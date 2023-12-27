二連霸榮獲十大好食餐廳的宜蘭五結百匯窯烤雞餐廳，經典、香噴噴的窯烤雞及香辣過癮的五更腸旺不可錯過
還有多樣化的海鮮、快炒料理
是旅遊、聚會餐廳的好選擇
【目錄索引】
出遊除了擔心天氣，再來就是停車的問題
尤其家族旅遊、朋友相約出遊，動不動就2～3台車以上，方便停車的景點跟餐點往往都很容易納入口袋名單中
會來到百匯窯烤雞餐廳最主要是我家老母超愛吃窯烤雞、桶仔雞之類的，只要來宜蘭就一定要嚐嚐
第二是百匯窯烤雞餐廳可是二連霸榮獲十大好食獎
還有~還有~在Google有著四千多則且平均分來到4.5的高分
基於這幾點，百匯窯烤雞餐廳肯定是來到宜蘭必吃的美食
大紅燈籠高高掛，非常喜氣，帶有復古懷舊的氛圍
不到兩個月就要農曆新年了，更有張燈結綵喜洋洋的氛圍
週邊還可以看到許多窯烤專用的龍眼木
百匯窯烤雞餐廳提供免費停車場，寬敞的空地不用擔心停車的問題
店外的牆面則是掛上窯烤雞誘人的照片
還有榮獲十大好食餐廳的獎項及米其林三星主廚江振誠的親簽
窯烤雞一甕一甕的
雖然是平日，但感覺這甕窯一刻不得閒
幾乎每桌桌上都有一隻窯烤雞
窯烤雞就跟我一樣豐滿
看到飽滿的身軀、油油亮亮的色澤就讓人垂涎三尺
內用桌次也不少，但平日已是高朋滿座
假日來用餐建議先訂位，以免撲空或是耗時等候
冰箱提供多種飲料、酒類
比較特別的是還有金色三麥的啤酒
另外也有提供打包專用的塑膠袋，如果有需要打包服務都可以自取
百匯窯烤雞餐廳菜單
有店家招牌「窯烤雞」、酥炸類、鐵板類、冷盤、蒸魚、熱炒、三杯、煲類、湯品、時蔬、飯麵
宜蘭糕渣在這裡也吃的到
※週六日及假日不提供炒飯、炒麵
▲五更腸旺 260元
鴨血非常非常入味，連大腸也煮的非常軟Q，完全不會嚼不爛
剛好很適合愛吃五更腸旺但牙口又沒這麼好的老媽
有著陣陣花椒的香氣，麻中帶辣，可說是白飯殺手無誤
▲金沙南瓜 200元
這道是隱藏版料理，透過店家介紹才知道的好味道
南瓜先炸過，香酥可口又帶有南瓜自然的香甜滋味再加上鹹蛋黃的鹹香口感
連平常不太愛吃南瓜的老媽一口氣就吃了四塊
是我提醒他後面還有很多道料理，你不要一下子就吃飽了
老媽說，南瓜炸到外酥內香甜，裹上金沙多了鹹香滋味，吃起來好涮嘴，停不下來XD
看到爸媽都如此喜愛這道料理及百匯窯烤雞餐廳的餐點，小麥真的是格外開心
▲窯烤雞 750元
附上雞油跟胡椒鹽
附上棉布手套及手扒雞的塑膠手套，一扒開就聞到香氣撲鼻而來
老媽說雞油非常香，其實雞肉本身就很有味道了
沾了雞油更多了一層香氣，可以適量沾點胡椒粉，風味更佳
百匯窯烤雞餐廳的窯烤雞真的很好吃
雞皮很香，老媽都挑皮的部分
還說平常都不太吃雞脖子，但百匯窯烤雞餐廳的雞脖子外皮烤到很香酥，很好吃
尤其一般人最不愛的雞胸肉，完全不柴口且保有肉汁又有味道
如果有人跟我老媽一樣特別愛吃窯烤雞，小麥真心推薦一定要來嚐嚐
▲鐵板豆腐 220元
本身就很愛鐵板豆腐這道料理
剛到的時候正好看到別桌上菜，立馬被香氣給吸引了
一端上桌，鐵板發出滋滋作響的聲音及陣陣的香氣
豆腐非常滑嫩，而且一塊一塊非常完整
濃郁的黑胡椒香氣，連杏鮑菇、甜豆、黑木耳、玉米筍都很夠味
還有整顆荷包蛋，要蛋黃沒熟或拌炒一下都可以依照個人喜好的口味
吃完後，果然是一道「通郎歐漏」（台語）的菜餚
▲炒螺肉 220元
這道炒螺肉是老爸老媽很愛吃的，也是我們的共同回憶
所以只要看到菜單上有炒螺肉幾乎都是必點的
螺肉保有脆彈的咬勁，沙茶、蒜香濃郁，尤其加入九層塔更是畫龍點睛
這幾樣配菜可說是缺一不可
▲蔥爆牛肉 260元
牛肉非常軟嫩且入味
大火快炒讓蔥段保留脆綠的色澤，洋蔥鮮甜多汁，連配菜都非常下飯
愛吃的老爸一口牛肉配著蔥段、薑絲及洋蔥一起入口，鹹香入味有著超豐富的口感
▲蒜泥松阪豬 280元
松阪豬有著一定的厚度，吃起來脆彈中帶點微Q的多重口感
底下搭配清爽微脆的豆芽菜，簡單淋上有著蒜泥滋味的醬汁就很好吃了
▲豆酥扁鱈 420元
豆酥鱈魚魚肉非常細緻鮮美，加上豆酥的香氣讓味道更加豐富
但口味不會太重，保有鱈魚肉質的鮮美滋味
▲三杯中卷 320元
除了鮮甜Q彈的中卷還有加入米血糕
米血糕QQ軟軟且入味，單吃很夠味但也不會過於死鹹
中卷脆彈，咀嚼起來有著滿滿的海味
就連裡面的洋蔥絲、九層塔都好好吃
▲水蓮 150元
一般小麥吃到的水蓮是加入枸杞、蒜末、辣椒末或肉絲快炒
但百匯窯烤雞餐廳加入大量的蒜泥，水蓮保有脆口的口感，蒜香味十足
對於愛蒜的我吃的非常滿意
原本剛到的時候，大家都說沒有特別餓，但菜色美味、口味好吃，都不小心吃太多飯跟菜了
走出百匯窯烤雞餐廳，每個人都飽到撐肚
難怪連平日的用餐時段也幾乎坐滿了
真的是宜蘭窯烤雞推薦、五結烤雞推薦
有來到宜蘭旅遊，百匯窯烤雞餐廳真的是一家非常值得推薦的宜蘭美食、宜蘭餐點，可說是聚會、用餐的好選擇
CP值很高，難怪會二連霸榮獲十大好食餐廳，果然是實至名歸！！
店名：百匯窯烤雞餐廳
地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段171號
營業時間：週一至週五11：00~15：00、17：00~21：00／週六至週日11：00~15：00、16：30~21：00
電話：03-950 1386
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