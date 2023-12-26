李宅 Not Only Café ｜隱身新竹金山街的深夜義式料理，爆量蛤蠣讓海鮮控大呼過癮!

最近沒事就喜歡到處挖崛新餐廳，意外發現到這家【李宅 Not Only Café】，低調藏身在新竹的金山街當中，一走進去就讓人感受到無比放鬆，主打老闆娘手工製作的暖心料理，還有超爆量的浮誇蛤蠣義大利麵，讓海鮮控能夠吃得超滿足，搭配現沖的咖啡或精釀啤酒剛剛好，專屬烘豆師更曾榮獲2017WCE世界大賽台灣區冠軍，就算營業時間到凌晨十二點半夜也能吃!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【李宅 Not Only Café】位於新竹市東區金山九街，也是竹科人都知道的新手村，外觀看起來相當低調神秘，營業時間到半夜十二點，開車可停放附近的收費停車場。

▼【李宅 Not Only Café】用餐環境走的是昏暗路線，以懷舊的木質家具及擺設小物，營造出獨有的神祕氛圍感，走進來有種瞬間釋放壓力的感覺，座位有適合單人的吧檯和多人桌。

▼【李宅 Not Only Café】擺設一台收費飛鏢機可以玩，有興趣的人也可以小試身手!

▼【李宅 Not Only Café】提供多款精釀啤酒可挑選，想放鬆也可以在這裡微醺一下。

菜單

點我線上看菜單:https://www.facebook.com/notonlycafe.bar/menu/?id=100063793001152&sk=menu&locale=zh_TW

餐點介紹

蒜香白酒蛤義大利麵💰350元

▼超浮誇的蒜香白酒蛤義大利麵，霸氣給了數十顆的新鮮蛤蠣，重量足足多達半斤，肉質飽滿多汁帶有鮮味，蛤蠣精華結合白酒香氣提升了層次，伴隨著嚼勁的麵體口感，讓人不知不覺就會整盤吃光光!

蒜香奶醬大干貝細扁麵💰480元

▼用料實在的蒜香奶醬大干貝細扁麵，頂頭擺上五顆生食級大干貝點綴，在炙燒後充滿迷人香氣，並搭配明太子增添鹹香滋味，奶香醬汁是清爽不膩口的調味，搭配易吸附醬汁的扁形麵條，每一口吃起來都相當夠味~

橄欖油蒜味蝦💰280元

▼很適合配酒的橄欖油蒜味蝦，蝦子都已事先去殼很好食用，融入了橄欖油、蘑菇及蒜頭的香氣，鮮甜中有著微焦的風味，配著容易吸取醬汁的麵包好對味!

原味拿鐵💰120元

▼私心很愛它們家的原味拿鐵，專咖啡香氣的層次分明，入口就能感受到深韻風味，是很耐喝的那種類型，烘豆師曾榮獲2017WCE世界大賽台灣區冠軍，難怪這麼厲害!

用餐心得

下次晚上肚子餓也不怕沒美食了，有別於常見的義式料理餐廳，低調又神秘的【李宅 Not Only Café】，給我一種小說才會出現的氛圍感，可以在這裡盡情地享受獨處時光，搭配老闆娘用心製作的鹹甜料理，每一口都帶來溫暖的滋味，在這裡很有撫慰心靈的效果!

店家資訊

李宅 Not Only Café

粉絲團 :李宅 Not Only Café FB 李宅 Not Only Café IG

提供IG小盒子線上訂位服務

地址：新竹市東區金山九街29號

營業時間：

星期四 18:00–00:00 星期五 18:00–00:00 星期六 18:00–00:00 星期日 休息 星期一 18:00–00:00 星期二 18:00–00:00 星期三 18:00–00:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/