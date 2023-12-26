李桑飯店在高屏區有多家分店
據說李桑飯店是從「李桑香菇肉燥飯」小攤子起家
潮州店以李桑3.0 型態呈現
8~90年代復古風為設計風格
讓台灣小吃也有文青風的質感
屏東潮州店於11月初新開幕🎊
位於朝昇路上
路過容易被這招牌吸引,
通常在萬巒豬腳街會出現
攤子造型的店面
另外也有販售便當
菜單
用餐環境
空間乾淨明亮,桌距非常寬敞
佐料區
香菇肉燥飯(小) ~35元+油豆腐(10元)
肉燥肥瘦各半,香菇切丁塊塊有入味
醬汁稍微帶點甘甜味,小朋友會很喜歡吃
小碗份量對大食量的朋友來說可能不夠唷~
燃油雞肉飯(小) ~45元
雞油飯很香,雞絲搭配蔥酥可提味
再搭配鮮脆的筍絲,整體好吃
招牌排骨飯 ~65元
排骨屬於懷舊古早味排骨風味
剛好附近梁社漢收了,大家想吃排骨可以來這買
老公說很薄又小塊,但小昭覺得65元這價位ok
貢丸湯 ~30元
我婆婆一直說這湯很好喝,
小昭喝起來覺得差不多水準,就是沒有加過多調味料的清甜湯頭
大雞腿(單點) ~80元
現點現炸需等10分鐘以上
外皮炸衣有厚度顏色較深,但有獨特的味道
愛吃雞皮的朋友會超愛
裡面雞肉鮮嫩多汁,一口咬下酥脆鮮嫩,鹹香交織~美味可口
餐點整體都不錯,
香菇肉燥及雞肉飯都蠻推的
內用蔬菜選擇性比較少,
建議點便當會有附配菜,這樣吃比較營養均衡~
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
- 李桑飯店~屏東潮州店
- 0900 551 848
- 10:30~20:00
- 屏東縣潮州鎮潮昇路234號
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