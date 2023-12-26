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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 屏東潮州-李桑飯店 《 台灣肉燥飯 古早味販賣所》

屏東潮州-李桑飯店 《 台灣肉燥飯 古早味販賣所》

2023-12-26 15:46:34 chaoerh小昭 人氣：100
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：60篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：李桑飯店
phone09-0055-1848
place屏東縣潮州鎮朝昇路234號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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屏東潮州-李桑飯店

 

李桑飯店在高屏區有多家分店

據說李桑飯店是從李桑香菇肉燥飯小攤子起家

潮州店以李桑3.0 型態呈現

8~90年代復古風為設計風格

讓台灣小吃也有文青風的質感

屏東潮州店於11月初新開幕🎊

位於朝昇路上

屏東潮州-李桑飯店

 

路過容易被這招牌吸引,

通常在萬巒豬腳街會出現

屏東潮州-李桑飯店

攤子造型的店面

屏東潮州-李桑飯店

 

另外也有販售便當

屏東潮州-李桑飯店

 

菜單

屏東潮州-李桑飯店

 

用餐環境

空間乾淨明亮,桌距非常寬敞

屏東潮州-李桑飯店

屏東潮州-李桑飯店

屏東潮州-李桑飯店

 

佐料區

屏東潮州-李桑飯店

 

  香菇肉燥飯(小) ~35元+油豆腐(10元)

屏東潮州-李桑飯店

肉燥肥瘦各半,香菇切丁塊塊有入味

醬汁稍微帶點甘甜味,小朋友會很喜歡吃

小碗份量對大食量的朋友來說可能不夠唷~

屏東潮州-李桑飯店

 

  燃油雞肉飯(小) ~45元

雞油飯很香,雞絲搭配蔥酥可提味

再搭配鮮脆的筍絲,整體好吃

屏東潮州-李桑飯店

 

  招牌排骨飯 ~65元

排骨屬於懷舊古早味排骨風味

剛好附近梁社漢收了,大家想吃排骨可以來這買

屏東潮州-李桑飯店

老公說很薄又小塊,但小昭覺得65元這價位ok

屏東潮州-李桑飯店

 

  貢丸湯 ~30元

我婆婆一直說這湯很好喝,

小昭喝起來覺得差不多水準,就是沒有加過多調味料的清甜湯頭

屏東潮州-李桑飯店

 

  大雞腿(單點) ~80元

現點現炸需等10分鐘以上

屏東潮州-李桑飯店

外皮炸衣有厚度顏色較深,但有獨特的味道

愛吃雞皮的朋友會超愛

裡面雞肉鮮嫩多汁,一口咬下酥脆鮮嫩,鹹香交織~美味可口

屏東潮州-李桑飯店

 

餐點整體都不錯,

香菇肉燥及雞肉飯都蠻推的

內用蔬菜選擇性比較少,

建議點便當會有附配菜,這樣吃比較營養均衡~

 

屏東潮州-李桑飯店,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 李桑飯店~屏東潮州店
  • 0900 551 848 
  • 10:30~20:00
  • 屏東縣潮州鎮潮昇路234號


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

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文章標籤

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