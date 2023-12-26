「風神廟」位於老台南人口中常稱的「府城」(中西區) 「五條港」中的「南河港」，是全台灣現存唯一一間主祀風神的廟宇，並配祀火神 (祝融) 、水神 (共工)、雷公與電母。一座清乾隆四十二年 (1777) 台灣知府蔣元樞重修風神廟時，特建的接官亭石坊則坐落於廟埕。



浮雲蒼狗、滄海桑田，清朝時期台江內海已日漸淤積，台南府城的郊商，為了運送貨物，於陸浮的陸地開鑿了五條人工水道，由北到南分別是新港墘港、佛頭港、南勢港、南河港與安海港，被稱為五條港。五條港的繁盛到完全消失大約只有百年的時間，如今雖已看不出當年河港模樣，但仍能從當地廟宇、歷史建築的位置或遺跡，探索當年商港繁華的生活樣貌。



清朝時期，來台官員自廈門出發，歷經風浪險惡的黑水溝 (台灣海峽) 後，身心俱疲地抵達台江內海，然後轉搭小船進抵府城，為讓履新官員抵台後能接風洗塵，卸任準備離台之官員，有一等候船隻的歇腳亭，據說乾隆四年 (1739) 台灣道鄂善乃興建接官亭於府城大西門外安瀾橋旁的南河港右側，初建有四進 (一屋一天井為一進)，分別為大門、官廳、風神廟與大士殿。



乾隆四十二年 (1777) 台灣知府蔣元樞重修風神廟，因接官亭地處府城門戶，故特建一石坊於風神廟前，以壯觀瞻。接官亭石坊為三間四柱二樓式花崗石造，頂端採歇山重檐式，高 8.19公尺，寬 8.66公尺，其構造之複雜居於台灣之首。其南面橫額題「鯤維永奠」，石柱上對聯「疊嶂重洋鞏內外千年鎖鑰，揆文奮武壯東南半壁金湯」。北面橫額題「鰲柱擎天」，石柱上對聯「萬年聖烈奠南天牛女躔分舜野，一路福星迎北極風雲會際堯衢」，兩幅對聯皆出自蔣元樞手筆。



原風神廟後方所有殿舍及公館，於日治時期的大正七年 (1918) 拆毀，大正十三年 (1924) 經當地士紳集資重建而成今日之風神廟，也是全台灣現存唯一主祀風神的廟宇。風神廟主祀風神，風神濃眉長鬚，右手持如意，左手持風葫蘆 (風壺)，傳說風葫蘆裡裝著天地間各種不同的風，今天颳什麼風？颳多大的風？都由風神掌控。風神前方兩側配祀紅色皮膚的火神 (祝融) 與藍色皮膚的水神 (共工)，是人們對自然力量的敬畏體現。



雷公腳踩風鼓，手拿斧頭鑿子，有著鳥嘴鳥爪，作打雷的姿態。



電母面容端莊，手持明鏡，象徵閃光與明亮。傳說電母生前是一位孝順的媳婦，有一次婆婆患病想吃肉，但因家裡貧困無錢購買，因此媳婦割下自己的肉煮給婆婆吃，但人肉口感不佳，婆婆大失所望，叫媳婦把肉倒掉，剛好被路過的雷神看見了，以為她糟蹋糧食，用雷將她劈死。玉皇大帝查明後，賜封這位無辜的媳婦為「電母」，並與雷神結為夫妻，在打雷前電母會先用明鏡照亮大地，以免誤傷無辜。



風神廟 & 接官亭石坊

地址：台南市中西區民權路三段 143巷 8號

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