鰻天下提供美味鰻魚飯、定食、炒飯、丼飯、生魚片
鰻魚現殺，點餐後現烤上桌
除了內用還有販售活體及各式冷凍海鮮，讓你在家也能吃到各種海鮮料理
【目錄索引】
鰻天下就在竹圍漁港裡，對面有超大片的免費停車場
不管是全家一塊出遊來到竹圍漁港或是呼朋引伴一起出遊，都可以來鰻天下用餐
冬天不用刮風、夏天也不用擔心烈陽，冷氣開放又有寛敞的用餐空間好舒適
一樓室外也有庭院般的座位區
晴朗適中的天氣，坐在這裡感受一下漁港風情也是挺愜意的
早上的時候，還可以透過玻璃窗看到處理新鮮鰻魚的過程
每天一早，師父一到就開始處理了
想看殺鰻秀的朋友記得早點來，晚來就看不到了
走進來，大大的「鰻天下」字樣
空間擺放許多冷凍櫃，裡面可是琳瑯滿目的冷凍海鮮商品
上方都有擺放品項、重量及價格
仔細看，很多都有優惠的價格
光鰻魚就有生鰻魚、蒲燒鰻魚、白燒鰻魚可以選擇
日本巨蟹風味棒、龍蝦沙拉、日式厚蛋燒、北海道鮭魚卵
Hoki黃金魚卵、石狩剝殼蝦仁、虱目魚肚、薄鹽鯖魚等等，許多各式各樣的冷凍海鮮
活生生的鰻魚在水池裡游啊游，還可以看到鰻魚小時候（鰻苗）
每次看到鰻苗時，總是勾起了小時候的回憶
記得小時候冬天的夜晚，外公、舅舅們會依照潮汐時間到海邊去抓鰻苗
早上起床時，還會幫忙數數抓了幾隻鰻苗
看著師傅細心、專心呵護著每一塊鰻魚
蒲燒口味可是一遍又一遍的刷上醬汁，上桌時才能呈現出如此美味的蒲燒鰻魚
內用環境座位數很多，就算一大群人來用餐也不用擔心坐不下
而且下午時間沒有休息，如果放假比較晚才吃午餐也不用擔心餐廳休息
店內也擺放許多收藏的木製品，另外因應12月聖誕節，店面也有聖誕樹等裝飾營造出「叮叮噹」的氛圍
坐在窗邊還可以欣賞窗外的街景及港邊的景色
尤其配上晴朗天氣的藍天白雲，View更美了
櫃檯處也有提供超人氣必點料理可以參考
用餐採半自助式的，免收服務費（這個超加分）
還有週末才提供的餐點
櫃檯處也有放置糖果可以取用
自助區提供餐具、還有熱騰騰的味噌魚湯無限供應
味噌湯裡有滿滿的昆布、海帶，還吃的到鮭魚及豆腐
喜歡喝熱湯的小麥，二話不說先喝上一碗
▲大尾鰻盛 760元
超浮誇的蒲燒鰻魚
第一次看到這麼大片的蒲燒鰻魚
如果不是大胃王或食量大的，這鰻魚或白飯的份量，感覺可以兩人一起共食
旁邊附有黃金泡菜、薑片、醃蘿蔔及胡麻青菜、玉子燒
爽脆的黃金泡菜帶點溫潤及微辣的口感，很適合吃完鰻魚後食用
薑片微酸、醃蘿蔔沒有白蘿蔔的生味、酸酸的口感非常解膩
清爽的過貓配上香濃的胡麻醬，很爽口
玉子燒有著濃郁的蛋香味，日式玉子燒偏甜我不是很愛
鰻天下的玉子燒醬香味比較明顯，不會太甜，我比較喜歡
漬蕃茄有著梅子酸酸甜甜的滋味，去除外皮吃起來口感更讚
白飯簡單淋上醬汁，Q彈白皙飽滿的白飯吃起來帶有Q勁
搭配鰻魚釋放出來的膠質、蒲燒醬汁，非常下飯
光蒲燒鰻魚就讓人覺得超下飯了
蒲燒鰻魚比男友的手掌還大上許多
蒲燒鰻魚醬汁帶點鹹鹹甜甜的風味
