鰻天下提供美味鰻魚飯、定食、炒飯、丼飯、生魚片

鰻魚現殺，點餐後現烤上桌

除了內用還有販售活體及各式冷凍海鮮，讓你在家也能吃到各種海鮮料理

【目錄索引】

‧鰻天下-鰻魚及各式冷凍海鮮

‧鰻天下-環境介紹

‧鰻天下-餐點介紹

‧鰻天下-菜單

‧鰻天下-店家資訊

鰻天下就在竹圍漁港裡，對面有超大片的免費停車場

不管是全家一塊出遊來到竹圍漁港或是呼朋引伴一起出遊，都可以來鰻天下用餐

冬天不用刮風、夏天也不用擔心烈陽，冷氣開放又有寛敞的用餐空間好舒適

一樓室外也有庭院般的座位區

晴朗適中的天氣，坐在這裡感受一下漁港風情也是挺愜意的

早上的時候，還可以透過玻璃窗看到處理新鮮鰻魚的過程

每天一早，師父一到就開始處理了

想看殺鰻秀的朋友記得早點來，晚來就看不到了

【鰻天下-鰻魚及各式冷凍海鮮】

走進來，大大的「鰻天下」字樣

空間擺放許多冷凍櫃，裡面可是琳瑯滿目的冷凍海鮮商品

上方都有擺放品項、重量及價格

仔細看，很多都有優惠的價格

光鰻魚就有生鰻魚、蒲燒鰻魚、白燒鰻魚可以選擇

日本巨蟹風味棒、龍蝦沙拉、日式厚蛋燒、北海道鮭魚卵

Hoki黃金魚卵、石狩剝殼蝦仁、虱目魚肚、薄鹽鯖魚等等，許多各式各樣的冷凍海鮮

活生生的鰻魚在水池裡游啊游，還可以看到鰻魚小時候（鰻苗）

每次看到鰻苗時，總是勾起了小時候的回憶

記得小時候冬天的夜晚，外公、舅舅們會依照潮汐時間到海邊去抓鰻苗

早上起床時，還會幫忙數數抓了幾隻鰻苗

看著師傅細心、專心呵護著每一塊鰻魚

蒲燒口味可是一遍又一遍的刷上醬汁，上桌時才能呈現出如此美味的蒲燒鰻魚

【鰻天下-環境介紹】

內用環境座位數很多，就算一大群人來用餐也不用擔心坐不下

而且下午時間沒有休息，如果放假比較晚才吃午餐也不用擔心餐廳休息

店內也擺放許多收藏的木製品，另外因應12月聖誕節，店面也有聖誕樹等裝飾營造出「叮叮噹」的氛圍

坐在窗邊還可以欣賞窗外的街景及港邊的景色

尤其配上晴朗天氣的藍天白雲，View更美了

櫃檯處也有提供超人氣必點料理可以參考

用餐採半自助式的，免收服務費（這個超加分）

還有週末才提供的餐點

櫃檯處也有放置糖果可以取用

自助區提供餐具、還有熱騰騰的味噌魚湯無限供應

味噌湯裡有滿滿的昆布、海帶，還吃的到鮭魚及豆腐

喜歡喝熱湯的小麥，二話不說先喝上一碗

【鰻天下-餐點介紹】

▲大尾鰻盛 760元

超浮誇的蒲燒鰻魚

第一次看到這麼大片的蒲燒鰻魚

如果不是大胃王或食量大的，這鰻魚或白飯的份量，感覺可以兩人一起共食

旁邊附有黃金泡菜、薑片、醃蘿蔔及胡麻青菜、玉子燒

爽脆的黃金泡菜帶點溫潤及微辣的口感，很適合吃完鰻魚後食用

薑片微酸、醃蘿蔔沒有白蘿蔔的生味、酸酸的口感非常解膩

清爽的過貓配上香濃的胡麻醬，很爽口

玉子燒有著濃郁的蛋香味，日式玉子燒偏甜我不是很愛

鰻天下的玉子燒醬香味比較明顯，不會太甜，我比較喜歡

漬蕃茄有著梅子酸酸甜甜的滋味，去除外皮吃起來口感更讚

白飯簡單淋上醬汁，Q彈白皙飽滿的白飯吃起來帶有Q勁

搭配鰻魚釋放出來的膠質、蒲燒醬汁，非常下飯

光蒲燒鰻魚就讓人覺得超下飯了

