸福大樓的一樓

用餐時段分為午餐、下午餐及晚餐

經典的拍照打卡景點

迎接即將到來的聖誕節，更多了聖誕樹的造景

銀白色加上金黃的聖誕樹，更有雪景雪白的氛圍

【豐FOOD海陸百匯-價目時刻表】

用餐前，需要櫃檯劃位報到

雖然是平日來，但一到用餐時間就排起長長的人龍，真不敢想像假日的人潮

豐FOOD海陸百匯用餐價格 （價格資訊僅供參考，確切價格以官網、訂位網站公告為準）

午餐11:30~14:00

週一至週五 999元、週末與例假日 1299元

下午餐14:30~16:30

週一至週五 749元、週末與例假日 849元

晚餐17:30~21:00

週一至週五 1099元、週末與例假日 1299元

兒童80~100公分酌收150元清潔費、101~140公分半價計費、140公分以上成人價計費

以上價格需另加服務費10%

預約訂位

【豐FOOD海陸百匯-歲末感恩送祝福的活動】

典華與新北家扶推出歲末感恩送祝福的活動

2023年11月起只要於典華旗下餐飲品牌用餐（豐FOOD海陸百匯、濤濤海鮮蒸氣鍋、典華雅聚士林店／新莊店），購買祈福小卡50元／張

可以在小卡上寫下對自己、對身邊的人期許或是祝福、感謝的話

並掛上現場活動立牌之外

典華將以1:1的愛心一同響應，以50元銅板兌換等值的年菜，讓新北家扶中心的孩童圍爐過好年

現場可以看到活動立牌掛了滿滿的小卡

愛心不落人後，有來到典華旗下餐飲用餐的朋友都可以一起共襄盛舉

【豐FOOD海陸百匯-環境介紹】

挑高設計的用餐環境搭配金箔玫瑰及暖色系的的燈柱，營造出氣派壯觀的空間感

座位區有兩人座位、四人座位，如果需要多人座位也有

【豐FOOD海陸百匯-餐點介紹】

日式提供生魚片、握壽司、日式小菜、櫻花蝦炒飯、鮮魚味噌湯、現做手捲及現場製作的炙燒握壽司

現場提供軟殼蟹花壽司、各式握壽司

也有現點現做的炙燒握壽司

點好餐後，可以看到主廚現場炙燒，兼具視覺與味覺的享受

精心準備多樣日式涼菜及主廚小菜，像是黑豆、榨菜干貝唇等等

生魚片現場提供至少4～5種，我只要有我喜愛的鮭魚就夠了

而且油花豐富、紋路超美

就愛這橘白相間的鮭魚肉

還有提供哇沙米、醬油、蘿蔔絲可以搭配

櫻花蝦炒飯舖上滿滿的櫻花蝦，給的非常真材實料

旁邊還有附上佐料可以搭配

天氣涼了來碗熱呼呼的味噌湯品非常暖胃

不只有味噌湯，裡面的魚骨熬出精華再加上魚肉，湯頭很鮮美

可以吃的很滿足

海鮮冷盤區有白蝦、淡菜、鳳螺等等，直接一大盤一大盤裝著，完全不怕你吃

也不用擔心吃不到，補的速度很快

所以吃多少、拿多少，吃完再拿避免浪費

現切牛排

現切牛排也是吃到飽必吃的一道佳餚

一切開那牛肉粉嫩的肉質好誘人

海鮮煎餅、乳酪條、烤鳳梨、玉米筍

吃多了，還有酸酸甜甜的烤鳳梨、焦糖葡萄柚及鮮甜的玉米筍可以解膩

德國豬腳已經貼心切好一塊一塊的大小

直接食用相當方便

白酒蒜香西西里海鮮，今天提供的是淡菜

松露奶油蘑菇燉飯

西式料理中經典的白酒蒜香淡菜、松露奶油蘑菇燉飯及鱸魚料理通通嚐的到

淡菜肥美飽滿，口感Q彈又新鮮

料多味美的披薩一次有三種口味可以品嚐

每一款都舖上滿滿的料

尤其小麥特別愛沙拉醬、蜂蜜芥末醬等等，看到披薩擠上這些就特別讓我躍躍欲試

烤鴨也是熱門的餐點之一，一出來就吸引許多人排隊

想品嚐餐廳等級的一鴨X吃都要花不少摳摳，來到豐FOOD海陸百匯下午餐花不用千元可以吃到片鴨、酸菜鴨骨煲湯、鴨骨煲粥

一位主廚負責片鴨、一位負責將鴨肉包入餅皮內，再加入醬料及小黃瓜切片

