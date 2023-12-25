為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰式、西式、越式、台式還有韓式等多國料理無限吃到飽

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰式、西式、越式、台式還有韓式等多國料理無限吃到飽

2023-12-25 18:21:14 麥的小窩 人氣：107
share
窩客好文

麥的小窩

發表篇數：751篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：豐FOOD海陸百匯
phone02-8502-0555
place台北市中山區植福路8號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

台北大直的豐FOOD海陸百匯是一家評價很高的吃到飽，且跟身邊的朋友談論起，幾乎無人不曉

這次來到豐FOOD海陸百匯，除了有超多海鮮外，從日式、港式、泰式、粵式、義式、越式、台式甚至下午餐時段還有韓式料理

新鮮水果、生菜、飲品、啤酒…超多異國料理無限吃到飽

甜點更是多到讓你陷入選擇障礙，還有現做的紅豆餅，推薦必嚐

不能環遊世界就用舌尖的味蕾帶你遨遊世界各地

雖然我的食量不是特別大，但總是想東吃西吃、這裡吃那裡吃

這時候我就會選擇吃到飽，琳瑯滿目的料理隨你吃

想吃更高檔、更奢華的，可以關注豐FOOD海陸百匯推出的「龍蝦之夜」龍蝦吃到飽的活動

龍蝦之夜場次：https://pse.is/57vblq

 

 

【目錄索引】

‧豐FOOD海陸百匯-價目時刻表

‧豐FOOD海百匯-歲末感恩送祝福的活動

‧豐FOOD海百匯-環境介紹

‧豐FOOD海百匯-餐點介紹

‧豐FOOD海百匯-店家資訊

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

豐FOOD海陸百匯就在捷運劍南路站，從2號出口只要過個馬路就到了

走出來就可以看到這棟帶有金黃色、玫瑰花樣、雄偉的典華幸福大樓

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

豐FOOD海陸百匯位於典華幸福大樓的一樓

用餐時段分為午餐、下午餐及晚餐

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

經典的拍照打卡景點

迎接即將到來的聖誕節，更多了聖誕樹的造景

銀白色加上金黃的聖誕樹，更有雪景雪白的氛圍

 

【豐FOOD海陸百匯-價目時刻表】

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

用餐前，需要櫃檯劃位報到

雖然是平日來，但一到用餐時間就排起長長的人龍，真不敢想像假日的人潮

豐FOOD海陸百匯用餐價格　（價格資訊僅供參考，確切價格以官網、訂位網站公告為準）

午餐11:30~14:00

週一至週五 999元、週末與例假日 1299元

下午餐14:30~16:30

週一至週五 749元、週末與例假日 849元

晚餐17:30~21:00

週一至週五 1099元、週末與例假日 1299元

兒童80~100公分酌收150元清潔費、101~140公分半價計費、140公分以上成人價計費

以上價格需另加服務費10%

預約訂位

 

【豐FOOD海陸百匯-歲末感恩送祝福的活動】

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

典華與新北家扶推出歲末感恩送祝福的活動

2023年11月起只要於典華旗下餐飲品牌用餐（豐FOOD海陸百匯、濤濤海鮮蒸氣鍋、典華雅聚士林店／新莊店），購買祈福小卡50元／張

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

可以在小卡上寫下對自己、對身邊的人期許或是祝福、感謝的話

並掛上現場活動立牌之外

典華將以1:1的愛心一同響應，以50元銅板兌換等值的年菜，讓新北家扶中心的孩童圍爐過好年

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

現場可以看到活動立牌掛了滿滿的小卡

愛心不落人後，有來到典華旗下餐飲用餐的朋友都可以一起共襄盛舉

 

【豐FOOD海陸百匯-環境介紹】

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

挑高設計的用餐環境搭配金箔玫瑰及暖色系的的燈柱，營造出氣派壯觀的空間感

座位區有兩人座位、四人座位，如果需要多人座位也有

 

