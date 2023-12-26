今天早晨被一股涼風吹醒，眯眼一瞧，涼風是從我昨晚忘記關的窗戶中吹進來的。天空中覆蓋了一層厚厚的雲，濕涼的天氣讓我不由自主往被窩裡鑽了鑽，又繼續找周公下棋去。一直到了下午，老婆的一招獅吼功才讓我悠悠轉醒， 身體追不上腦袋清醒的速度，好 慵懶啊~ 在老婆的細聲碎語中，我停下了正在刷牙的動作，才突然想起，今天和岳父、岳母約好要一起吃飯啊!

為了呼應今天的心情，索性決定來貓空體驗慵懶的行程。剛好朋友前一陣子才向我推薦了一間貓空景觀餐廳-「LAX慵懶餐酒館」，是富爸爸餐飲集團全新打造的慵懶系酒吧。映入眼簾的米白色建築物，LAX慵懶餐酒館像是隱身在貓空中的私廚，高級感有如來到了私人招待所。踏上階梯，準備迎接一個慵懶的夜晚~

LAX慵懶餐酒館提供免費停車場，還有免費接駁服務，若有需求，請洽服務人員。

LAX慵懶餐酒館找來台灣著名鬼才設計師王中丞操刀，以區塊形式打造慵懶空間，結合戶外鬱鬱蔥蔥之景，設有戶外雅座，景觀可遠眺101，讓人瞬間放鬆了下來。LAX慵懶餐酒館是一間寵物友善餐廳，只要遵守寵物友善規範，無論養的是什麼寵物，都歡迎帶來LAX慵懶遛一下~

餐廳內時尚感爆棚，隨處可見聖誕節元素的佈置和裝飾。LAX慵懶餐酒館提供各式包場服務，文山區居民還可享85折優惠。踏上螺旋梯，今晚我要在最高的地方吃飯，嘿嘿~

LAX慵懶餐酒館需要預訂(線上訂位請點我或點我)，0-1歲免低消，2-12歲平日低消150元、假日低消250元，13歲(含)以上及成人平日低消一杯飲品、假日低消500元，以上須另加收10％服務費。

LAX慵懶餐酒館提供好喝的雞尾酒，在悠閒的時光中，欣賞美景，再品一口好酒，這就是慵懶~

LAX慵懶餐酒館點排餐享紅酒、白酒6折優惠(任選)，詳情請洽服務人員!

🍸餐前酒

LAX慵懶餐酒館用餐前會附上免費開胃酒，以竹杯盛裝的調酒酒精濃度低，酸酸甜甜的滋味喝起來很清爽!

🍸柚香明太子奶油義大利麵附船凍鮮魷

柚香明太子奶油義大利麵一上桌盡收眼底的是滿滿的海苔絲和柴魚片，在義大利麵熱氣的加持下，海苔絲、柴魚片不斷昂首、扭腰擺臀的舞動著。這橘色的柚香明太子奶油看得我口水直流，是加了多少明太子才能有如此鮮豔的顏色啊! 義大利麵麵體煮得恰到好處，拌勻醬後每一口都是滿滿的奶味和明太子，尾韻帶有柚香的小清新感，舒服了味蕾。船凍鮮魷給了一整隻，烤得香氣十足，入口可以品嚐到醬香和魷魚的Q彈鮮甜。柚香明太子奶油義大利麵附船凍鮮魷料足味美、份量多，超讚~

🍸松露奶油燉飯附迷迭香雞腿

松露奶油燉飯一上桌香味四溢，濃郁的松露味充滿了整個空間。燉飯就是要吃還有點米心的口感，LAX慵懶餐酒館有做到，相當好吃。剛剛是柚香明太子奶油義大利麵，現在是松露奶油燉飯，白醬完美的跟松露結合，還有起司助攻，每一口燉飯都是松露、奶味爆發，LAX慵懶餐酒館的明太子和松露難道不用錢的嗎，好久沒有遇到這麼捨得給這樣多份量松露的餐廳了!

松露奶油燉飯每一口都讓我沉浸在其中，細細咀嚼，品嚐散發出來的松露香(啊我就愛松露齁)，那瓦斯味讓人無法自拔。迷迭香雞腿有先醃過，再使用舒肥法料理，入口軟嫩又多汁。礙於松露太強，我的眼裡只有松露奶油燉飯，吃得好開心啊，哈哈~

🍸哇莎比青豆燉飯附香煎金目鱸魚排

哇莎比青豆燉飯光看菜名就覺得嗆辣，一入口芥末的嗆感被壓縮至微微嗆，甚至還帶有一點甜味，口感層次提升的同時，還可以感受到青豆蔬菜的原味。這哇莎比青豆燉飯我可以吃10碗，沒吃過這樣的料理手法，原來芥末還可以這樣用，筆記一下，超讚的! 鱸魚排表皮煎至酥脆，入口肉質軟嫩多汁。LAX慵懶餐酒館的義大利麵和燉飯真心覺得很不一樣，下次我還要再來品嚐其他不同的口味的主食!

🍸巴伐利亞爐烤豬腳佐鳳梨酸菜

巴伐利亞爐烤豬腳佐鳳梨酸菜是來LAX慵懶餐酒館很多人必點的招牌菜色之一，豬腳入口那脆皮真的脆，都可以特地錄一個ASMR影片了。巴伐利亞爐烤豬腳佐鳳梨酸菜另外附了鳳梨醬(?)和芥末籽醬，兩種醬我都愛，豬腳搭配不同的醬汁，除了可以增添清爽，還能享受不一樣的風味。LAX慵懶餐酒館排餐份量挺大一份，但在我們一家子的摧殘下，依舊快速秒殺!

🍸蜜汁風味燉烤豬肋排

蜜汁風味燉烤豬肋排是今天所有餐點中比起來最大盤的，真的爆炸大! LAX慵懶餐酒館的排餐大約都要2-3人分食，才有可能吃得完。我們直接把醬汁淋上豬肋排，過足大口吃肉的嘴癮。豬肋排的口感有別於BBQ的豬肋排，不是焦化比較重的那一種，咀嚼的時候能感覺是存在口感的，還帶有嚼勁，多汁的滋味邊吃邊滴汁，大口吃肉就是爽~豬肋排底下還鋪了一堆薯條，讓我們吃飽、吃滿起來!

🍸提拉米蘇

提拉米蘇看似用盤裝，實則是裝在透明小盒裡。入口沒有過重的酒味，也不會有甜膩感，口感軟滑綿密，相當順口好吃~

在LAX慵懶餐酒館享受了一段慵懶又飽腹的幸福時光，餐點不僅美味、份量十足，用餐談天的同時，也能欣賞自然的風景，隨著時光推移，不同光線造就了別樣的景色。即使是安靜的沉浸在自己的世界裡，也絲毫不會被打擾，紓解壓力，在時光流逝中慵懶又愜意~「LAX慵懶餐酒館」推薦給大家~