鳳梨苦瓜雞、酸菜鴨骨煲湯、鴨骨煲粥，喜歡喝熱湯、煲粥的都可以試試

持續一直保溫加熱，隨時都能喝到熱呼呼的湯品及粥品

玫瑰油雞

油亮Q彈的雞皮，搭配鮮甜的肉質，微微帶有鹹香的滋味

豆漿紅豆酥餅、炸奶黃包、蘿蔔糕

豆漿口味的酥餅倒是小麥第一次看到，那層層酥脆的酥餅讓人很喜愛

超多港點，像是芋頭糕、燒賣、臘腸、鳳爪等等，不用擔心荷包失守，想吃什麼都可以拿

最愛的燒賣、港式蘿蔔糕也能盡情無限享用，超幸福的

各式蔬食搭配不同的料理手法，呈現出多樣化的口感出來

怎麼吃都不會膩

象徵著大豐收的花生、地瓜可說是農村時代的產物

滿滿一整籠，意謂著年年大豐收的好兆頭

豐FOOD海陸百匯提供超多異國風味料理

空間大、動線佳，且走道寬敞，不用擔心人擠人的冏狀

南洋風味的海鮮叻沙麵、XO醬和牛乾拌麵

賣相都相當誘人

自覺食量不夠大，不然都想各來一碗嚐嚐看

多種東南亞美食

泰式料理經典菜色，在豐FOOD海陸百匯都吃的到

香茅雞軟骨

泰式香辣炒蟹

泰式檸檬魚

香蕉烤餅、綠咖哩雞肉、青木瓜沙律，還有沒拍到的椰香芒果糯米飯

越式現沖牛肉湯、鮮魚泰式冬央湯

現場提供生牛肉、魚片可以體驗DIY的樂趣

自己動手涮肉加湯、加佐料

比較特別的是魚肉搭配方是酸酸又帶有辣度的泰式冬央湯頭，非常值得嚐嚐

還有麻辣湯、肉骨茶

喜歡螃蟹、白蝦的，整盤滿滿的完全不怕你吃

重點是新鮮！！

還有下午餐專屬的韓式料理，像是韓式炸雞、辣炒年糕、韓式烤肉包生菜應有盡有

韓式烤肉

辣炒年糕

主廚私房菜

是螃蟹來著～

韓式炸雞

還有日式料理必吃的土瓶蒸、茶碗蒸通通有

還有台式烤香魚、土魠魚、蝦餅、洋蔥圈，種類超多樣化

光咖啡機就有好幾台，也有提供茶包可以沖泡

雖然平日的人潮也很多，但取餐完全不擁擠

選擇太多，人潮都分散了

新鮮水果

很多人懶得吃水果是懶得剝皮、懶得削皮

這裡都處理的好好的，直接食用很方便

生菜的種類也非常多種

比起一般的生菜，覺得有特別一點

果汁、茶飲

提供的紅茶是無糖的，對於大魚大肉來說剛好可以解解油膩

黃金拉格啤酒、德式小麥啤酒

另外還有金賓Highball

有人常說，女生有一個裝甜點的胃

吃飽飯後別忘了來逛逛女生最愛的甜點區

甜點小巧精緻

有蛋糕類、烤布蕾、麻吉、生巧克力

最特別的是居然有現做紅豆餅

當天有香草芋泥跟抹茶紅豆兩種口味

不只口味不同、顏色不同，連上方的圖案也不一樣

提供哈根達斯冰淇淋、楊枝甘露、桂圓紅棗湯還有摩摩喳喳

摩摩喳喳有6種配料可以添加

哈根達斯冰淇淋當天口味有藍莓、巧克力、草莓、焦糖奶油脆餅

有我最最最最愛的草莓口味，小麥就感到非常幸福跟滿足了

提供巧克力、軟糖、棉花糖可以與冰品做搭配

繞了一圈看看有什麼料理後，就開始裝盛自己想吃的食物

每一種吃一點就可以嚐到非常非常多樣的料理口味，喜歡吃到飽也是因為這個原因

可以各拿自己喜歡的食材，食量大的就多吃一點

或是聚餐有人想吃日式、有人想吃韓式、有人想吃泰式或是有人想吃義式

來到豐FOOD海陸百匯一次解決！！

真的是三五好友聚會、同事聚餐或是家人用餐的好選擇

愛吃握壽司跟鮭魚生魚片的，拿好拿滿

鮭魚油脂豐富，看看那美麗的油花

入口即化般還散發著鮭魚專屬的滋味

平價的旋轉壽司，一份就要幾十元，邊吃還要邊數盤子

來到豐FOOD海鮮百匯不用擔心那些問題，只要煩惱吃不吃的下就好

帶有椰香的綠咖哩雞有著微辣、開胃的滋味，口味非常道地，好想來碗白飯做搭配

松露奶油蘑菇燉飯散發著奶香及松露獨特的香氣

有吃過義式料理的應該知道一盤淡菜最少都要一百多起跳（甚至更高）

