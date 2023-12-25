不僅吃得飽，也要吃得好。

「豐FOOD海陸百匯」集結各國美食，舉凡陸地上跑的、海裡游的、日式、港式、西式、泰式，都能在這如願嚐到。

「豐FOOD海陸百匯」主打現切牛排、現切櫻桃鴨，並結合主廚現做、自製DIY料理提供消費者更多樂趣。現在搭配典華會員，當月壽星最高可享四人同行一人免費的優惠，不到千元價格就能肚子飽飽、笑容滿滿。立即加入會員

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「豐FOOD海陸百匯」位於大直典華一樓，從捷運劍南路站二號出口出站即可瞧見，步行不到一分鐘就能抵達。若是自行開車，也可免費停車於典華地下室停車場。

一走進大直典華大門「豐FOOD海陸百匯」就映入眼簾，挑高的大廳十分寬敞，加上沒有完全做空間上的阻隔，所以無論是明亮度或是空間感都來得更好。

「豐FOOD海陸百匯」有三百個席位，桌位擺放富有彈性，無論兩人、四人或是更多親人朋友聚餐，都能被安排到適合的座位。

在動線上，各式餐檯呈現ㄇ字型，包圍住位於中心的座位區，所以要取用任何餐點皆是差不多的距離，不至於走太遠，對於全年齡層都挺友善。

餐廳其中一面牆特別不一樣，貼滿了紙卡。

這是上百位消費者的愛心，一張祈福小卡$50就能兌換等值的年菜外帶，幫助新北家扶中心讓孩子們能吃到圍爐年菜，上頭的文字都是對於自己或家人滿滿的祝福，看了十分溫馨感動。若有購買祈福小卡的需求，用餐時可以告知現場服務人員唷！

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※備註：以上價格僅供參考，實際以官網／訂位網站公告為準。