【豐FOOD海陸百匯-餐點介紹】

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

日式提供生魚片、握壽司、日式小菜、櫻花蝦炒飯、鮮魚味噌湯、現做手捲及現場製作的炙燒握壽司

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

現場提供軟殼蟹花壽司、各式握壽司

也有現點現做的炙燒握壽司

點好餐後，可以看到主廚現場炙燒，兼具視覺與味覺的享受

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

精心準備多樣日式涼菜及主廚小菜，像是黑豆、榨菜干貝唇等等

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

生魚片現場提供至少4～5種，我只要有我喜愛的鮭魚就夠了

而且油花豐富、紋路超美

就愛這橘白相間的鮭魚肉

還有提供哇沙米、醬油、蘿蔔絲可以搭配

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

櫻花蝦炒飯舖上滿滿的櫻花蝦，給的非常真材實料

旁邊還有附上佐料可以搭配

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

天氣涼了來碗熱呼呼的味噌湯品非常暖胃

不只有味噌湯，裡面的魚骨熬出精華再加上魚肉，湯頭很鮮美

可以吃的很滿足

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

海鮮冷盤區有白蝦、淡菜、鳳螺等等，直接一大盤一大盤裝著，完全不怕你吃

也不用擔心吃不到，補的速度很快

所以吃多少、拿多少，吃完再拿避免浪費

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

現切牛排

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

現切牛排也是吃到飽必吃的一道佳餚

一切開那牛肉粉嫩的肉質好誘人

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

海鮮煎餅、乳酪條、烤鳳梨、玉米筍

吃多了，還有酸酸甜甜的烤鳳梨、焦糖葡萄柚及鮮甜的玉米筍可以解膩

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

德國豬腳已經貼心切好一塊一塊的大小

直接食用相當方便

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

白酒蒜香西西里海鮮，今天提供的是淡菜

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

松露奶油蘑菇燉飯

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

西式料理中經典的白酒蒜香淡菜、松露奶油蘑菇燉飯及鱸魚料理通通嚐的到

淡菜肥美飽滿，口感Q彈又新鮮

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

料多味美的披薩一次有三種口味可以品嚐

每一款都舖上滿滿的料

尤其小麥特別愛沙拉醬、蜂蜜芥末醬等等，看到披薩擠上這些就特別讓我躍躍欲試

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

烤鴨也是熱門的餐點之一，一出來就吸引許多人排隊

想品嚐餐廳等級的一鴨X吃都要花不少摳摳，來到豐FOOD海陸百匯下午餐花不用千元可以吃到片鴨、酸菜鴨骨煲湯、鴨骨煲粥

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

一位主廚負責片鴨、一位負責將鴨肉包入餅皮內，再加入醬料及小黃瓜切片

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

鳳梨苦瓜雞、酸菜鴨骨煲湯、鴨骨煲粥，喜歡喝熱湯、煲粥的都可以試試

持續一直保溫加熱，隨時都能喝到熱呼呼的湯品及粥品

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

玫瑰油雞

油亮Q彈的雞皮，搭配鮮甜的肉質，微微帶有鹹香的滋味

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

豆漿紅豆酥餅、炸奶黃包、蘿蔔糕

豆漿口味的酥餅倒是小麥第一次看到，那層層酥脆的酥餅讓人很喜愛

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

超多港點，像是芋頭糕、燒賣、臘腸、鳳爪等等，不用擔心荷包失守，想吃什麼都可以拿

最愛的燒賣、港式蘿蔔糕也能盡情無限享用，超幸福的

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

各式蔬食搭配不同的料理手法，呈現出多樣化的口感出來

怎麼吃都不會膩

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

象徵著大豐收的花生、地瓜可說是農村時代的產物

滿滿一整籠，意謂著年年大豐收的好兆頭

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

豐FOOD海陸百匯提供超多異國風味料理

空間大、動線佳，且走道寬敞，不用擔心人擠人的冏狀

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

南洋風味的海鮮叻沙麵、XO醬和牛乾拌麵

賣相都相當誘人

自覺食量不夠大，不然都想各來一碗嚐嚐看

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

多種東南亞美食

泰式料理經典菜色，在豐FOOD海陸百匯都吃的到

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

香茅雞軟骨

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