來到豐FＯＯＤ海陸百匯隨你吃，重點是料理的非常好吃

酥酥脆的香蕉烤餅，多了煉乳及巧克力香甜的滋味

一入口香蕉軟Q的口感及香氣馬上噴發出來

韓式炸雞帶點香辣的滋味，肉質鮮嫩不乾柴

辣炒年糕Ｑ軟中帶有彈性，吃起來口感不單調，是一道好吃的辣炒年糕

沒有帥氣的韓國歐巴，那就大啖韓式料理過過韓風癮吧

韓式烤肉包生菜有著爽脆多汁的生菜加上韓式烤肉

一口咬下多層次的口感，喜歡韓式料理的朋友用力吃起來

披薩是泡菜口味，咬下是爽脆的泡菜，接著咀嚼時散發酸酸辣辣的滋味

搭配厚度適中的餅皮，完全不輸給外面披薩專賣店

烤鴨現切現包，鴨皮有著豐富的油脂，烤到酥酥的

一口咬下滿滿的油香，油汁滴滴答答滴個不停

配上小黃瓜片，多了爽脆的口感

綜合鴨皮油脂的味道，吃起來較不膩口

喜歡港點的男友一口氣拿了多種港點

每一種都能吃到，超滿足的

土魠魚只有薄薄的麵衣，裡面的魚肉非常鮮甜

茶碗蒸滑嫩帶點柴魚風味的滋味

現切牛排有黑胡椒醬、蘑菇醬及玫瑰鹽可以搭配

口感非常軟嫩，有著濃郁的牛肉香氣

海鮮煎餅給的料很有誠意，如果餅皮部份再酥脆一點就更完美

德國豬腳皮的部份很Q，肉質也不會柴口

蘿蔔糕煎到外層香酥，裡面有著蘿蔔清甜的滋味

酥皮濃湯的酥皮鬆鬆脆脆

濃湯是菌菇口味的，非常濃郁非常香濃

櫻花蝦炒飯搭配香鬆，第一次這樣組合起來食用

沒有想到味道更加分，有機會可以試試這樣的搭配，真的很美味

手卷現點現做，有蝦手卷、蘆筍手卷、蝦卵手卷、龍蝦沙拉手卷可以選擇

有些手卷是高麗菜絲或是白飯，豐FOOD海陸百匯的是萵苣絲，口感我更喜歡

當天炙燒的有比目魚跟牛肉

一拿到就聞到炙燒的香氣，吃起來多了一股炙燒過的香氣

清蒸蛤蜊，蛤蜊肉質Q彈鮮甜，湯頭簡單加入薑絲

有著薑絲專屬的獨特滋味跟蛤蜊的鮮味

一口氣一個人喝掉這一碗

大口吃肉很適合來杯清涼的啤酒做搭配，想喝多少都沒問題

記得喝酒不開車、開車不喝酒

金賓威士忌

加入紫蘇梅汁，入口先感受到紫蘇梅的酸甜滋味，接著散發出淡淡的酒香

多了梅子酸甜滋味，喝起來很好喝

喝過會讓人不小心愛上金賓威士忌，個人推薦必喝！

※飲酒過量有礙健康，未滿18歲請勿飲酒

明明已經吃的很飽了，但看到現做的車輪餅是我喜歡的芋泥跟抹茶口味的就好想吃

餅皮是抹茶、內餡紅豆不會太甜

第一次吃到抹茶餅皮的車輪餅，覺得好吃

另一款香草芋泥，芋泥綿密不甜膩，搭配香草餅皮一樣也好好吃

黑糖香氣濃郁，鮮奶酪散發著香醇的奶香

兩者搭配甜度適中，不會太甜膩

烤到焦脆香甜的焦糖，酥酥脆脆

裡面的布蕾濃郁綿密，原本想說吃一半嚐嚐、另一半給男友吃

結果太好吃，吃了三分之二~~乾脆直接嗑掉

將最喜愛的哈根達斯草莓冰淇淋留到最後，心想～再怎麼飽我也要吃上幾球

再加上喜歡的配料一塊享用，滿滿幸福感

每次吃到美食總覺得所有不愉快都能拋向腦後，繼續勇敢向前走了

典華豐FOOD海陸百匯提供多國料理，豐盛又美味

不管你是海鮮控、牛排控、生魚片控、韓風控，各種異國料理應有盡有，吃的飽足又滿足

朋友聚餐、同事聚會或家庭聚餐都適合

下午餐不到千元就享受的到，CP值真的爆高

【豐FOOD海陸百匯-店家資訊】

店名：豐FOOD海陸百匯

地址：台北市中山區植福路8號1樓

營業時間：午餐時段11：30~14：00、下午餐時段14：30~16：30、晚餐時段17：30~21：00

電話：02-8502 0555

官網：https://ffood.tw/

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