為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒甜味更明顯，雲朵白糖粿推薦必點 ，宵夜的好選擇-近捷運松江南京站｜Ruby說美食…

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒甜味更明顯，雲朵白糖粿推薦必點 ，宵夜的好選擇-近捷運松江南京站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-12-26 11:35:10 Ruby說美食享受旅行 人氣：102
share
窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：386篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：萬客什鍋長安東店
phone02-2506-3311
place台北市中山區長安東路二段81號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

組合圖.jpg
 

台中的人氣火鍋餐廳以燒酒烏骨雞鍋物加上麻油炸蛋，吸引了許多饕客來探索這美味，

萬客的台北二店就開在松江南京捷運站附近，旁邊也有停車場，交通位子算滿方便的。

 

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒

台北二店的用餐環境比八德店更加的寬敞許多。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒

自助吧的部分有冰沙、伯爵紅茶、金桔冬瓜茶和白開水，

Ruby滿推薦伯爵紅茶加一點點白開水，這樣稀釋一下甜味剛剛好。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒

醬料區的部分也有很多可選擇，基本款的醬料都有提供。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒

線上菜單請點此

燒酒烏骨雞極致雙拼鍋 $398 搭配雪紋梅花豬 

來萬客首推的必點的鍋底，當然是燒酒烏骨雞極致雙拼鍋莫屬。

這燒酒的香氣和藥膳湯的濃郁，米酒可以選擇全燒或是不燒。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒

Ruby搭配上雪紋梅花豬片，口感嫩滑，

如不吃豬肉要選其他肉品，就需要再加價了。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒

另外一鍋我們點了 剝皮辣椒爆炒烏骨雞鍋 $380
剝皮辣椒的火辣與烏骨雞的鮮香交融在一起，剝皮辣椒的辣不嗆口，

湯頭喝起來也是一股暖意，很適合在寒冷的天氣喝上一口。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒

香絲鍋巴鹹酥雞 $98
看到滿多人推薦Ruby想說點看看，鹹酥雞本身的調味相當好，

不過吃到後面很油，鍋巴沒有把油逼出來，吃了一口都是油膩的感覺。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒
附餐的部份我們加價點了
經典的雞滷飯 $34
萬客的雞滷飯也是人氣之一，肉質鮮嫩的雞肉搭配上香氣四溢的滷汁，

每一口都讓人感受到台灣傳統美味的經典美味，是一道無法錯過的美味小吃。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒

蔥燒蝦仁飯 $55
新鮮多汁的蝦仁搭配上秘製的蔥燒醬汁，米飯吸收了醬汁的精華

口感香糯，會讓你一口接一口停不下來。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒
菜盤也滿豐富的，不過高麗菜給的不多。所以喜歡吃蔬菜

就需要再加點囉。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒

這是入會禮兌換的，雪紋梅花豬和蛤蜊。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒

雲朵白糖粿 $58

白糖粿炸的外酥內軟，撒上花生粉加上煉乳，

入口即化的口感和淡淡的甜味，絕對是一個完美收尾點心。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒

台北八德店因店小的關係，Ruby上次去吃的是小支的冰棒，而長安店是霜淇淋機器，

當天用餐有四種口味，泰式奶茶、草莓、香草和哈密瓜，

不過吃起來就是沒有那麼天然的味道了。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒
 

Ruby當天吃了泰式奶茶味道還不錯，不過草莓有很普通。

【台北火鍋】萬客什鍋台北長安東店-燒酒烏骨雞湯頭濃郁，酒半燒

再次二訪萬客除了鹹酥雞炸的太油，其他的餐點都非常的值得一再回味，

精心挑選的食材呈現出絕妙的口感和豐富的風味，獨特的台灣美食魅力，

也非常適合帶國外朋友來一起探索台灣火鍋，感受來自舌尖的幸福。

 

【店家資訊】
👉萬客什鍋 台北長安東店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠台北市中山區長安東路二段81號
☎️02 2506 3311
⏰AM11:00~PM02:00

 

 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

【】｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

  💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

【】｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530) 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

文章標籤

萬客什鍋 萬客什鍋 長安東店 萬客什鍋剝皮辣椒 萬客什鍋菜單2023 萬客什鍋外帶 萬客什鍋長安 雲朵白糖粿 白糖粿 白糖粿台北 燒酒烏骨雞 烏骨雞湯 烏骨雞湯做法 麻油炸蛋 松江南京美食 松江南京餐廳 松江南京 台北火鍋推薦 宵夜火鍋 台北火鍋店推薦
創作者介紹
創作者 Ruby說美食享旅行 的頭像
Ruby說美食享旅行

Ruby說美食享受旅行




#萬客什鍋
morechevron_right
文章關鍵字
萬客什鍋 萬客什鍋石頭火鍋專賣 萬客什鍋長安東店 中山區 more
檢舉
share
chevron_left

新北市永和區【永和美食】阿里小廚美式牛排餐廳

【板橋美食】吾時•食51010牛肉麵附菜單，麻辣

chevron_right
延伸閱讀
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
【信義區美食】牛味餐館附菜單，隱身虎林街巷弄內的排隊美食，牛肉麵份量超大碗，內用小菜以盤計價自己夾到
 Ruby說美食享受旅行
【新北中和美食】 華漾DIM SUM 環球新北中和店｜附菜單，餐點現點現做真材實料的港式料理-中和環球購物中心
 Ruby說美食享受旅行
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up