蒲燒鰻魚比男友的手掌還大上許多

蒲燒鰻魚醬汁帶點鹹鹹甜甜的風味

雖然醬汁的味道很濃郁但依然可以嚐到鰻魚本身鮮美的風味

魚皮保有Q軟黏口的口感、魚肉細緻鮮甜，完全沒有任何腥味

值得一提的是，鰻天下的鰻魚已經將魚刺都處理乾淨

可以非常放心且大口品嚐

連小朋友或長輩都能安心大口品嚐

▲白燒鰻魚（半尾）230元

蒲燒鰻魚比較常吃到，但白燒鰻魚可不是每家鰻魚飯都有

不夠新鮮可不敢推出！！

白燒鰻魚沒有過多的調味，在炙烤時只簡單噴上干貝水再佐以胡椒做調味

品嚐到新鮮、鹹香及自然鮮甜的滋味

像小麥一樣很不會挑魚刺的人，也能用力品嚐鰻魚料理

▲花魚整尾 300元

花魚整尾超大隻的，附上檸檬及胡椒鹽

在居酒屋點半尾花魚也要二三百元，鰻天下的花魚超大一隻，只要300元，CP值很高

搭配檸檬汁，多了檸檬的清香及微酸的口感

肉質鮮嫩保有肉汁帶點微鹹的風味，直接吃就很鮮美

多了檸檬微酸的果香滋味，或是沾點胡椒鹽帶有鹹鹹微辣的風味，都很不錯

▲鮭魚生魚片 300元

倒入些許醬油到哇沙米裡，喜歡哇沙米味道濃郁一點的口感

假日限定的鮭魚生魚片有著美麗的油花

看看這橘白相間的肉質讓人好愛

嗆嗆辣辣搭配軟Q的鮭魚生魚片，吃起來讓人有著滿滿的幸福感

綿密Q彈的鮭魚生魚片，感覺用舌頭輕輕一抿就融化在嘴裡了

▲炸蝦天婦羅 250元

千萬不要被菜名給侷限了

這道炸蝦天婦羅小麥個人非常推薦，因為裡面有炸蝦、炸鰻魚外，還吃的到南瓜、青椒、芋頭、地瓜，可說是相當豐富

炸到麵衣香酥，裡面的蝦子真材實料

滿滿的鮮甜滋味

鰻魚肉質鮮美，完全沒有腥味

時蔬天婦羅的部份我都非常喜歡

地瓜跟南瓜非常香甜、芋頭鬆軟綿密，青椒散發著獨特的滋味

簡單沾點附的醬汁就很好吃了

▲胡麻時蔬 150元

香濃的胡麻醬配上龍鬚菜，除了爽口外還有著胡麻醬濃郁的香氣

湯品的首要條件就是要夠熱

再來湯頭香濃、鮮甜，裡面還加入大量的海菜、豆腐及鮭魚肉，而且還提供無限喝到飽真的太佛心了啦

【鰻天下-菜單】

鰻天下菜單～季節限定

鰻天下菜單～主廚推薦

店家還有推出「太極鰻魚飯」，讓你一次享受蒲燒及白燒兩種風味的鰻魚

鰻天下菜單～定食

鰻天下菜單～丼飯、炒飯

鰻天下菜單～烤物

鰻天下菜單～炸物

鰻天下菜單～單品、假日限定

鰻天下的鰻魚除了新鮮外，重點是「無刺」

店家非常用心的將刺給拔除

所以就算帶小孩或長輩來用餐，也能放心的點給他們食用

原本今天也要帶爸媽一塊來竹圍漁港走走的，但剛好他們有事，我們先來探路嘍~

下次再帶喜歡鰻魚飯的爸媽來吃，相信他們也會喜歡的

【鰻天下-店家資訊】

店名：鰻天下

地址：桃園市大園區漁港路326號

營業時間：週二~週五11:00~19:00、週六~週日11:00~20:00，週一公休

粉絲專頁：https://www.facebook.com/Eels.TW/

網路商店：https://www.eelstw.com/yrupn1

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