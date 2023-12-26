一面之緣楚襄麵食館在大台北地區有蘆洲店、誠品信義店、五股店三家
緣自來自湖北的老闆娘想念家鄉味，將父親傳承下來的湯頭結合自創的辣醬炒法而研發出的美食
像是經典的酸辣粉、武漢熱乾麵、口水雞、牛肉麵還有酸辣口味的皮蛋豆腐
內用還有提供飲品無限暢飲，才一開幕就吸引滿滿的人潮
【目錄索引】
新北五股的一面之緣楚襄麵食館就在成泰路上
騎車的可以停在對面的機車停車格，開車的朋友可以停在新北五股國民運動中心後方的停車場
一小時20元，平日還有最高收費150元，收費相當親民
一面之緣楚襄麵食館有著兩個店面的寛度
新穎且吸睛的店面裝潢
內用空間明亮、乾淨舒適，桌上備有面紙還有桌號
桌椅大小都可以調整，不管是2人、4人、6人甚至多人用餐都可以調整桌椅，讓大家享受一起聚餐的樂趣
也有面窗的吧台式座位
另外還有包廂式的座位
櫥窗裡有各式各樣的小菜可以選擇
廚房是半開放式的空間，有另外的區隔但使用的是透明玻璃窗的設計
所以客人都可以看到廚房的作業狀況，新鮮、衛生看的見，讓人食用起來更加安心
一大鍋的清燉牛肉湯，加入牛肉及蘿蔔熬煮，光用看的就覺得很清甜了
內用享有飲品無限供應
當天提供冬瓜檸檬與日式煎茶
冬瓜檸檬不管是冬瓜茶或是檸檬的味道都非常濃郁，完全不會水水的
煎茶也是散發著濃郁茶香但完全不會過苦過澀
飲料雖然是無限喝到飽的，但水準完全不馬虎
一面之緣楚襄麵食館菜單
種類分為湯麵類、乾麵類、酸辣粉類、特色飯食類、小菜類及湯類
還貼心列出「人氣排行榜」，不知道要點什麼的朋友直接參考人氣排行榜也可以
有些餐點可以選擇辣度還有不辣的選項，如果家人或小孩不敢吃辣也不用擔心
都是可以一起來用餐的
▲麻婆豆腐飯套餐 150元（附白飯、燙青菜、清湯）
一面之緣楚襄麵食館的麻婆豆腐很不一樣
常吃到的麻婆豆腐都帶有勾芡的口感，一面之緣楚襄麵食館的沒有勾芡
選擇一根辣椒的辣度就讓小麥覺得非常香辣
將醬汁淋在白飯上，就非常下飯
豆腐使用板豆腐帶點紮實的口感，從外到內都非常入味
麻婆豆腐飯套餐附白飯、燙青菜、湯品
燙青菜以豆干絲替代，味道很夠味
以小吃店來說，這道豆干絲很美味，加入芹菜讓味蕾更加豐富
湯品是清燉牛肉清湯，味道鮮甜
搭配香辣的麻婆豆腐非常適合
▲半筋半肉棍子麵 210元
可以選擇棍子麵、細麵及飯，也可以選擇加大、加湯跟加牛肉
辣度有不辣到三根辣椒的辣度可以選擇
棍子麵是像刀削麵，帶點厚度口感更紮實更有彈性
另外還有附上蛋黃沒熟的溏心蛋，有著日式鹹甜的滋味，非常好吃
選了半筋半肉，跟一般吃到的半筋半肉很不一樣
半筋半肉好大一塊，而且給了5~6塊
牛筋的部份Q彈又帶點綿密的口感，上面牛肉的部份燉煮的非常軟嫩
輕輕一咬就化開了
選擇一根辣椒的辣度，辣度跟一般吃到的牛肉麵很不一樣
不是那種會讓人覺得很油膩的辣，且一根辣椒的辣度就很有感
湯頭也不會覺得很重鹹，喝起來有辣但又保留清燉牛肉湯的清甜口感
▲酸豆角肉末酸辣粉 130元
酸辣粉類除了酸辣粉外也可以選擇棍子麵或是細麵，喜歡吃肉的也可以加價加牛肉
加入獨特的酸豆，再加上花生米更香、口感更豐富
咕溜Q彈的酸辣粉，用筷子夾起來還會不小心溜走
酸酸的酸豆、堅果香的花生、香菜、酸辣的湯頭及咕溜的酸辣粉
一碗有著超豐富超有層次的口感
雖然只有一根辣椒的辣度，卻讓敢吃辣的我辣到鼻水直流，但辣的好過癮
▲武漢熱乾麵 80元
白話一點就是熱的麻醬麵，但一般吃到的麻醬麵都是帶點咖啡色的醬汁
而一面之緣楚襄麵食館是黑色的芝麻醬，一入口有著超濃郁的芝麻香氣
麵條保有彈性不軟爛，而且麵條都有吸收到芝麻醬的滋味，吃起來很有味道、香氣十足
搭配著酸豆、花生米更有著多層次的風味
貼心的是，上桌時都已經拌好了，不用擔心沒有馬上吃麵條會黏在一起或是自己拌的不夠均勻
▲口水雞 200元
口水雞香，麻、辣帶勁，夏天吃酸香麻辣、清爽開胃
冬天吃帶有椒香的麻辣滋味，讓身體都熱起來了
而且雞肉已經去骨了，大口吃就對了
有著雞皮Q彈及雞肉鮮嫩的雙重口感
可以搭配爽口清脆的小黃瓜或是充滿著香氣的花生米一塊食用
灑上大量白芝麻讓香氣及味蕾更上一層樓
▲酸辣皮蛋豆腐 50元
吃膩了一般的皮蛋豆腐，可以試試酸辣風味的
尤其今天艷陽高照彷彿又來到夏天，又是短袖出動的氣候
吃個酸酸辣辣的小菜，開胃又爽口
加上大量的香菜、青蒜，配上涼涼的豆腐、皮蛋我好喜歡
幸運的我們在店家十一點一營業我們就到了，不僅可以拍到淨空的畫面還少了等候的時候
後來人潮陸續湧進，不管是外帶、內用人潮都超級多的
看了Google評論，發現有人留言說五股難得有家像樣的麵店了，還有好吃的牛肉麵
吃完後，深深可以體會
難怪一到用餐時段人潮就爆多！！
店名：一面之緣楚襄麵食館
地址：新北市五股區成泰路三段369號之1
營業時間：11:00～20:30
電話：02-2295 2424
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