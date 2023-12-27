二連霸榮獲十大好食餐廳的宜蘭五結百匯窯烤雞餐廳，經典、香噴噴的窯烤雞及香辣過癮的五更腸旺不可錯過

還有多樣化的海鮮、快炒料理

是旅遊、聚會餐廳的好選擇

【目錄索引】

‧百匯窯烤雞餐廳-環境介紹

‧百匯窯烤雞餐廳-菜單

‧百匯窯烤雞餐廳-餐點介紹

‧百匯窯烤雞餐廳-店家資訊

出遊除了擔心天氣，再來就是停車的問題

尤其家族旅遊、朋友相約出遊，動不動就2～3台車以上，方便停車的景點跟餐點往往都很容易納入口袋名單中

會來到百匯窯烤雞餐廳最主要是我家老母超愛吃窯烤雞、桶仔雞之類的，只要來宜蘭就一定要嚐嚐

第二是百匯窯烤雞餐廳可是二連霸榮獲十大好食獎

還有~還有~在Google有著四千多則且平均分來到4.5的高分

基於這幾點，百匯窯烤雞餐廳肯定是來到宜蘭必吃的美食

大紅燈籠高高掛，非常喜氣，帶有復古懷舊的氛圍

不到兩個月就要農曆新年了，更有張燈結綵喜洋洋的氛圍

週邊還可以看到許多窯烤專用的龍眼木

百匯窯烤雞餐廳提供免費停車場，寬敞的空地不用擔心停車的問題

店外的牆面則是掛上窯烤雞誘人的照片

還有榮獲十大好食餐廳的獎項及米其林三星主廚江振誠的親簽

窯烤雞一甕一甕的

雖然是平日，但感覺這甕窯一刻不得閒

幾乎每桌桌上都有一隻窯烤雞

窯烤雞就跟我一樣豐滿

看到飽滿的身軀、油油亮亮的色澤就讓人垂涎三尺

【百匯窯烤雞餐廳-環境介紹】

內用桌次也不少，但平日已是高朋滿座

假日來用餐建議先訂位，以免撲空或是耗時等候

冰箱提供多種飲料、酒類

比較特別的是還有金色三麥的啤酒

另外也有提供打包專用的塑膠袋，如果有需要打包服務都可以自取

【百匯窯烤雞餐廳-菜單】

百匯窯烤雞餐廳菜單

有店家招牌「窯烤雞」、酥炸類、鐵板類、冷盤、蒸魚、熱炒、三杯、煲類、湯品、時蔬、飯麵

宜蘭糕渣在這裡也吃的到

※週六日及假日不提供炒飯、炒麵

【百匯窯烤雞餐廳-餐點介紹】

▲五更腸旺 260元

鴨血非常非常入味，連大腸也煮的非常軟Q，完全不會嚼不爛

剛好很適合愛吃五更腸旺但牙口又沒這麼好的老媽

有著陣陣花椒的香氣，麻中帶辣，可說是白飯殺手無誤

▲金沙南瓜 200元

這道是隱藏版料理，透過店家介紹才知道的好味道

南瓜先炸過，香酥可口又帶有南瓜自然的香甜滋味再加上鹹蛋黃的鹹香口感

連平常不太愛吃南瓜的老媽一口氣就吃了四塊

是我提醒他後面還有很多道料理，你不要一下子就吃飽了

老媽說，南瓜炸到外酥內香甜，裹上金沙多了鹹香滋味，吃起來好涮嘴，停不下來XD

看到爸媽都如此喜愛這道料理及百匯窯烤雞餐廳的餐點，小麥真的是格外開心

▲窯烤雞 750元

附上雞油跟胡椒鹽

附上棉布手套及手扒雞的塑膠手套，一扒開就聞到香氣撲鼻而來

老媽說雞油非常香，其實雞肉本身就很有味道了

沾了雞油更多了一層香氣，可以適量沾點胡椒粉，風味更佳

百匯窯烤雞餐廳的窯烤雞真的很好吃

雞皮很香，老媽都挑皮的部分

還說平常都不太吃雞脖子，但百匯窯烤雞餐廳的雞脖子外皮烤到很香酥，很好吃

尤其一般人最不愛的雞胸肉，完全不柴口且保有肉汁又有味道

如果有人跟我老媽一樣特別愛吃窯烤雞，小麥真心推薦一定要來嚐嚐

▲鐵板豆腐 220元

本身就很愛鐵板豆腐這道料理

剛到的時候正好看到別桌上菜，立馬被香氣給吸引了

一端上桌，鐵板發出滋滋作響的聲音及陣陣的香氣

豆腐非常滑嫩，而且一塊一塊非常完整

濃郁的黑胡椒香氣，連杏鮑菇、甜豆、黑木耳、玉米筍都很夠味

還有整顆荷包蛋，要蛋黃沒熟或拌炒一下都可以依照個人喜好的口味

吃完後，果然是一道「通郎歐漏」（台語）的菜餚

▲炒螺肉 220元

這道炒螺肉是老爸老媽很愛吃的，也是我們的共同回憶

所以只要看到菜單上有炒螺肉幾乎都是必點的

螺肉保有脆彈的咬勁，沙茶、蒜香濃郁，尤其加入九層塔更是畫龍點睛

這幾樣配菜可說是缺一不可

▲蔥爆牛肉 260元

牛肉非常軟嫩且入味

大火快炒讓蔥段保留脆綠的色澤，洋蔥鮮甜多汁，連配菜都非常下飯

愛吃的老爸一口牛肉配著蔥段、薑絲及洋蔥一起入口，鹹香入味有著超豐富的口感

▲蒜泥松阪豬 280元

松阪豬有著一定的厚度，吃起來脆彈中帶點微Q的多重口感

底下搭配清爽微脆的豆芽菜，簡單淋上有著蒜泥滋味的醬汁就很好吃了

▲豆酥扁鱈 420元

豆酥鱈魚魚肉非常細緻鮮美，加上豆酥的香氣讓味道更加豐富

但口味不會太重，保有鱈魚肉質的鮮美滋味

▲三杯中卷 320元

除了鮮甜Q彈的中卷還有加入米血糕

米血糕QQ軟軟且入味，單吃很夠味但也不會過於死鹹

中卷脆彈，咀嚼起來有著滿滿的海味

就連裡面的洋蔥絲、九層塔都好好吃

▲水蓮 150元

一般小麥吃到的水蓮是加入枸杞、蒜末、辣椒末或肉絲快炒

但百匯窯烤雞餐廳加入大量的蒜泥，水蓮保有脆口的口感，蒜香味十足

對於愛蒜的我吃的非常滿意

原本剛到的時候，大家都說沒有特別餓，但菜色美味、口味好吃，都不小心吃太多飯跟菜了

走出百匯窯烤雞餐廳，每個人都飽到撐肚

難怪連平日的用餐時段也幾乎坐滿了

真的是宜蘭窯烤雞推薦、五結烤雞推薦

有來到宜蘭旅遊，百匯窯烤雞餐廳真的是一家非常值得推薦的宜蘭美食、宜蘭餐點，可說是聚會、用餐的好選擇

CP值很高，難怪會二連霸榮獲十大好食餐廳，果然是實至名歸！！

【百匯窯烤雞餐廳-店家資訊】

店名：百匯窯烤雞餐廳

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段171號

營業時間：週一至週五11：00~15：00、17：00~21：00／週六至週日11：00~15：00、16：30~21：00

電話：03-950 1386

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