「豐FOOD海陸百匯」沒有用餐時間限制，餐期時間內任你吃，我這次午餐時段造訪，可以吃好吃滿兩個半小時，所以不少蓄勢待發的客人不到營業時間就已經在門口排隊。

另外，現在還有壽星優惠，只要加入典華會員系統，當月壽星用餐平日享四人同行一人免費；假日享四人同行一人半價，也難怪平日用餐時間座位就有七八成滿。立即加入會員

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▲日式料理

入口左手邊，即是許多消費者的第一目標—日式料理區，舉凡生魚片、鮮蝦、貝類、壽司，都能在這一網打盡。

每天的生魚片約有五種，鮭魚跟竹筴魚最為廣受好評，愛吃生魚片的友人拿了好幾輪，而餐期當中這區的人潮從沒少過。

不吃生食的我，炙燒就是我的好夥伴。

炙燒握壽司共有三貫，分別是牛肉、比目魚跟鮭魚，這組合是綁訂的無法客製，但三款都很好吃，尤其是油脂豐沛的比目魚跟鮭魚。

炙燒外的握壽司就擺在一旁，整齊的模樣十分療癒，平常在壽司店不太敢大展身手的我，在這反而成為了壽司富翁。

日式涼菜、小菜以及期間限定口味也擺放在旁，種類十分豐富。

▲西式料理

日式料理區的後方，同樣是今天的重頭戲—西式料理區，其中更以現切牛排秀最受矚目。

師傅將一大塊的牛排搬出後先進行表層的炙燒，一刀落下，裡頭是玫瑰色澤卻不滲血水的剛好熟度，喜愛咀嚼肉感的肉食主義者，這道不容錯過。

一旁有擺放玫瑰鹽、松露馬鈴薯、奶油玉米作為配菜跟佐料，盛裝起來是不是挺有模有樣的，似乎可以在一般西餐廳販售了呢。

再往後走是鐵板區，原本不抱太大期待，但是雞腿排跟骰子豬都外焦脆內多汁，讓我這蛋白質控又驚又喜，忍不住第二輪又往盤子裡夾了好幾塊。

我愛的焦糖葡萄柚是解膩好幫手，吃了半顆瞬間覺得又可以多拿幾回合。

鐵板區的後方，主要是西式烤物跟燉物，每一樣都很對我胃口，德國豬腳、豬肋排、紅酒燉牛肉、燉羊膝我都很推薦，連一的烤時蔬都很好吃，烤番薯甜到簡直可以做為飯後甜點。

走到另一邊則是湯品披薩，能想到的西式餐點品項，好像也沒有缺漏了。

▲港式料理

左邊區塊主要分為三區，分別是日式料理、西式料理以及港式料理。

目前港式料理有推出現切烤鴨三吃，將同為典華餐飲集團的「典華雅聚」窯烤櫻桃鴨帶進Buffet，是極為熱門的一道菜色，據說一個餐期最多會用到三四隻烤鴨呢！

師傅將脆皮櫻桃鴨片下，包裹在塗刷清爽甜麵醬的麵皮內，搭配清脆小黃瓜片一口一個剛剛好。

我已經很久沒吃烤鴨了，主要是家中沒有吃鴨的習慣，如果要我一個人去吃烤鴨多吃也是挺負擔，剛好「豐FOOD海陸百匯」圓了我想吃烤鴨很久的夢。

烤鴨外皮酥脆，肉質細緻，油脂適中，麵皮鬆軟醬汁清爽不死鹹，雖一人一次限拿兩塊，但因為可以重複拿取，所以忍不住多吃了好幾個，滿足。

而烤鴨的第二吃跟第三吃分別是醬炒鴨架跟鴨骨煲粥，一旁還有鳳梨苦瓜雞跟酸菜鴨骨煲湯可取用。

鴨骨煲粥口味很清淡，但鴨味卻十分濃郁。

拿完了烤鴨往旁邊走，是燒臘以及港點區。

典華明星商品—港式臘味蘿蔔糕，在這也吃的到，滿滿臘肉與蘿蔔的香氣與口感，可以列為我今日最愛前幾名，甚至還有考慮上網訂個一份來當明年年菜。

往後方走，還有炊煙裊裊的芋頭糕、鳳爪、燒賣、叉燒包等經典港式點心。

▲蔬食料理

「豐FOOD海陸百匯」很貼心的將蔬食料理集中在一區，以便素食者取用。沙拉、炸蔬菜、野菇、起司通心粉、壽司等都有。

大豐收蒸籠裡有許多根莖類蔬菜，其中最愛的栗子更是拿了好幾盤。

▲東南亞料理

ㄇ字型的最裡頭是一長排的餐檯，東南亞料理、湯品、烤物、炸物都擺放在此。

「豐FOOD海陸百匯」今年的秋季主題是東南亞季，十月開始則是感蟹祭的延續，餐檯上有許多熱門品項供消費者取用。泰式經典料理椒麻雞、檸檬魚、涼拌海鮮都沒有少。

如果想吃熱騰騰的麵食，這區也有師傅現點現做的XO醬和牛乾拌麵跟海鮮叻沙麵。

▲湯品、滷製品

DIY現沖湯品可以增添趣味性，也可隨個人喜好調配。分別有越式牛肉湯跟泰式冬央魚片湯兩種，湯頭味道很好。

川味麻辣湯、肉骨茶、開陽白菜。

冬天想吃更多熱呼呼的湯品暖身，也有土瓶蒸、茶碗蒸、人參雞湯。

▲炸物、烤物

炸物烤物各有四款，其中最受歡迎的莫過於是炸蝦，常常一起油鍋就被清空。

如果喜愛天使紅蝦的人，「豐FOOD海陸百匯」有一整個區塊留給他，一次限拿兩隻，但同樣不限拿取次數。

再順道拿一旁的主廚現做湯品—松葉蟹湯，蒸三點蟹還有水煮白蝦，拼湊成豪華海鮮組合。

▲沙拉、水果

往後一看，是沙拉、水果還有熱飲區。不曉得有沒有人跟我一樣，Buffet第一盤都要先拿沙拉、水果開胃，讓自己罪惡感不要那麼重。

▲飲品

ㄇ字型的另一邊，就是完整的飲品、甜點區。

我絕對不會說我看到無限暢飲的紅酒、白酒、金賓hightball、啤酒，眼睛瞬間都亮了起來。

▲甜點

不僅是鹹食，連甜食都有著多國的異國色彩。繼之前的日式鯛魚燒，目前推出的是現做紅豆餅，有芋頭香草跟抹茶紅豆兩種口味，看到不少小朋友都跟爸媽吵著要拿一顆，看來頗受歡迎。

另外還有自行裝取配料的南洋風摩摩喳喳。

其實挺少在自助餐看到中式甜點，「典華雅聚」超人氣手作伴手禮—冰心綠豆糕，售價一顆45元，在這能大吃特吃，我一連拿了兩三個，冰涼綿密我很喜歡。

哈根達斯Haagen-Dazs、經典甜點就不多加贅述，各年齡層在甜點區都能適得其所。

隨心所欲的夾取愛吃及想吃的食物，然後肚子飽飽、露出滿足的笑容，這或許就是吃buffet的幸福感吧。

【本篇為與豐 FOOD 海陸百匯合作文章】

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豐 FOOD 海陸百匯 / FB / IG / 官網 / 線上訂位 / 會員系統

地址：台北市中山區植福路8號1樓

電話：02-8502-0555

營業時間：11:30-14:00、14:30-16:30、17:30-21:00

※備註：加入典華會員系統，凡消費即可累積點數兌換各式優惠券，典華旗下各品牌點數皆可通用，可享多項優惠入會禮及生日好禮

（用餐日期：2023/12）



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