年節將近，送禮需求會越來越多，習慣事先做功課試水溫的我，今天要分享的是：法布甜（法式健康伴手禮專賣店）。它的品牌理念觸動到我的心，覺得很感人想跟大家分享。「 媽媽有糖尿病，我使用更健康低糖的海藻糖，來取代業界常用的砂糖；媽媽有麩質過敏，我使用更營養的杏仁粉做餅皮，取代傳統的麵粉製造。因為以孝親為出發，讓我想著照顧更多想吃甜點卻又得忌口的人們。經過兩年研發測試，屢經數萬次的失敗，我終於將馬卡龍鳳梨酥的口感完美呈現。」

法布甜-開箱

送貨的速度也是很快

打開紙箱後有一層氣泡紙保護著商品

可能是因為雙十一物流送貨量大

導致收到的商品外盒有些許被擠壓到

稍微影響了禮盒的外觀

這點蠻可惜的

若是防撞能加強就更好了

這次要分享的物品有這些：

1. 原味馬卡龍鳳梨酥(金旺禮盒)

2. 加購品（牛軋糖、雙莓雪Q餅、蝴蝶酥）

法布甜-原味法式蝴蝶酥

這一盒非常精緻

室內一般燈光照射之下

會像這樣充滿高貴光澤感

感覺非常適合送禮

這一盒裡面共有2種口味

原味及辣味

尤其是辣味蠻特別的

之前都沒有吃過辣味蝴蝶酥

一盒裡面總共有8入

整盒的尺寸大約是 長23.3 x寬15 x 高5.5 cm

出貨都會附提袋一只

送禮真的超級適合

這款蝴蝶酥是我的最愛

吃起來酥鬆薄脆、奶香味濃郁

歷經65道繁瑣工序

才能有這樣一片美味蝴蝶酥呈現在我們面前

千層酥脆口感

當作下午茶小點最適合不過了

每到下午時間

我總是忍不住拿2片出來配著黑咖啡

開啟自己的居家下午茶時間

法布甜-原味馬卡龍鳳梨酥

這一盒就是伴手禮界的愛馬仕

就連禮盒包裝也很像

顏色就是愛馬仕橘

大氣時尚的整體包裝設計

年節禮盒送這盒也是很棒的選擇

尤其送給女性長輩或是親友更是再適合不過了

每一盒都會附上品牌提袋

這一盒鳳梨酥大有來頭

獲獎無數

像是2016台中十大伴手禮金口碑獎、2012-2016連續五屆台北鳳梨酥大賽優選

有夠厲害

每盒裡面共有12入

還有其他口味像是：原味經典、茉莉綠茶、日月潭紅茶、櫻花梅子

都是市面上不曾看見的口味

有興趣的朋友趕緊下訂吃看看

真的很新奇又獨特

禮盒打開的樣子

簡約大氣時尚

這一盒真的是很狂

是菲姐目前知道得過最多獎項的鳳梨酥

最具代表性的有以下

2021 全球純粹風味評鑑最高榮譽三星

2021 iTQi國際風味暨品質評鑑二星大賞

2020國際品質標章特級金獎

市面上應該很有這種低糖系列的鳳梨酥

能夠得到這麼多大獎的肯定

真的是我們送禮或是自己買來吃的安心保障

馬卡龍鳳梨酥是一款獨特的甜點

以無油、無水、低糖、高比例杏仁粉製成

也適合蛋奶素食者享用

這款鳳梨酥採用低油餅皮

內餡使用台灣2號和3號土鳳梨

將鳳梨本身的酸酸甜甜風味完美融合

還保有一些鳳梨本身的纖維感

整體創造出令人驚艷的口感

徹底顛覆以往我對鳳梨酥的認知

如果你也是尋找新奇口感的甜點愛好者

馬卡龍鳳梨酥都是一個不容錯過的選擇

法布甜-牛軋糖、雙莓雪Q餅

這2款是加購品

看要選擇什麼口味都可以

這是杏仁牛軋糖

以烘焙取代油炸方式

使用完整的杏仁粒下去製作而成

牛軋糖的成份單純

有這些：麥芽、蛋白、海藻糖、食用鹽、紐西蘭奶粉、天然奶油、杏仁粒

保存期限都標示在袋子後方

吃起來更安心

接下來這是雙莓雪Q餅

雙莓雪Q餅整袋重量

大約是重150g

每顆雪Q餅採用獨立包裝

可以避免受潮

想吃的時候再打開來吃

也能確保最佳風味

雙莓雪Q餅

有來自草莓及蔓越莓的香甜

聞起來會覺得好像很甜

可是神奇的是吃起來卻是微甜的狀態

還能吃到草莓及蔓越莓淡淡的酸甜味道

整體來說味道很棒

吃多也不會膩

杏仁牛軋糖

每一顆的杏仁比例很多

咬下去幾乎每一口都能吃到杏仁

用料實在

吃起來就是過癮

法布甜的杏仁牛軋糖口感是會讓人越嚼越香

咬起來是偏向有嚼勁

還帶點Q感

也不會像市售牛軋糖一樣的硬

這點是蠻出乎意料的

整體甜食體驗下來

真的是一趟味覺的驚奇之旅

也是第一次吃到得獎無數的馬卡龍鳳梨酥

心裡的澎湃難以言喻

也期待將這盒鳳梨酥界的愛馬仕

送給我最敬重的長輩、朋友

最純粹用心的美味

值得我們擁有

法布甜-購買資訊

名稱：法布甜

營業時間：10:00-21:00

電話：04-23201996

地址：台中市西屯區大墩路979號（台中創始店）

購買連結：https://www.arbaking.com.tw/events/ny2024

阿菲粉絲購買優惠碼：happy50

（優惠碼期限：2023/12/20至2024/02/29）

（全館『免運』開跑期間：2024/1/1至2/6）

（最後出貨日：2024/2/6中午12點前）