泰式香辣炒蟹

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

泰式檸檬魚

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

香蕉烤餅、綠咖哩雞肉、青木瓜沙律，還有沒拍到的椰香芒果糯米飯

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

越式現沖牛肉湯、鮮魚泰式冬央湯

現場提供生牛肉、魚片可以體驗DIY的樂趣

自己動手涮肉加湯、加佐料

比較特別的是魚肉搭配方是酸酸又帶有辣度的泰式冬央湯頭，非常值得嚐嚐

還有麻辣湯、肉骨茶

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

喜歡螃蟹、白蝦的，整盤滿滿的完全不怕你吃

重點是新鮮！！

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

還有下午餐專屬的韓式料理，像是韓式炸雞、辣炒年糕、韓式烤肉包生菜應有盡有

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

韓式烤肉

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

辣炒年糕

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

主廚私房菜

是螃蟹來著～

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

韓式炸雞

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

還有日式料理必吃的土瓶蒸、茶碗蒸通通有

還有台式烤香魚、土魠魚、蝦餅、洋蔥圈，種類超多樣化

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

光咖啡機就有好幾台，也有提供茶包可以沖泡

雖然平日的人潮也很多，但取餐完全不擁擠

選擇太多，人潮都分散了

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

新鮮水果

很多人懶得吃水果是懶得剝皮、懶得削皮

這裡都處理的好好的，直接食用很方便

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

生菜的種類也非常多種

比起一般的生菜，覺得有特別一點

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

果汁、茶飲

提供的紅茶是無糖的，對於大魚大肉來說剛好可以解解油膩

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

黃金拉格啤酒、德式小麥啤酒

另外還有金賓Highball

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

有人常說，女生有一個裝甜點的胃

吃飽飯後別忘了來逛逛女生最愛的甜點區

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

甜點小巧精緻

有蛋糕類、烤布蕾、麻吉、生巧克力

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

最特別的是居然有現做紅豆餅

當天有香草芋泥跟抹茶紅豆兩種口味

不只口味不同、顏色不同，連上方的圖案也不一樣

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

提供哈根達斯冰淇淋、楊枝甘露、桂圓紅棗湯還有摩摩喳喳

摩摩喳喳有6種配料可以添加

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

哈根達斯冰淇淋當天口味有藍莓、巧克力、草莓、焦糖奶油脆餅

有我最最最最愛的草莓口味，小麥就感到非常幸福跟滿足了

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

提供巧克力、軟糖、棉花糖可以與冰品做搭配

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

繞了一圈看看有什麼料理後，就開始裝盛自己想吃的食物

每一種吃一點就可以嚐到非常非常多樣的料理口味，喜歡吃到飽也是因為這個原因

可以各拿自己喜歡的食材，食量大的就多吃一點

或是聚餐有人想吃日式、有人想吃韓式、有人想吃泰式或是有人想吃義式

來到豐FOOD海陸百匯一次解決！！

真的是三五好友聚會、同事聚餐或是家人用餐的好選擇

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

愛吃握壽司跟鮭魚生魚片的，拿好拿滿

鮭魚油脂豐富，看看那美麗的油花

入口即化般還散發著鮭魚專屬的滋味

平價的旋轉壽司，一份就要幾十元，邊吃還要邊數盤子

來到豐FOOD海鮮百匯不用擔心那些問題，只要煩惱吃不吃的下就好

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

帶有椰香的綠咖哩雞有著微辣、開胃的滋味，口味非常道地，好想來碗白飯做搭配

松露奶油蘑菇燉飯散發著奶香及松露獨特的香氣

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

有吃過義式料理的應該知道一盤淡菜最少都要一百多起跳（甚至更高）

來到豐FＯＯＤ海陸百匯隨你吃，重點是料理的非常好吃

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

酥酥脆的香蕉烤餅，多了煉乳及巧克力香甜的滋味

一入口香蕉軟Q的口感及香氣馬上噴發出來

韓式炸雞帶點香辣的滋味，肉質鮮嫩不乾柴

辣炒年糕Ｑ軟中帶有彈性，吃起來口感不單調，是一道好吃的辣炒年糕

沒有帥氣的韓國歐巴，那就大啖韓式料理過過韓風癮吧

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

