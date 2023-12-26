桃園JC PARK食尚廣場【LOPIA 日本超市】彷彿一秒飛到日本│產地直送無須代購&失心瘋超好買！

LOPIA日本超人氣大型連鎖超市進軍台灣，台中LaLaport購物商城為首店之外，

12月底台灣2號春日店也迎來正式開幕，位置就在桃園JC PARK食尚廣場一樓，

同時這也是海內外第83間店鋪，現場販售多款由日本職人親自指導的日式熟食，

直送水果、肉類產品、零食泡麵及LOPIA獨家自製商品…等，目不暇給、超好買，

備有本館(地下)與第二停車場，有特約持發票至一樓服務台做折抵，機汽車皆可。

超市：LOPIA桃園春日店 營業時間 : 週一至週日11:00~21:00

官方臉書專頁連結 地址：桃園市桃園區春日路618-1號 JC PARK食尚廣場一樓 館內附設地下停車場(入口位於春日路上)

第二停車場(入口位於春日路678號)

JC PARK食尚廣場

環境周邊

平時生活圈較少涉獵到桃園市春日路這附近，連續幾日低溫寒氣逼人，

趁著12月底LOPIA桃園春日店新開幕、躲在商場內逛街採買吃美食是好選擇，

驅車前往，廣場內附設地下停車場，若客滿停至第二車場步行也僅需兩分鐘，

順著咖啡香發現門旁路易莎，兌換停車券的服務台也在此處，聖誕氛圍濃厚。

樓層簡介

流行服飾/休閒生活，美食餐廳/輕食咖啡

居家生活/親子遊樂

共有1-3層樓，美食餐廳大多分布在二樓，三樓夢工廠可同時體驗烘培和畫畫。

LOPIA-JC PARK桃園春日店

逛買動線

LOPIA桃園春日店位於一樓角落位置，入口專用標誌旁備有手提籃，

手推車需先投入$10元才能脫開鍊條，歸還時會退錢，建議採買自備購物袋。

日本果物

當季限定、產地直送，光是擺在門口的大顆鮮豔草莓就讓人邁不開腳步。

果粒碩大且飽滿的麝香葡萄，日本奈良縣的富有柿、長野產市田柿。

日本栃木縣產梨子、熊北縣產哈密瓜(赤/綠)、香川縣產黃金奇異果…等。

日本橋魚萬

主要販售盒裝卷壽司、握壽司、散壽司，以及透明蓋內可自拚種類的握壽司。

喜歡日本刺身或是手卷、花壽司的朋友來此區應該會選擇困難症發作，

最上層先看到生海膽，緊接著是手卷組合、五目海鮮散壽司、鮭魚(鮪魚)捲…等。

架上陳列的商品眾多、就不各別單獨拍照，僅對自己較有興趣的品項來張特寫。

大豐富穴子燒捲、超份量大目鮪魚捲，首次看見這樣的粗暴手捲、太豪邁了！

超份量鮭魚捲，愛鮭魚生魚片的人應該會恨不得掃貨，手感頗沉、$399元很超值。

握壽司種類眾多，放眼望去約有二十多款，透明掀蓋乾淨衛生，一旁有店員幫忙裝盒。

赤蝦、真鯛、干貝、松葉蟹肉、海膽、熟蝦，鮪魚泥、鮭魚卵軍艦、比目魚…價格透明。

LOPIA手作

LOPIA獨家自製商品，冷藏甜點專櫃，些許空位表示該品項已清空完售，

