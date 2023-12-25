【桃園食記】美生餐室(中壢店)

小時候看港片常會看到主角在很有香港風味的餐廳用餐，這間美生餐室將香港的復古味餐廳完整復刻，在中壢或桃園市區就能體驗香港文化感受飲茶餐室的氛圍，經典的絲襪奶茶、燒臘飯、多士系列、港式點心等等這裡通通都吃得到，店內氛圍營造得非常好，不說還以為真的在香港。

開車前往可停鄰近的百老匯地下停車場，一小時30元收費還算合理。

▲美生餐室中壢店位在威尼斯影城旁邊，顯眼的金色的招牌還原度超高，門口掛著"2023 桃園金牌好店"的布條。

▲店內用餐空間不大但沒有擁擠的感覺，座位皆為墨綠色沙發色調搭配得很好，兩人坐座位在中間，四人坐座位在左右兩側。

▲這種L型的沙發座位現在越來越少見了，與鄰桌的顧客背靠著背用餐算是很奇特的風景。

▲美生餐室菜單：有各式港式點心、蒸飯、燒臘系列和各式港式飲料，品項很完整，價格都使用6和8這種吉祥的數字組合。

▲店內使用手機掃QR code點餐，吃完飯再結帳。

▲每一桌都是使用香港地名來編排，還很貼心的設置插座供手機充電，餐具直接泡在熱水杯中還原度真的很高！(有去過香港就知道這種做法)

▲凍檸茶 68元：使用不銹鋼杯裝盛，內有兩片檸檬和滿滿碎冰，茶味蠻香濃的但檸檬味不明顯，整體甜度很剛好。

▲普菊茶 68元：一大壺茶68元CP值很高，普菊茶色為橘黃色，冬天喝這類的熱茶非常暖胃。

▲鮮蝦仁腸粉 128元：腸粉外皮滑嫩內有完整的蝦仁，配上醬油的鹹味去融合，有濃濃的港式風味。

▲三絲炸春捲 128元：春捲外皮炸得金黃酥脆，咬下去聽到清脆的聲響，但內餡就不算太有記憶點，算是中規中矩的春捲。

▲蜜汁叉燒飯(全熟蛋) 148元：配菜為青江菜和煎蛋，蛋可選擇半熟或全熟，整體飯量中等，白飯粒粒分明有Q度，叉燒肥肉偏多不夠入味，叉燒果然還是燒臘店的好吃。

▲香蔥油雞飯(全熟蛋) 148元：油雞肉質滑嫩，但整體味道也是偏淡少了點香氣。

▲燒味三寶飯(全熟蛋) 168元：三寶飯為叉燒、油雞和脆皮燒肉的豪華組合，脆皮燒肉為帶肥肉的三層肉，外皮炸得極為酥香，嚼在嘴中肥肉油脂和瘦肉充分融合。

▲煎蛋豬扒飯(半熟蛋) 168元：配菜有青江菜、煎蛋和兩片火腿，豬排份量很大把整個碗都蓋住了。

▲豬排肉質厚實軟嫩，表面煎得微焦，醬汁有充分的滲進肉排非常夠味，咬一口濃濃的醬油香氣馬上在嘴中蔓延，很推薦大家點這道。

▲乾炒牛河粉(全熟蛋) 168元：內有牛肉絲、洋蔥絲和豆芽、煎蛋，但洋蔥的比例有點多，河粉軟硬適中醬汁很夠味，牛肉肉質軟嫩入味。

雞蛋糕短評：餐廳用餐氛圍很好完整還原了香港茶餐廳環境，油雞肉質滑嫩但肉量偏少，燒肉味道醃製得不夠香，河粉味道普通整體口味中庸，煎蛋豬扒是今天吃到最好吃的，豬排厚實醃製得超入味。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



美生餐室中壢店美食資訊：

地址：桃園市中壢區九和一街12號

電話：034653189

官網：美生餐室中壢店

營業時間：11:00–22:30

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無(可linepay)

外送：有()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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