韓式烤肉包生菜有著爽脆多汁的生菜加上韓式烤肉

一口咬下多層次的口感，喜歡韓式料理的朋友用力吃起來

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

披薩是泡菜口味，咬下是爽脆的泡菜，接著咀嚼時散發酸酸辣辣的滋味

搭配厚度適中的餅皮，完全不輸給外面披薩專賣店

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

烤鴨現切現包，鴨皮有著豐富的油脂，烤到酥酥的

一口咬下滿滿的油香，油汁滴滴答答滴個不停

配上小黃瓜片，多了爽脆的口感

綜合鴨皮油脂的味道，吃起來較不膩口

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

喜歡港點的男友一口氣拿了多種港點

每一種都能吃到，超滿足的

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

土魠魚只有薄薄的麵衣，裡面的魚肉非常鮮甜

茶碗蒸滑嫩帶點柴魚風味的滋味

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

現切牛排有黑胡椒醬、蘑菇醬及玫瑰鹽可以搭配

口感非常軟嫩，有著濃郁的牛肉香氣

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

海鮮煎餅給的料很有誠意，如果餅皮部份再酥脆一點就更完美

德國豬腳皮的部份很Q，肉質也不會柴口

蘿蔔糕煎到外層香酥，裡面有著蘿蔔清甜的滋味

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

酥皮濃湯的酥皮鬆鬆脆脆

濃湯是菌菇口味的，非常濃郁非常香濃

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

櫻花蝦炒飯搭配香鬆，第一次這樣組合起來食用

沒有想到味道更加分，有機會可以試試這樣的搭配，真的很美味

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

手卷現點現做，有蝦手卷、蘆筍手卷、蝦卵手卷、龍蝦沙拉手卷可以選擇

有些手卷是高麗菜絲或是白飯，豐FOOD海陸百匯的是萵苣絲，口感我更喜歡

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

當天炙燒的有比目魚跟牛肉

一拿到就聞到炙燒的香氣，吃起來多了一股炙燒過的香氣

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

清蒸蛤蜊，蛤蜊肉質Q彈鮮甜，湯頭簡單加入薑絲

有著薑絲專屬的獨特滋味跟蛤蜊的鮮味

一口氣一個人喝掉這一碗

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

大口吃肉很適合來杯清涼的啤酒做搭配，想喝多少都沒問題

記得喝酒不開車、開車不喝酒

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

金賓威士忌

加入紫蘇梅汁，入口先感受到紫蘇梅的酸甜滋味，接著散發出淡淡的酒香

多了梅子酸甜滋味，喝起來很好喝

喝過會讓人不小心愛上金賓威士忌，個人推薦必喝！

※飲酒過量有礙健康，未滿18歲請勿飲酒

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

明明已經吃的很飽了，但看到現做的車輪餅是我喜歡的芋泥跟抹茶口味的就好想吃

餅皮是抹茶、內餡紅豆不會太甜

第一次吃到抹茶餅皮的車輪餅，覺得好吃

另一款香草芋泥，芋泥綿密不甜膩，搭配香草餅皮一樣也好好吃

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

黑糖香氣濃郁，鮮奶酪散發著香醇的奶香

兩者搭配甜度適中，不會太甜膩

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

烤到焦脆香甜的焦糖，酥酥脆脆

裡面的布蕾濃郁綿密，原本想說吃一半嚐嚐、另一半給男友吃

結果太好吃，吃了三分之二~~乾脆直接嗑掉

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

將最喜愛的哈根達斯草莓冰淇淋留到最後，心想～再怎麼飽我也要吃上幾球

再加上喜歡的配料一塊享用，滿滿幸福感

每次吃到美食總覺得所有不愉快都能拋向腦後，繼續勇敢向前走了

 

台北大直｜豐FOOD海陸百匯～下午餐不用千元，日式、港澳、泰

典華豐FOOD海陸百匯提供多國料理，豐盛又美味

不管你是海鮮控、牛排控、生魚片控、韓風控，各種異國料理應有盡有，吃的飽足又滿足

朋友聚餐、同事聚會或家庭聚餐都適合

下午餐不到千元就享受的到，CP值真的爆高

 

【豐FOOD海陸百匯-店家資訊】

店名：豐FOOD海陸百匯

地址：台北市中山區植福路8號1樓

營業時間：午餐時段11：30~14：00、下午餐時段14：30~16：30、晚餐時段17：30~21：00

電話：02-8502 0555

官網：https://ffood.tw/

 

文章標籤

豐FOOD海鮮百匯 豐FOOD吃到飽 豐FOOD吃到飽價格 台北吃到飽推薦 典華吃到飽 龍蝦吃到飽 大直吃到飽推薦 內湖吃到飽推薦 泰式吃到飽推薦 台北豐FOOD 大直豐FOOD
創作者介紹
創作者 麥的小窩 的頭像
麥的小窩

麥的小窩




#台北吃到飽
morechevron_right
文章關鍵字
台北吃到飽 內湖吃到飽 大直吃到飽 豐FOOD海陸百匯
檢舉
share
chevron_left

淡水老街美食推薦｜幻日線法式甜點～淡水河岸旁

新北五股｜一面之緣楚襄麵食館～新開幕！湖北道

chevron_right
延伸閱讀
烹飪筆記│醬燒海苔板豆腐，用普通板豆腐做日式風味的料理
 Jennifer(真妮4)
家點菜料理包專賣店—忙碌生活的好幫手。
 沾墨點落
【台南 中西區】巷仔內的質感手沖萬萬One One Coffee 必點大人系提拉米蘇
 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up