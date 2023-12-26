位在板橋公館街的吾時•食 5 10 10 牛肉麵，是一家以牛肉麵為主打的專賣店，

非常文青風格的店家，也深受許多饕客喜愛，Ruby原本當天要內用

但附近真的是太難停車子了只好外帶回家享受這牛肉麵。

吾時•食 5 10 10 牛肉麵的菜單，除了牛肉麵還有麻辣湯頭；半筋半肉、

乾拌麵都有，滷味的部分和涼拌小菜可選擇，菜單就放上來給大家參考。

Ruby當天點了 五椒麻辣牛肉麵 $188；

可選家常麵、拉麵和冬粉，肉量加肉再加$60。

這碗牛肉麵以五椒麻辣湯底為基底，濃郁的湯頭風味，

每一口都充滿深厚的辣香。每一塊牛肉都大塊又軟嫩，

肉質鮮嫩多汁，入口即化，帶有微微的辣味，讓人回味無窮。

除了牛肉麵之外，Ruby點了豐富的滷味拼盤$93。

拼盤內包含豆干、海帶、滷蛋、牛肚和牛腱等多種滷味，

每一樣都經過精心的烹製，保有原汁原味，

豐富口感的搭配，讓人一次滿足多種滋味。

另Ruby點了C套餐豆花 $47和日式豆乳布丁燒 $85；組合價為$92

豆花是另一道值得品嚐的甜點，豆花質地細膩，口感滑順，

搭配清甜的糖水，帶來一絲絲的涼意，是用餐後的最佳選擇。



如果你想要嘗試更特別的甜點，不妨品嚐他們的日式豆乳布丁燒，

這道甜點將豆乳和布丁的經典組合巧妙結合，濃郁滑順，

口感比起一般的布丁更柔軟更扎實，滿值得一試的甜點。

總體而言，吾時•食 5 10 10 牛肉麵以其獨特的湯頭以及軟嫩的牛肉塊、

無論是愛吃牛肉麵的人還是喜歡甜點的人，

這都能找到滿足自己味蕾的絕佳選擇，簡單的食記與大家分享。

建議大家可以先用line點餐，Ruby當天外帶等好久。

【店家資訊】

👉吾時•食 5 10 10 牛肉麵

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🏠新北市板橋區公館街58號

☎️02 2967 1820

⏰11:00~14:00；17:00~20:00





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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