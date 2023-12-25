2023/2024最新 台中咖啡廳推薦》無敵咖啡Woody Cafe 位於台中車站前不限時、甜點與咖啡極具水準、CP值超高的台中下午茶推薦

【台中無敵咖啡廳 Woody Cafe】台中咖啡廳探店心得

說到台中咖啡廳推薦，理智派想到的第一個不是各種大品牌如星巴克或路易莎，而是位於台中車站前的無敵咖啡Woody Cafe。台中無敵咖啡不但是不限時咖啡廳，甜點與咖啡更是經過精心設計。雖店家沒有明確點出，看的出來相較於大品牌那種「工作類型咖啡廳」的設計，台中無敵咖啡廳更傾向在鬧區中提供一片寧靜的感覺。如果下次在台中遊玩，抑或是等車臨時有空檔，不妨就來台中無敵咖啡廳坐坐。

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【台中無敵咖啡廳 Woody Cafe】台中咖啡廳環境簡介

台中無敵咖啡廳視覺設計上以藍色和白色為主軸，搭配木質色系的桌椅，營造出微文青的感覺。咖啡廳座位數約莫15位，分為一般座位區與吧台區等位置。

牆壁上有大大的白字Woody Cafe與臘腸狗黑底的設計，可以看得出老闆是愛狗人士。一進門，就會聞到濃郁的咖啡香，天氣好的時候搭配灑進來的陽光真的超舒服的。

【台中無敵咖啡廳 Woody Cafe】台中咖啡廳甜點咖啡評價

正如理智派所言，咖啡廳在環境簡介完，還是要回歸到甜點與咖啡評價，畢竟看書或是電腦用久了，還是需要一點熱量補充。以下理智派就針對當天在台中無敵咖啡店待了一下午享用的餐點個別評價。

。台中無敵咖啡廳甜點評價開箱。

。花生雞蛋糕。

甜點的第一個類別，既然是雞蛋糕，我想無敵咖啡對於自己的雞蛋糕很有信心。價格上也是學生或小資族可以負擔、介於40-60元，就點來為大家評價一下。花生雞蛋糕甜度適中不會過甜，而雞蛋糕蛋糕體屬於鬆軟型，口感很是綿密。一口咬下雞蛋糕體加上花生醬稍為醇厚的口感，絲毫不感過乾澀，水準甚高。花生顆粒雖然肉眼清晰可見，但是在嘴裡卻是襯了口感的層次，也不會影響吞嚥。如果下午來喝杯咖啡享受小確幸的話，理智派非常推薦你多點個雞蛋糕來搭配，真的是物超所值。

。檸檬塔。

有再追蹤理智派的粉絲應該都知道，理智派本人是個酸度控，只要是檸檬系列產品基本上都會點來開箱。台中無敵咖啡的檸檬塔送上時是冷凍保鮮的，但因為理智派拍照花了點時間所以有點軟掉(真的很不好意思，理智派會再加強拍照速度…)。 口感上，相較於以往認知較硬的檸檬塔，理智派更喜歡濕軟的口感，入口後整個酸帶入的香氣會再嘴巴散開，超過癮。檸檬塔的酸度很是水準，畢竟理智派就是愛吃酸，才點檸檬塔的。

P.S. 理智派雖說大推，但怕酸的小寶貝們(?怎麼有種中式用法)，請繞過這盤甜點，選擇其他兩樣理智派介紹的。

。巧克力貝果。

台中無敵咖啡的巧克力貝果，相較於其他咖啡廳常見的巧克力醬，他是那種吃下去會『ㄎㄠˊ、ㄎㄠˊ』的那種。而貝果本身是屬於脆皮的口感，外酥內軟很是特別，剛上桌時還熱熱的。不過理智派都是 #相機食先，所以有稍微冷掉QQ(二度道歉，會再加強拍招)。台中無敵咖啡的貝果不同於其他家，冷掉吃也不會過乾或硬，這點倒是非常值得讚賞。由於當天是吃飽後才前往無敵咖啡坐坐享受台中下午茶的時光，現場僅試吃了幾口巧克力貝果，其他都是晚上回到家當作宵夜吃。晚上吃的時候完全不需要加熱，軟硬適中也不會過乾，反而更有嚼勁了一點。