奶油泡芙、甜薯、咖啡果凍、水果杏仁布丁、職人手作焦糖布丁。

銅鑼燒，有經典紅豆與抹茶兩款，看看裡面的大坨內餡、可真不枉費如此價格。

LOPIA自製商品，上層是日本產水果切盤，

下層有紅豆奶油三明治、以及草莓、橘子、奇異果、香蕉、葡萄口味三明治。

培根生菜三明治、燻製牛肉三明治(澳洲和牛)，

鮪魚美乃滋義麵沙拉、奶油明太子義麵，食材來源標示清楚，挑選時須注意。

日式熟食

由日本職人親自指導的日式熟食區，

由開放式廚房不時飄出來的幾句日語對談讓不少過客駐足、瞬間加深了印象。

大阪燒、日式醬汁炒麵、照燒烤全雞以及照燒雞，當日披薩有提供現場試吃。

數量限定怪獸漢堡，使用澳洲牛肉與台灣產豬肉，

重量級，一盒要價$500元不算便宜，搜尋後評價似乎還不錯、買來嚐鮮。

日本博多產的明太子飯糰，另有鹽昆布與鮭魚口味，

手感溫熱且沉、用料實在，手作質感就是與超商機器大量生產御飯糰不同。

炸腰內豬排丼飯、燒豚丼，雞腿肉唐揚炸雞(台灣產)、高麗菜雞肉餅，

另有厚切五花叉燒、手工叉燒、維也納香腸、培根薄片(厚切)、培根塊等。

黑毛和牛

來到另一個讓人振奮的肉類產品專區，

上面一整排是生山葵醬、柚子青辣椒醬、生蒜泥醬、牛排專用醬、紅酒洋蔥…，

下方就是讓人垂涎欲滴的各款現切肉品。

其中當屬黑毛和牛肉盤最吸引人目光，道地日本產，油脂細緻得彷彿入口即化。

另有嚴選豚肉、台灣國產豬肉、氣冷雞(肌里雞)，通常價格與產地來源成正比。

熟成味噌、豚骨白湯，柑橘醋醬汁、照燒醬、餃子沾醬…基本上算應有盡有。

除了冷藏肉品之外還發現冷凍櫃，這區擺放的大都是美國產安格斯牛，

大概看了一下價格還頗實惠，若是家庭突然想吃個火鍋或燒烤也很合適。

除了琳琅滿目的商品陳列架外，每一區上方的豔麗版畫也很生動吸睛、值得細賞，

可生食級雞蛋、味噌、漬物，讚岐烏龍麵、日式炒麵、蕎麥麵、蒟蒻麵…等。

冷凍櫃區

這區品項有點雜，大致上分為海鮮、納豆、火鍋料、綜合炸物、冰品幾大類。

挑了幾款自己較有興趣的拍：

蒲燒鰻魚、納豆、牛蒡卷、魚豆腐揚、燒竹輪，

一口花枝卷、刺身魚板、小魚卵卷、巨蟹棒、厚玉子燒、蟹角、三色糰子串。

鯛魚燒整袋買回家($335元/10尾)可太幸福，

另有許多日式雪糕、雪派、提拉米蘇蛋糕、雙餡泡芙、明治冰淇淋。

兩側商品櫃擺放整齊、品項眾多，彷彿有一秒飛至日本逛大型超市的錯覺！

牛奶/調味奶、優格/乳酸飲、冷藏飲料

啤酒/沙瓦、烈酒/葡萄酒、洋芋片

米果/豆乳、零食/珍味、德用菓子、水果酒/清酒

獨家販售，丸越釀造-大蒜橙醋醬，

日本Ebara個人獨享鍋系列(買一送一)。

知識：三幸、龜田、岩塚為日本前三的米果品牌。

去北海道玩時總不忘帶回家幾包的下酒菜(帆立貝/魷魚)現近距離也買的到！

軟糖/硬糖、巧克力、餅乾、蘇打餅乾

嬰兒/兒童餅乾、早餐麥片/甜點、茶飲/茶葉

沖泡飲/咖啡、果(抹)醬/蜂蜜、果汁/果凍、碳酸水

超多繽紛包裝的味覺糖、Pureral軟糖、男梅嚼糖、紀州梅札梅片…等。

