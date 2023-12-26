今年終於如願到福壽山農場賞楓，因為一趟彎彎繞繞的路程非常不易，我們除了到最知名的松盧 欣賞季節限定的層層楓紅，看到了遠近馳名的「蘋果王」，當然另一個景點『天池』更是不容錯過，海拔2614公尺的天池位於福壽山農場的最高處，相傳具有靈氣、終年池水不枯竭，池旁的『達觀亭』則是昔日蔣公的行館，一棟綠色樓房悠悠靜靜佇立於高山森林中，古樹雲霧圍繞於此，宛如一處世外桃源。

文章重點

1. 福壽山農場｜簡介

2. 福壽山農場｜門票資訊

3. 福壽山農場｜天池

4. 福壽山農場｜達觀亭

■ 達觀亭 簡介

■ 達觀亭 外部環境

■ 達觀亭 內部環境

5. 福壽山農場｜景點資訊

6. 閱讀延伸

歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦

​

★ 福壽山農場｜簡介

福壽山農場 位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，海拔高度約2100-2614公尺，與武陵農場、境農場合稱為【台灣三大高山農場】，距離梨山風景區大約5公里，土地橫跨台中、南投兩縣，農場總面積800餘公頃。由於地理位置優越，群山環繞四周，不但視野遼闊且四季氣候分明，擁有獨特的高山田園景觀，更孕育了一年四季迥然不同的絕妙風景，農場結合豐富的天然資源和珍貴的農產品，四時景觀饒富趣味，適宜春季賞花、夏季避暑、秋季採果、冬季賞雪賞楓，青山綠水秀麗風光，時常讓人流連忘返，也是民眾闔家出遊擁抱大自然的熱門景點。

從福壽山農場 場本部前往天池大約5.5公里，開車尚需要15分鐘左右，12月份的季節沿途皆是橘、紅、青、黃的繽紛景象，原本就沒有晴朗天氣的高山，接近午時便開始細雨紛飛，瀰漫著濛濛霧氣，道路兩旁的落葉形成紅毯，在進入天池之際更有著一股神秘之感

★ 福壽山農場｜門票資訊

▲購票後的 統一發票明細 即為入場證明，兩天內有效使用

▲本農場收費站有兩處(場本部及天池)

▲可持場本部的門票直接進入天池，不必再購票

​

持著場本部的購票發票就可以順遊天池，既然都到遠得要命的福壽山農場了，那當然也要來傳說中滿滿能量的匯集之處天池來看看，到售票口後會有一個停車場，下車約步行5分鐘便可抵達天池，我們到達時開始下雨，山中霧氣迷茫，所幸從停車場走來都是平坦的柏油路，可惜的是原本途中有景觀台可停留遙望壯麗山群，當天視野完全被遮蔽了

★ 福壽山農場｜天池

天池 位於福壽山農場的最高處，海拔約2614公尺可以遠眺雪山西峰，雲霧繚繞雲彩匯聚，終年不竭的池水景致優美，據說這裡磁場靈氣凝聚，沿著天池繞行左三圈、右三圈後許願，能夠心想事成。

​記得多年前第一次到訪時天氣很好，池水中的天空倒影明亮清朗，我們還特地到松樹下坐著曬太陽，吸取日月精華，這回卻有如仙境般的朦朧美，冬季的高山是寒冷又稀薄的空氣，緩緩呼吸慢慢吐出白煙，手腳雖然有些僵硬，就當作身心靈提升的修練，我們跟著一些遊客順著池邊繞行，好讓身子暖起來，心裡默念著祝福祈禱家人安康幸福。

這裡很幽靜適合散步，被參天古樹圍繞的小池感覺好有靈氣，若是夏季到來溫度涼爽，也是一般民眾避暑和吸收芬多精的超級好地方唷

天池旁的一處木造樓房便是昔日蔣公行館，庭院裡擺了幾張藤椅供民眾休憩，好天氣要是能在松樹下曬著暖陽肯定無比舒服，這時節的松葉紛紛落地形成紅棕色的地毯，我覺得也不失幽靜之美，這樣的大自然露天咖啡廳多麼愜意

★ 福壽山農場｜達觀亭

⊙達觀亭 簡介

達觀亭是福壽山農場的重要地標，這一棟綠色的木造樓房曾經是蔣公的行館，若從上面俯瞰則呈現十字型的格局，外觀整體有樸實大方、整齊優雅的風格，莊重舒展而不張揚的美感，與周圍的山林風貌恰恰自然地融合，內部保留著昔日的書房、場史介紹所及議事廳，一樓則改為簡易咖啡館，四面都是落地玻璃門窗，視野和光線相當良好