雖然醬汁的味道很濃郁但依然可以嚐到鰻魚本身鮮美的風味
魚皮保有Q軟黏口的口感、魚肉細緻鮮甜，完全沒有任何腥味
值得一提的是，鰻天下的鰻魚已經將魚刺都處理乾淨
可以非常放心且大口品嚐
連小朋友或長輩都能安心大口品嚐
▲白燒鰻魚（半尾）230元
蒲燒鰻魚比較常吃到，但白燒鰻魚可不是每家鰻魚飯都有
不夠新鮮可不敢推出！！
白燒鰻魚沒有過多的調味，在炙烤時只簡單噴上干貝水再佐以胡椒做調味
品嚐到新鮮、鹹香及自然鮮甜的滋味
像小麥一樣很不會挑魚刺的人，也能用力品嚐鰻魚料理
▲花魚整尾 300元
花魚整尾超大隻的，附上檸檬及胡椒鹽
在居酒屋點半尾花魚也要二三百元，鰻天下的花魚超大一隻，只要300元，CP值很高
搭配檸檬汁，多了檸檬的清香及微酸的口感
肉質鮮嫩保有肉汁帶點微鹹的風味，直接吃就很鮮美
多了檸檬微酸的果香滋味，或是沾點胡椒鹽帶有鹹鹹微辣的風味，都很不錯
▲鮭魚生魚片 300元
倒入些許醬油到哇沙米裡，喜歡哇沙米味道濃郁一點的口感
假日限定的鮭魚生魚片有著美麗的油花
看看這橘白相間的肉質讓人好愛
嗆嗆辣辣搭配軟Q的鮭魚生魚片，吃起來讓人有著滿滿的幸福感
綿密Q彈的鮭魚生魚片，感覺用舌頭輕輕一抿就融化在嘴裡了
▲炸蝦天婦羅 250元
千萬不要被菜名給侷限了
這道炸蝦天婦羅小麥個人非常推薦，因為裡面有炸蝦、炸鰻魚外，還吃的到南瓜、青椒、芋頭、地瓜，可說是相當豐富
炸到麵衣香酥，裡面的蝦子真材實料
滿滿的鮮甜滋味
鰻魚肉質鮮美，完全沒有腥味
時蔬天婦羅的部份我都非常喜歡
地瓜跟南瓜非常香甜、芋頭鬆軟綿密，青椒散發著獨特的滋味
簡單沾點附的醬汁就很好吃了
▲胡麻時蔬 150元
香濃的胡麻醬配上龍鬚菜，除了爽口外還有著胡麻醬濃郁的香氣
湯品的首要條件就是要夠熱
再來湯頭香濃、鮮甜，裡面還加入大量的海菜、豆腐及鮭魚肉，而且還提供無限喝到飽真的太佛心了啦
鰻天下菜單～季節限定
鰻天下菜單～主廚推薦
店家還有推出「太極鰻魚飯」，讓你一次享受蒲燒及白燒兩種風味的鰻魚
鰻天下菜單～定食
鰻天下菜單～丼飯、炒飯
鰻天下菜單～烤物
鰻天下菜單～炸物
鰻天下菜單～單品、假日限定
鰻天下的鰻魚除了新鮮外，重點是「無刺」
店家非常用心的將刺給拔除
所以就算帶小孩或長輩來用餐，也能放心的點給他們食用
原本今天也要帶爸媽一塊來竹圍漁港走走的，但剛好他們有事，我們先來探路嘍~
下次再帶喜歡鰻魚飯的爸媽來吃，相信他們也會喜歡的
店名：鰻天下
地址：桃園市大園區漁港路326號
營業時間：週二~週五11:00~19:00、週六~週日11:00~20:00，週一公休
粉絲專頁：https://www.facebook.com/Eels.TW/
網路商店：https://www.eelstw.com/yrupn1
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