一日之計在於晨，早餐是開啟一天能量的來源。

我們一起來歐浮找餐吧！

歐浮的餐脫離傳統早餐的束縛，有「精緻」、「美味」、「平 價」、「舒適」的這幾種訴求在，讓歐浮找餐更貼近早/午餐市場。

🙂歐浮找餐每家店各有不同的氛圍設計感，這次跟著我一起來吃東南店的歐浮，話說這幾天超冷但同事相約吃完早餐在上班所以就選這裡囉！

現在都是掃碼點餐（裡頭可以客製化製作），我們3個人用餐所以由我點餐🙂。

先來看Menu:

德式香腸雙拼團 ：

套餐裡有可頌、歐姆蛋、沙拉、德式香腸、培根、脆薯，可頌烤的也酥酥脆脆的夾鹹香的火腿片好吃。

歐姆蛋份也很嫩調味不會太重，德式香腸配著蛋跟可頌這份餐很營養豐富。

熔岩起司三明治：

這個熔岩一上來我都要流口水了，這熔岩起司很療癒裡頭的肉餡配料都很十足。

邪惡的熔岩起司沾到裡頭的餡特別滋味，但要趁熱冷掉起司會稍稍變硬。

蘿蔔糕+蛋：

蘿蔔糕外層微微焦香裹在蛋皮裡吃起來是綿密的口感，加上店家的辣椒醬很對味。

這個辣椒醬有辣油膏也不會過於鹹膩，綿密細緻的蘿蔔糕沾著這醬料我豎起大拇指很讚！

芋泥起司蛋餅（酥皮千層）：

酥鬆的蛋餅皮裡滿滿芋泥餡+鹹香的起司鹹甜鹹甜的個人很喜歡，還有淡淡芋泥香氣很推這個口味。

地瓜球（10顆）：

包餡地瓜來歐浮是必須要點上一份的小點，炸的酥香的地瓜球內餡也不會太少，個人愛的不得了。

用餐心得：

歐浮品牌LOGO有綻放幸福笑的意思，這個早餐品牌融入了每個人群裡，想要吃早餐絕對把歐浮列入口袋名單裡，環境氛圍不錯餐也在一定的水平上，所以三不五時我和朋友、同事都會來這吃早餐。

想要跟這個logo娃娃拍照可以跟店家借一下🤣，吃了這麼豐盛的早餐，等等工作大家應該很有元氣對吧！

➡️店家資訊：

➡️歐浮找餐 東南店

➡️新竹市東區東南街202號

➡️03 562 8822

🕖

星期日 07:00–15:00

星期一 07:00–20:00

星期二 07:00–20:00

星期三 07:00–20:00

星期四 07:00–20:00

星期五 07:00–15:00

星期六 07:00–15:00

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🌞大家早餐吃了沒？