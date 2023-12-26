Capriccio饗渴望位於宏碁集團旗下的渴望會館內，每日精心挑選新鮮食材，以歐陸手法呈現經典的義法等多國料理。用餐環境充滿舒適的渡假風氛圍，仿佛讓人身臨一場美食的盛宴。Capriccio饗渴望現正舉辦週年慶活動，即日起至2024年1月17日，只要到店內用餐，單點即可享有7折優惠！不容錯過的美好餐饗時光。

Capriccio饗渴望怎麼去？

營業時間：早餐 07:00-10:00 (早餐僅供預約制)、午餐 11:30-14:00、晚餐 17:30-21:00

訂位專線：03-4072358

地址：桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館1F)

Capriccio饗渴望位在渴望會館內的1樓，開車前來的話，可以停放在室內外停車場，用餐即可折抵停車費。

Capriccio饗渴望用餐環境

Capriccio饗渴望擁有令人陶醉的用餐環境，散發著溫暖的波希米亞風情。籐編吊燈懸掛於頂，營造出柔和的光影；藤編椅子與木桌相輝映，彷彿置身於度假勝地。門口巧妙擺放著鹿裝飾品，與翠綠的植物相互交織，呈現自然與優雅的融合。大片玻璃窗為整個空間帶來陽光灑落的明亮氛圍，讓用餐體驗如同度過一場輕松愜意的度假。

Capriccio饗渴望提供寬敞舒適的用餐環境，擁有4-6人的座位，很適合舉辦公司聚餐或家庭聚會。

Capriccio饗渴望貼心地提供了包廂區，可供10-12人用餐，讓聚會更加私密與舒適。為了確保擁有理想的用餐體驗，建議直接致電預訂包廂。

Capriccio饗渴望還有賣主廚手炒的XO醬哦！口味有下飯神醬的火燒蝦口味、國色天香的珠貝口味，以及蠔爽極品的蠔乾口味。如果你喜歡的話，可以考慮入手一瓶試試看。這些口味都超特別，保證能為你的料理增添不少風味！

Capriccio饗渴望單點菜單

Capriccio饗渴望主打無國界料理，提供了多元的選擇，包括沙拉、湯、炭烤&窯烤、披薩、飯麵類、配菜、甜點、飲品及酒等。此外，現正慶祝週年慶活動，即日起至2024年1月17日。只要前來店內用餐，即可享受單點品項的7折優惠！

【完整菜單連結】

餐點

哇哇哇，我們當天在Capriccio饗渴望可真是挑戰極限了！毫不客氣地點了6道主餐、1道甜點，還有兩杯喝的。結果，一上桌咧，這份量簡直是超級誇張，根本就是進入了吃不完的領域。這種時候大夥兒團結一致吃，真的是明智之選，可以一同嚐遍這滿桌的美味，感受味蕾的歡樂狂歡！

美墨式牛肉沙拉

美墨式牛肉沙拉真是太犯規了！脆脆的起司脆餅搭配各種新鮮蔬果，再加上墨西哥辣椒和多汁牛肉，一口咬下去，口感爽脆又充滿酸辣風味。再淋上一些油醋醬，簡直是開胃的極致享受！

柬式海鮮酸湯

柬式海鮮酸湯，簡直是驚艷到不行啊！上桌的時候眼睛都快被海鮮擠爆，有螃蟹、淡菜、蝦子、魚片、蛤蜊，還有透抽，真是大手筆！一嘗那湯汁，清爽中帶點甜味，再加上微微的酸感，太好吃了吧！

窯烤德國豬腳

窯烤德國豬腳的肉看起來是帶點粉嫩的紅色，實在是太吸引人了。一咬外皮，竟然是脆的脆皮，而且越咬越香，完全上癮的感覺。這脆皮和豬腳肉之間，不時能感受到那軟嫩帶點膩但又不會太油膩的膠質感。

不管是窯烤原味，或者沾上黃芥末醬，甚至搭配點酸菜，每種吃法都有它獨特的風味。

紐澳良肯瓊鮮蝦披薩

肯瓊粉是紐奧良地區獨特的調味料，其獨特的香氣和微辣的口感為料理增色不少。每片披薩上都有一隻緊實的蝦子，那薄脆的餅皮更是讓人一口接一口停不下來。

饗渴望肉醬水管麵

饗渴望師傅特製的肉醬，與一般的茄汁肉醬截然不同。這款粉紅色的肉醬是由豐富食材製成，包括香氣濃郁的牛肉、廚師心思的三寶（洋蔥、西洋芹和紅蘿蔔）、新鮮的番茄、水牛起司以及濃郁的鮮奶油等。經過約一小時的精心熬製，這款肉醬展現出令人驚艷的豐富層次和口感。

搭配上有嚼勁的水管麵，麵的中間吸附了肉醬的湯汁，而麵管外層的Q彈感則與牛肉的香氣相得益彰。最後，義式巴瑪火腿作為菜品的點綴，微微提升了整體層次感，使每一口都留下深刻的印象。

火燒蝦乾XO醬炒義式墨魚麵佐炙燒魷魚

Capriccio饗渴望主廚巧手炒製的火燒蝦乾XO醬散發著迷人的香味，搭配著義式墨魚麵，義大利麵條的口感剛剛好。一品嚐，香辣的味道在口中散開，燃起一陣辣勁。炙燒的整條魷魚在盤中矚目亮相，不僅吸引眼球，更讓人感受到其鮮甜且彈牙的口感。

大人系42%提拉米蘇(含酒精)

我很喜歡Capriccio饗渴望的提拉米蘇，口感濕潤，酒香和巧克力的香氣完美融合，吃起來口味豐富，苦甜滋味流蕩在嘴中，剛剛好的微醺感。

綠拿鐵

最近綠拿鐵好夯，雖然有些人可能對這杯綠拿鐵持保留態度，但我們嚐了之後真的大推！這杯裡頭放了青江菜、鳳梨和堅果，意想不到的搭配，喝起來居然那麼綿密順口！

黑醋栗氣泡飲

黑醋栗氣泡飲散發出黑醋栗莓果的酸酸甜甜風味，喝起來更是豐富多層次！

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