。台中無敵咖啡廳飲料咖啡評價開箱。

。橙果莊園黑咖啡(熱)。

開箱台中咖啡廳，怎麼可能不來杯黑咖啡呢。理智派的習慣，喝咖啡的時候都是熱與不加糖奶，這樣才能夠喝得出咖啡豆本身的品質與處理。橙果莊園黑咖啡屬卡杜拉品種，為波旁(Bourbon)的突變種，最早在巴西被發現。無敵咖啡使用的咖啡豆產地國家為尼加拉瓜、海拔1600m以上、薩格維亞產區，等級為Strictly Hard Bean(SHB)等級。風味呈現上則以水果清香為主，甜度適中，尾韻不苦澀，抿口後會有回甘的感覺。無敵咖啡的成果莊園黑咖啡個人給出85分的高分，原因除了咖啡豆本身處理的適當之餘，整個氛圍也是非常舒適。如果你是來享受短暫的下午茶時光，不妨就來杯橙果莊園黑咖啡，用咖啡入口後的回甘，度過屬於你自己的小確幸。

。安神紅葉茶(冰)。

安神紅葉茶成分為博士茶(南非)、金盞草(花)、矢車菊等，又名『晚安休憩茶』。安神紅葉茶的功效為舒緩緊張情緒與幫助放鬆心情等，真的非常適合下午茶點來喝上一壺捏。雖然理智派這次為了開箱選的是冰的(畢竟咖啡都選熱的，原本想說茶飲選冰的喝喝看)，但非常推薦這種無糖茶類用熱水沖泡後飲用，這樣效果一定更好。入口後濃厚的花果香氣讓我誤以為有加糖，但抿嘴後沒有加糖的那種甜膩，非常令人意外。茶香氣與花果味也絲毫不會違和，恰如其分的香氣真的超幸福。

我發現，無敵咖啡不同於其他咖啡廳，走的風格偏向『 享受下午茶的時光 』。除了環境營造得舒服之外，餐點、茶飲與咖啡等都是屬於那種會讓人放鬆心情的類型。在台中車站前有這樣的桃花源，真讓人意外地喜歡。

【台中無敵咖啡廳 Woody Cafe】店家資訊

名稱：無敵咖啡 Woody Cafe 台中咖啡店

時間：08:00-20:00 (周二公休)

電話：0932-347177

地點：400002台中市中區中山路107號

【台中無敵咖啡廳 Woody Cafe】收費方式

說到咖啡廳的評價選項，除了大家會在意的環境舒適度與甜點品質之餘，我想就是是否『限時』吧，畢竟限時與否會決定我前往的目的是什麼。

台中無敵咖啡廳： 不限時

**雖說店家佛心不限時，但為支持獨立高品質的在地台中咖啡店，希望大家都還是跟理智派一樣用行動支持。

【台中無敵咖啡廳 Woody Cafe】地理位置 / 怎麼去

台中無敵咖啡位於台中車站前，第四信用合作社(宫原眼科)、豐榮綠豆沙與新洪瑞珍食品等知名店家附近。前往方式基本上就是直接導航到台中車站即可，而理智派也提供兩個前往方式給大家參考：

。大眾交通：欲搭乘大眾交通工具前往位於台中車站前無敵咖啡的朋友，可以直接搭乘火車至『台中火車站』後，於正門往中山路步行約莫5-10分鐘即可抵達。 。自行開車：欲自行開車前往位於台中車站前無敵咖啡的朋友，可以使用國道一號，於178-台中 號交流道下，行駛台灣大道往台中火車站方向行駛，約莫15-20分鐘即可抵達。

【台中無敵咖啡廳 Woody Cafe】停車位置

由於台中無敵咖啡廳位於台中車站前，雖說車水馬龍也不至於沒有停車場。附近搜尋跳出的就有將近10個停車場可供停車，舉凡Times台中自由路停車場、東南停車場、自由路立體停車場等，評價都是不錯的。

【台中無敵咖啡廳 Woody Cafe】價位 I 價目表 I 菜單一覽

台中無敵咖啡的菜單分成好幾個類別，畢竟叫做咖啡廳，多數都還是以咖啡品項為主。以下理智派條列價位給大家參考。