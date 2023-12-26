「川揚郁坊小館」是一間 供應傳統中式料理的簡樸餐廳，位於和平醫院後方，鄰近小南門捷運站。在其他版看到介紹，被燒到不行。身為行動派，就馬上決定衝一波了!

晚間 6點左右抵達餐廳，用餐人潮多到快滿出來了! 好險內用還有2人位置，我是幸運男孩~

川揚郁坊小館白飯10元，大菜需要先預訂，因為是臨時決定衝的，所以今天就先試試看一般菜色。 🥢蟹黃小籠包 蟹黃小籠包入口滿滿的蟹肉，不時還會吃到蟹殼，真的是超純手工! 調味鮮美、好吃的蟹黃小籠包要記得沾薑醋，會更美味~ 🥢鍋巴蝦仁 鍋巴蝦仁是川揚郁坊小館的熱門菜色，鍋巴蝦仁以番茄鋪底勾芡，蝦仁入口清脆鮮甜。鍋巴因為全都吸滿了醬汁，所以是吃不到脆感的酸甜滋味。因為吃到忘我來不及錄影，不然這道噼噼叭叭的聲響很有聽覺效果! 🥢雪菜肉絲煨麵 雪菜肉絲煨麵同樣是熱門菜色， 這道不知道為什麽，爆炸燙的，即使上桌許久還是很燙。 雪菜肉絲煨麵 湯頭帶有一絲雪菜味， 麵體軟透可以嗖嗖嗖吃完，非常美味! 🥢粉蒸排骨 今天點的菜色基本都是川揚郁坊小館的熱門菜色，這道粉蒸排骨跟去忠南飯館吃到的差不多，不過 少了點油膩感，排骨軟嫩的肉質配飯超對味! 今天和老婆 2人用餐940元，整體來說餐點美味、價格偏中，可能因為今天都點澱粉的關係，所以吃很飽，哈! 下次再來試試看大菜，「川揚郁坊小館」推薦給大家!

川揚郁坊小館

地址: 台北市中正區延平南路163巷2號

電話: (02)2331-1117

營業時間: 週二-週日11:00-14:00，17:00-20:30；週一公休

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