綜合煎餅、五色羊羹、明治蘇打餅、樂比亞獨家磅蛋糕、長崎蛋糕、榖片…等。

寶貝專區，建議千萬不要輕易讓孩子逛到這區來，

蛋酥餅乾、牛奶餅乾、早餐玉米片、更多的是DIY造型食玩，每款都愛不釋手。

杯麵/袋裝、麵條/義大利麵、麵醬/歐洲品

沙拉/番茄醬、橄欖油、燒肉醬、醬油/醋

味醂/料理酒、辛香料/糖塩、罐頭/各式粉類

腦波弱點的人絕對會困在此區，其中以日清食品出產的泡麵尤其推薦，

出前一丁、拉王非油炸麵條、經典杯麵、兵衛碗麵、日式炒麵…超多選項。

知名一蘭拉麵。

令人眼花撩亂的調味罐料。

米‧麻糬/農產品、咖哩/香鬆、高湯粉/湯底包

海產乾貨/昆布、沖泡湯包/春雨冬粉

麵包、納豆、火鍋配料、冰品、冷凍食品/水餃

義大利潘娜朵妮(巧克力、經典水果乾、經典)蛋糕。

日式北海道鮮奶生吐司，居然還有厚冶北海道吐司，不用再大老遠跑去平鎮買。

結帳櫃檯前發現Tohato六角盒餅，經不起親切店員推薦帶了兩盒(布丁與哈密瓜)。

只能說、可以親自實品店逛選挑買、與網路代購的感覺相較之下真是棒多了！

喜歡日系食材(商品)的朋友來LOPIA日本超市絕對會失心瘋，逛幾小時不是問題。

LOPIA 吉祥豬，分大中小款價格，抱不回家用相機擁有片刻也不錯。

逛一大圈也該餓了，上二樓瞧瞧主題餐廳，

勝博殿日式炸豬排、彌生軒、森森燒肉、魔法咖哩、金大鋤、戲魚酸菜魚。

礙於剛剛被日式料理誘得不行、想來想去還是くら寿司 藏壽司方能解饞。

平日午後時間造訪、空位多不需等待。

兩人也可以坐舒適的沙發位置。

平板點餐同時也支援手機掃QR碼，基本上全省連鎖的迴轉壽司就不須多介紹，

訪間流傳，想吃生食類找壽司郎、專吃鮭魚去爭鮮、想吃副餐或扭蛋就找藏壽司。

隨著幾番操作、桌面瞬間豐富起來。

剛剛猶豫好久沒買成的冷凍鯛魚燒，趕緊在這點份鯛魚燒霜淇淋來過過癮，

外皮酥脆、咬下是綿密且軟呼的紅豆內餡，搭配香草霜淇淋與堅果碎，

自己則喜歡再灑些桌邊抹茶粉增添香氣與口感。

近期跑了兩間くら寿司、結帳時都已改成零接觸結帳機，自行操作也方便。

JC PARK食尚廣場 桃園春日館

停車場收費資訊

停車場營業時間：11:00-24:00

汽車平日消費$500元

假日消費1000元可折抵時數一小時

每日每車最高折抵四小時

機車平假日不限消費金額全日免費折抵。

回家忍不住先嚐試怪獸漢堡($500元)，一旁搭配唐揚炸雞、脆薯、熱狗。

巨無霸漢堡裡夾有培根、生菜、濃厚起司與照燒醬，

整體來說滋味好吃、但鹹香培根口味偏重，個人建議多人分食較佳。

超份量鮭魚卷($399元)，以餐廳點生魚片的價格與份量來衡量感覺很超值，

盒內附生山葵與醬油，豐厚的鮭魚油脂與新鮮軟嫩口感在嘴裡融化，太幸福了！

LOPIA 日本超市熟食區由職人駐店，盒裝壽司、大阪燒、丼飯…賣相誘人，

以鮮豔草莓與麝香葡萄最為吸睛，黑毛A5和牛的大理石油花讓人邁不開腳步，

日本各大品牌熱銷的泡麵、糖果零食、調味罐料…應有盡有，有興趣可來細逛。