李桑飯店在高屏區有多家分店

據說李桑飯店是從「李桑香菇肉燥飯」小攤子起家

潮州店以李桑3.0 型態呈現

8~90年代復古風為設計風格

讓台灣小吃也有文青風的質感

屏東潮州店於11月初新開幕🎊

位於朝昇路上

路過容易被這招牌吸引,

通常在萬巒豬腳街會出現

攤子造型的店面

另外也有販售便當

菜單

用餐環境

空間乾淨明亮,桌距非常寬敞

佐料區

香菇肉燥飯(小) ~35元+油豆腐(10元)

肉燥肥瘦各半,香菇切丁塊塊有入味

醬汁稍微帶點甘甜味,小朋友會很喜歡吃

小碗份量對大食量的朋友來說可能不夠唷~

燃油雞肉飯(小) ~45元

雞油飯很香,雞絲搭配蔥酥可提味

再搭配鮮脆的筍絲,整體好吃

招牌排骨飯 ~65元

排骨屬於懷舊古早味排骨風味

剛好附近梁社漢收了,大家想吃排骨可以來這買

老公說很薄又小塊,但小昭覺得65元這價位ok

貢丸湯 ~30元

我婆婆一直說這湯很好喝,

小昭喝起來覺得差不多水準,就是沒有加過多調味料的清甜湯頭

大雞腿(單點) ~80元

現點現炸需等10分鐘以上

外皮炸衣有厚度顏色較深,但有獨特的味道

愛吃雞皮的朋友會超愛

裡面雞肉鮮嫩多汁,一口咬下酥脆鮮嫩,鹹香交織~美味可口

餐點整體都不錯,

香菇肉燥及雞肉飯都蠻推的

內用蔬菜選擇性比較少,

建議點便當會有附配菜,這樣吃比較營養均衡~

口味因人而異,以上僅供參考~

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《店家資訊 》

李桑飯店~屏東潮州店

0900 551 848

10:30~20:00

屏東縣潮州鎮潮昇路234號



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