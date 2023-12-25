竹北新開幕二鼎食鍋提供多款台灣少見的特色風味湯底，每鍋都料多又豐富。必點椒麻酸菜鮮魚！使用大陸進口酸菜搭配多種辣椒和辛香料，湯頭酸香麻辣過癮。另外潮汕沙茶筍片魚和香濃麻辣紅燒牛的鍋底濃郁香辣，相當有特色。這裡也吃得到多種中式和台式佳餚，酥炸中卷和超厚月亮蝦餅都是我私心推薦必點名單

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環境介紹

▼二鼎食鍋位在竹北的勝利六街上，離竹北大遠百、新竹縣體育館都不遠

▼內部裝潢一進來就可以感受到給人一種復古典雅的氛圍。墨綠色的主色調讓空間多了些沈穩，搭配復古的吊燈和地磚都讓人有種穿越時空的感覺

▼玻璃花窗和木頭元素也讓空間多了點溫暖的舒適感

▼店內空間屬於狹長型的，往裡走還有另一座位區。包廂式的座位空間每一桌的座位都很寬敞舒適

餐點介紹

▼二鼎食鍋總共有六種湯底的食鍋，每一種都相當有特色。相較於一般火鍋店這些湯底都比較少見。除了鍋物之外也有各式開胃菜和功夫菜，絕對可以滿足你的味蕾。 鍋底固定都有寬粉，大白菜，木耳，金針菇用料實在！ 很適合和朋友聚餐

椒麻酸菜鮮魚 $580

▼現在台灣做酸菜魚的餐廳真的越來越多，不過二鼎食鍋的味道真的一吃就知道跟市面上的很不一樣！ 使用進口香料，自家醃製酸菜，再搭配辣椒、蔥段等多種辛香料熬煮 。湯底味道喝起來酸香、味道很夠但不會很辣喉嚨！最特別的是裡頭青花椒的存在讓湯頭多了點微苦的風味。湯頭讓你越喝嘴唇越麻，但還是自虐的停不下想一直喝（哈哈哈哈哈哈～

▼二鼎使用烏鱧魚，肉質軟嫩細緻沒有腥味。

▼裡頭還有豆腐、豆皮、貢丸、魚丸、冬粉用料實在。點這一鍋真的很划算啊！我覺得CP值很可以

▼跟我一樣有選擇障礙的不用擔心！！也可以一次點兩種湯底～鴛鴦鍋吃起來更豐富

潮汕沙茶筍片魚 $650

▼湯底使用 進口正宗潮汕來的沙茶 ，濃郁獨特的沙茶醬以及大量鮮脆的筍片結合，香醇濃郁又帶點筍片的鮮甜。真的讓人忍不住多喝了好幾碗

▼微辣的湯頭相當開胃，除了鮮嫩的魚肉片之外，另外還加入扁魚乾增添湯底的鮮味

▼裡頭也加入了多種蔬菜、豆皮

香濃麻辣紅燒牛 $650

▼無辣不歡的人這鍋點下去就沒錯了你絕對會愛！多種辣椒、花椒、青花椒熬製成的湯底，光看湯底的顏色你就知道這個辣度真的有在認真！！最上層可以看到一層辣油，融合了牛油的香氣，味道香醇濃厚、辣中帶麻。不論是任何食材放入這個鍋底吃起來都超級夠味

▼鍋底吃得到多條整塊牛肉，口感厚實不乾柴，燉煮的入味吃起來超過癮。裡頭加入鴨血和豆腐，吸飽湯汁咬下去還會噴汁。特別喜歡這個鍋底裡的寬粉，浸泡在麻辣帶勁的湯汁中有夠好吃

每桌贈送小菜和熱茶

▼每桌都會附贈的小菜，今天的小菜是樹子苦瓜、蟹味棒、海蜇皮，會依當日食材更換喔！一次送三種涼拌冷盤真的很大器耶！

▼最喜歡清爽脆口的海蜇皮，冰涼滑口又帶點微微酸感十分開胃。

▼蟹味棒十分鮮甜，擠上特製美乃滋醬料開胃又清爽不膩口

▼樹子苦瓜微苦但不會澀，算是苦感很低的苦瓜了，連不敢吃苦瓜的朋友都可以接受～感覺吃完肝火都降下來了🤣

▼店家附贈的熱茶使用的茶具都超有質感的啦！好像穿越時空很有宮廷風XD

超厚月亮蝦餅 $250

▼老闆自豪的說這是他們 手工自製的蝦餅 ！果然真的非常好吃，我跟朋友都超愛！！兩種蝦餅一種Ｑ彈、一種爽脆，一盤可以吃到兩種蝦餅超可以！

▼看看這蝦餅切面的厚度跟五十元一樣耶！還看得到完整的蝦肉，金黃酥脆的外皮很薄脆

▼蝦餅咬下去扎實Q彈充滿了蝦味香氣。搭配店家自製的特色沾醬，味道很特別是外面吃不到的，酸甜開胃帶點微辣感，但整體不會很重口味，跟蝦餅很搭耶！

台式酥炸中卷 $180

▼中卷裹粉酥炸後拌入蒜頭、辣椒、青蔥，最後淋上青醬。一端上來就被陣陣香氣襲擊。

▼中卷外酥內軟鹹香可口，真的超有台味！完全是白飯小偷無誤啊～私心大推這一道必點！！

泰式鮮蝦 120

▼放在這個器皿光是外型就超可愛的很有質感耶！而且擺盤整齊堆高高的看起來就很有食慾

▼表面撒上蔥花、碎花生還有些許黑芝麻。底下是洋蔥絲，淋上店家特製的泰式酸辣醬汁，微酸微甜又開胃

▼蝦子每一隻個頭都很大，冰涼緊實又Q彈的口感相當新鮮，這個我自己吃完整缽沒問題耶XD太好吃了

水潤餅 $20

▼新竹在地的特色小點沒想到這裡也吃得到！Q彈有嚼勁的口感單吃帶點甜甜的麵粉香，老饕吃法會把水潤餅沾著湯頭一起吃，泡入重口味的湯頭中又是另種風味

麻辣鴨血 $50

▼Q滑軟嫩的鴨血搭配香辣帶勁的滷汁，加入八角讓滷汁更了豐富的層次。鴨血軟嫩咬下去很水潤又入味無腥味。

菜單

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資訊＆其他

【二鼎食鍋】

IG：@erdinghotpot

地址：新竹縣竹北市勝利六街66號

電話：(03) 658-2388

營業時間：12:00-14:00、17:00-22:00 / 週一公休

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