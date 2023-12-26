



台中的人氣火鍋餐廳以燒酒烏骨雞鍋物加上麻油炸蛋，吸引了許多饕客來探索這美味，

萬客的台北二店就開在松江南京捷運站附近，旁邊也有停車場，交通位子算滿方便的。

台北二店的用餐環境比八德店更加的寬敞許多。

自助吧的部分有冰沙、伯爵紅茶、金桔冬瓜茶和白開水，

Ruby滿推薦伯爵紅茶加一點點白開水，這樣稀釋一下甜味剛剛好。

醬料區的部分也有很多可選擇，基本款的醬料都有提供。

線上菜單請點此

燒酒烏骨雞極致雙拼鍋 $398 搭配雪紋梅花豬

來萬客首推的必點的鍋底，當然是燒酒烏骨雞極致雙拼鍋莫屬。

這燒酒的香氣和藥膳湯的濃郁，米酒可以選擇全燒或是不燒。

Ruby搭配上雪紋梅花豬片，口感嫩滑，

如不吃豬肉要選其他肉品，就需要再加價了。

另外一鍋我們點了 剝皮辣椒爆炒烏骨雞鍋 $380

剝皮辣椒的火辣與烏骨雞的鮮香交融在一起，剝皮辣椒的辣不嗆口，

湯頭喝起來也是一股暖意，很適合在寒冷的天氣喝上一口。

香絲鍋巴鹹酥雞 $98

看到滿多人推薦Ruby想說點看看，鹹酥雞本身的調味相當好，

不過吃到後面很油，鍋巴沒有把油逼出來，吃了一口都是油膩的感覺。



附餐的部份我們加價點了

經典的雞滷飯 $34

萬客的雞滷飯也是人氣之一，肉質鮮嫩的雞肉搭配上香氣四溢的滷汁，

每一口都讓人感受到台灣傳統美味的經典美味，是一道無法錯過的美味小吃。

蔥燒蝦仁飯 $55

新鮮多汁的蝦仁搭配上秘製的蔥燒醬汁，米飯吸收了醬汁的精華

口感香糯，會讓你一口接一口停不下來。



菜盤也滿豐富的，不過高麗菜給的不多。所以喜歡吃蔬菜

就需要再加點囉。

這是入會禮兌換的，雪紋梅花豬和蛤蜊。

雲朵白糖粿 $58

白糖粿炸的外酥內軟，撒上花生粉加上煉乳，

入口即化的口感和淡淡的甜味，絕對是一個完美收尾點心。

台北八德店因店小的關係，Ruby上次去吃的是小支的冰棒，而長安店是霜淇淋機器，

當天用餐有四種口味，泰式奶茶、草莓、香草和哈密瓜，

不過吃起來就是沒有那麼天然的味道了。





Ruby當天吃了泰式奶茶味道還不錯，不過草莓有很普通。

再次二訪萬客除了鹹酥雞炸的太油，其他的餐點都非常的值得一再回味，

精心挑選的食材呈現出絕妙的口感和豐富的風味，獨特的台灣美食魅力，

也非常適合帶國外朋友來一起探索台灣火鍋，感受來自舌尖的幸福。

【店家資訊】

👉萬客什鍋 台北長安東店

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🏠台北市中山區長安東路二段81號

☎️02 2506 3311

⏰AM11:00~PM02:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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