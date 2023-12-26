一面之緣楚襄麵食館在大台北地區有蘆洲店、誠品信義店、五股店三家

緣自來自湖北的老闆娘想念家鄉味，將父親傳承下來的湯頭結合自創的辣醬炒法而研發出的美食

像是經典的酸辣粉、武漢熱乾麵、口水雞、牛肉麵還有酸辣口味的皮蛋豆腐

內用還有提供飲品無限暢飲，才一開幕就吸引滿滿的人潮

【目錄索引】

‧一面之緣楚襄麵食館-環境介紹

‧一面之緣楚襄麵食館-菜單

‧一面之緣楚襄麵食館-餐點介紹

‧一面之緣楚襄麵食館-店家資訊

新北五股的一面之緣楚襄麵食館就在成泰路上

騎車的可以停在對面的機車停車格，開車的朋友可以停在新北五股國民運動中心後方的停車場

一小時20元，平日還有最高收費150元，收費相當親民

一面之緣楚襄麵食館有著兩個店面的寛度

新穎且吸睛的店面裝潢

【一面之緣楚襄麵食館-環境介紹】

內用空間明亮、乾淨舒適，桌上備有面紙還有桌號

桌椅大小都可以調整，不管是2人、4人、6人甚至多人用餐都可以調整桌椅，讓大家享受一起聚餐的樂趣

也有面窗的吧台式座位

另外還有包廂式的座位

櫥窗裡有各式各樣的小菜可以選擇

廚房是半開放式的空間，有另外的區隔但使用的是透明玻璃窗的設計

所以客人都可以看到廚房的作業狀況，新鮮、衛生看的見，讓人食用起來更加安心

一大鍋的清燉牛肉湯，加入牛肉及蘿蔔熬煮，光用看的就覺得很清甜了

內用享有飲品無限供應

當天提供冬瓜檸檬與日式煎茶

冬瓜檸檬不管是冬瓜茶或是檸檬的味道都非常濃郁，完全不會水水的

煎茶也是散發著濃郁茶香但完全不會過苦過澀

飲料雖然是無限喝到飽的，但水準完全不馬虎

【一面之緣楚襄麵食館-菜單】

一面之緣楚襄麵食館菜單

種類分為湯麵類、乾麵類、酸辣粉類、特色飯食類、小菜類及湯類

還貼心列出「人氣排行榜」，不知道要點什麼的朋友直接參考人氣排行榜也可以

有些餐點可以選擇辣度還有不辣的選項，如果家人或小孩不敢吃辣也不用擔心

都是可以一起來用餐的

【一面之緣楚襄麵食館-餐點介紹】

▲麻婆豆腐飯套餐 150元（附白飯、燙青菜、清湯）

一面之緣楚襄麵食館的麻婆豆腐很不一樣

常吃到的麻婆豆腐都帶有勾芡的口感，一面之緣楚襄麵食館的沒有勾芡

選擇一根辣椒的辣度就讓小麥覺得非常香辣

將醬汁淋在白飯上，就非常下飯

豆腐使用板豆腐帶點紮實的口感，從外到內都非常入味

麻婆豆腐飯套餐附白飯、燙青菜、湯品

燙青菜以豆干絲替代，味道很夠味

以小吃店來說，這道豆干絲很美味，加入芹菜讓味蕾更加豐富

湯品是清燉牛肉清湯，味道鮮甜

搭配香辣的麻婆豆腐非常適合

▲半筋半肉棍子麵 210元

可以選擇棍子麵、細麵及飯，也可以選擇加大、加湯跟加牛肉

辣度有不辣到三根辣椒的辣度可以選擇

棍子麵是像刀削麵，帶點厚度口感更紮實更有彈性

另外還有附上蛋黃沒熟的溏心蛋，有著日式鹹甜的滋味，非常好吃

選了半筋半肉，跟一般吃到的半筋半肉很不一樣

半筋半肉好大一塊，而且給了5~6塊

牛筋的部份Q彈又帶點綿密的口感，上面牛肉的部份燉煮的非常軟嫩

輕輕一咬就化開了

選擇一根辣椒的辣度，辣度跟一般吃到的牛肉麵很不一樣

不是那種會讓人覺得很油膩的辣，且一根辣椒的辣度就很有感

湯頭也不會覺得很重鹹，喝起來有辣但又保留清燉牛肉湯的清甜口感

▲酸豆角肉末酸辣粉 130元

酸辣粉類除了酸辣粉外也可以選擇棍子麵或是細麵，喜歡吃肉的也可以加價加牛肉

加入獨特的酸豆，再加上花生米更香、口感更豐富

咕溜Q彈的酸辣粉，用筷子夾起來還會不小心溜走

酸酸的酸豆、堅果香的花生、香菜、酸辣的湯頭及咕溜的酸辣粉

一碗有著超豐富超有層次的口感

雖然只有一根辣椒的辣度，卻讓敢吃辣的我辣到鼻水直流，但辣的好過癮

▲武漢熱乾麵 80元

白話一點就是熱的麻醬麵，但一般吃到的麻醬麵都是帶點咖啡色的醬汁

而一面之緣楚襄麵食館是黑色的芝麻醬，一入口有著超濃郁的芝麻香氣

麵條保有彈性不軟爛，而且麵條都有吸收到芝麻醬的滋味，吃起來很有味道、香氣十足

搭配著酸豆、花生米更有著多層次的風味

貼心的是，上桌時都已經拌好了，不用擔心沒有馬上吃麵條會黏在一起或是自己拌的不夠均勻

▲口水雞 200元

口水雞香，麻、辣帶勁，夏天吃酸香麻辣、清爽開胃

冬天吃帶有椒香的麻辣滋味，讓身體都熱起來了

而且雞肉已經去骨了，大口吃就對了

有著雞皮Q彈及雞肉鮮嫩的雙重口感

可以搭配爽口清脆的小黃瓜或是充滿著香氣的花生米一塊食用

灑上大量白芝麻讓香氣及味蕾更上一層樓

▲酸辣皮蛋豆腐 50元

吃膩了一般的皮蛋豆腐，可以試試酸辣風味的

尤其今天艷陽高照彷彿又來到夏天，又是短袖出動的氣候

吃個酸酸辣辣的小菜，開胃又爽口

加上大量的香菜、青蒜，配上涼涼的豆腐、皮蛋我好喜歡

幸運的我們在店家十一點一營業我們就到了，不僅可以拍到淨空的畫面還少了等候的時候

後來人潮陸續湧進，不管是外帶、內用人潮都超級多的

看了Google評論，發現有人留言說五股難得有家像樣的麵店了，還有好吃的牛肉麵

吃完後，深深可以體會

難怪一到用餐時段人潮就爆多！！

【一面之緣楚襄麵食館-店家資訊】

店名：一面之緣楚襄麵食館

地址：新北市五股區成泰路三段369號之1

營業時間：11:00～20:30

電話：02-2295 2424

粉絲專頁：https://www.facebook.com/YUANNOODLES2017/

文章標籤