即使天氣濕冷，仍然有不少遊客點了熱咖啡在庭院裡歇坐和聊天

達觀亭 一樓部分為蔣介石先生的書房與休憩室，現在作為陳設展示及場史介紹，並設有天池咖啡廳，二樓部分有景觀陽台和議事廳，是昔日蔣公與政要、學者研討國家政策的重要場所

達觀亭 入內需要脫鞋，其開放時間為

上午 9:00 - 12:00

下午 13:00 - 16:30

⊙ 達觀亭 外部環境

造型典雅的達觀亭古色古香，還沒入內參觀之前我們先行到外面圍繞一周，欣賞這棟美麗的山中小屋，下著細雨撐起傘悠然漫步其間

▼達觀亭右側便是天池咖啡館販賣窗口

▼ 在這邊直接點餐

▼ 餐點有咖啡、桂圓紅棗茶、奶茶類、熱可可、薑母茶、杏仁胚芽、布丁燒、茶葉蛋等等

達觀亭的前面主要是松樹，後方庭園則是種植一些楓樹，繞到後方片片楓紅景色更讓人驚豔

水氣滋養豐沛的繽紛彩葉，晶瑩剔透的水珠串串在葉間滑落，在細雨下顯得嬌嫩欲滴，連落成遍地的楓葉紅毯都美不勝收

撐著小傘踩在楓葉毯子上，兮兮簇簇的聲響曼妙，忍不住撿拾可愛的楓葉瞧看兩眼，一抹橘紅與背後的綠色山屋形成美麗的對比，好美好美

⊙ 達觀亭 內部環境

欣賞完楓葉之後我們進入室內，記得進屋要脫鞋並且安靜的參觀，入口處右側展示櫃，有一些福壽山的農產品

入門之後中庭有簡單擺設，裝潢簡樸明亮，木質色系沉穩低調，左右兩間還保留著蔣公和夫人各自的休憩房，房間則是大方素雅的佈置

牆壁四周皆有蔣公與夫人的合影與生活照，讓遊客參觀緬懷

一樓後方的書房現今已改為場史館，有許多福壽山農場的歷史簡介和珍貴的照片，民眾可以慢慢的閱讀了解。這裡的家具都是當時蔣公行館所留下的，你也可以在古典簡樸的座椅上，感受一下昔日的閑靜時光

很有質感的木格門窗和氣度非凡的座椅

參觀完一樓沿著階梯走到二樓，頗有歷史感的手扶梯，上頭還有像是花朵的雕刻紋路

房屋四周光線非常明亮，窗明几淨，雖然陽台不能出去觀賞，但是透過大片的玻璃窗仍然可以看見外頭的風景，這個被松林樹木包圍的山屋充滿綠意，蟲鳴鳥叫，早晚山間又是霧氣縹緲，往日蔣公在這裡議事或休憩真的可讓人沉靜心思呢



二樓的格局除了中間的「議事廳」之外，四周的走廊皆寬敞舒適，廊道間都保留有座位區，民眾也能坐下來喝咖啡或者欣賞窗外的庭園綠景

門窗和家具整體空間都是古色古香的氣息，有著歷史感的風韻，置身其間猶如穿梭在歲月的流年裡，一草一木一椅一畫作，栩栩如生時光重現

我特別喜愛這挺立莊重的方椅，

氣度十足，大方典雅，

想像穿著西裝的蔣公與旗袍的夫人，

在這裡砌茶小飲的畫面，

倆倆雙雙充滿了閒情逸致呀

室內環境整理得非常乾淨，入內的遊客也都會不經意的輕聲細語起來，安靜的空間和舒服的氣氛，讓人心裡好平靜，坐下來的時候還有一點捨不得離開呢

牆上有福壽山農場的昔日照片，景點風光介紹

▼二樓中央的議事廳空間

四周都用大面木門窗當作隔間，門窗緊閉就是重要論事的會議廳，內部陳設白色系的圓桌和沙發，大廳挑高和雕刻美麗的屋頂稍顯出氣派

漂亮古典的議事廳

離開 達觀亭 步行到停車場，順著木棧道回程走，此時沒有山景可以觀賞，不過環繞天池一周，沐浴了高山森林的洗禮，心中也是充滿了能量，每一次的旅行對我來說都是生活的最佳調味料，保持著期待又樂觀的態度，在下一次的出發

★ 福壽山農場｜達觀亭｜景點資訊

■ 台中市和平區梨山里福壽路29號

■ 營業時間 9:00-16:00

■ 服務電話 080 007 3999

■ 福壽山農場館方網站 (請點選)

■ FB臉書 福壽山農場FushoushanFarm

歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦

※ 延 伸 閱 讀 ※

文章標籤