好天氣時就想出外走走！趁著氣溫稍稍回溫時趕緊開車出門兜風覓食，這天來到阿菲很喜歡的地方之一：深坑老街。不僅是有許多臭豆腐相關料理，也有很多特別的伴手禮，或是料理包可購買回家，這裡集結了所有阿菲喜歡的事物，也趕緊分享給大家，一起來看看在深坑老街內的排隊人氣美食：深坑-芭樂嬌 (七里香)。究竟有什麼神奇魔力，讓吃過的人一吃就上癮，久久沒吃還會懷念這種極致美味！

“七里香” 由來

說到「七里香」

指的是夜市人氣小吃「雞屁股」

這個美稱是怎麼來的呢？

有士林市場攤商表示

早在43年前就幫雞屁股取了這個新稱號

因為看到很多人對這項小吃反感

原因顧名思義

認為雞屁股跟髒、噁心脫不了關係

但雞屁股烘烤後

其實口感、味道都屬極品

吃了口齒留香、令人再三尋味

於是靈機一動，將雞屁股命名為「七里香」

（資料來源）

深坑 (芭樂嬌七里香) – 位置

阿菲第一次來到深坑老街時

發現有分成老街頭跟老街尾

兩邊都是相通的

都是一樣熱鬧的程度

這天停好汽車時

剛好是從老街尾進來逛深坑老街

一進到老街馬上直奔這一家 芭樂嬌七里香

就怕來晚了吃不到

芭樂嬌七里香 它的位置就在深坑老街的中間段

就在廟口邊

非常顯眼

一眼就能看見它

深坑 (芭樂嬌七里香) – 攤位外觀

攤位就長這樣

雖然沒有想像中的大

不過也是挺可愛的

迷你小攤位

但是人氣強強滾

還沒抵達這裡時

在不遠處就能問到一陣陣的碳烤香氣

迎面撲鼻而來

攤位的LOGO

寫著大大的芭樂嬌3個字

非常逗趣的攤位名稱

也讓人吃一次就記得的攤位名稱

可愛的Q版芭樂嬌LOGO

深坑 (芭樂嬌七里香) – 大量訂購

因為店家生意太好

所以為了方便大家購買

店家有提供大量購買的LINE訂購

量大就直接加LINE先訂

這樣就不用等太久

芭樂嬌七里香 LINE ID：love199503

深坑 (芭樂嬌七里香) – 點餐

因為店家可能生意太好

沒有人出來引導排隊方向

所以排隊動線需要自己判斷

或是問一下正在排隊的人

該排哪一邊才正確

排好之後

輪到自己時就可以直接跟老闆點餐

看想買幾支七里香

這裡就只有賣七里香而已

所以點餐就很快速

點好之後就在旁邊靜靜的等待七里香完成

實在是好犯規好邪惡

有夠香

芭樂嬌(七里香) – 40元/串

這樣一串只需要40元

CP值很高

也難怪GOOGLE評論上幾乎都是一致好評

被列為來深坑老街必吃的美食之一

芭樂嬌將這些七里香(雞屁股) 處理得很好

即使是平常不敢吃雞屁股的阿菲

吃一串之後也覺得徹底改觀

它沒有可怕的腥味

而且感覺每個雞屁股都很大一個

感覺是比市面上的雞屁股還要大顆

而且店家很會烤

它將每串雞屁股烤到雞皮都脆脆的

還有撒一些胡椒鹽跟辣粉調味

整串雞屁股烤成金黃色

看起來就超誘人

吃起來外皮酥脆

雞屁股咬下去還會爆汁的感覺

實在厲害

超強的芭樂嬌七里香

整個攤位就只賣雞屁股而已

還賣到生意超級好

要排隊才吃的到

如果是有來深坑老街遊玩的朋友

一定不能錯過這家超強 芭樂嬌七里香

保證吃過就難忘

吃完這家之後

還可以繼續吃其他家深坑美食小吃

像是：老街頭炭燒豆腐霜淇淋、金大鼎香豆腐、深坑古早厝麻辣鴨血臭豆腐

通通都是阿菲的必吃口袋名單

以上分享推薦給大家

深坑 (芭樂嬌七里香) – 店家資訊

深坑芭樂嬌七里香

評分： / 4.3

地址：222台灣新北市深坑區深坑街135號( 地圖 )

電話：0918 406 171

營業時間

星期一: 10:00 – 18:00, 星期二: 10:00 – 18:00, 星期三: 休息, 星期四: 10:00 – 18:00, 星期五: 10:00 – 18:00, 星期六: 09:00 – 19:00, 星期日: 09:00 – 19:00

星期一: 10:00 – 18:00, 星期二: 10:00 – 18:00, 星期三: 休息, 星期四: 10:00 – 18:00, 星期五: 10:00 – 18:00, 星期六: 09:00 – 19:00, 星期日: 09:00 – 19:00 臉書：深坑芭樂嬌七里香-FACEBOOK

ＩＧ：深坑芭樂嬌七里香-Instagram

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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