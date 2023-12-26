來自泰國曼谷

連續6年獲得米其林推薦泰國餐廳

『 帕泰家 Baan Phadthai 』

Baan＝家 Phadthai ＝河粉

泰國原文為「河粉的家」, 故中文取為「帕泰家」

最具特色為泰式炒河粉

以18種辛香料製成的星級秘製醬汁

搭配Q彈河粉,風味獨特,另外也有推出湯河粉

目前全台有4家分店 (台北、新竹、台南、高雄)

這次用餐地點為高雄店

位於夢時代7樓

以泰國藍為餐廳的主色調,餐廳外觀顯眼

用餐座位有分內跟外

下圖這區算是開放式座位區

室內區用餐環境

舒適寬敞無壓迫感,比開放式座位區較有隱密性

跟好友一家人聚餐

餐桌擺設

菜單

每人低消280元

用餐時間90分鐘

➽ 線上菜單供大家參考

餐具及紙巾在抽屜

泰式珍珠奶茶 ~128元 泰式奶茶 ~98元

達到米其林等級的泰式餐廳,飲品都是有水準

茶香濃厚不甜膩,順口好喝,

加了珍珠,整體風味也不輸 台灣珍奶

泰式珍珠奶綠 ~128元

帕泰家甘藍手卷(中) ~198元

招牌餐點必點,

有雞肉、紫洋蔥、鳳梨、薑末、辣椒、炸豬皮、碎花生

將食材夾至甘藍葉再淋上醬汁,摺成漏斗狀方便食用

泰式辣醬炒魷魚 ~308元

以濃稠泰式辣醬與魷魚大火拌炒,再加入泰式醬汁

甜中帶辣,入口後辣味慢慢釋放,愛吃辣的朋友千萬別錯過

魷魚的鮮度OK

辣炒珍豬 ~238元

打拋豬是泰式餐廳必點,鹹香開胃很下飯

泰味嫩烤松阪豬 ~398元 新品上市

不過餐點送上桌時有點空虛,跟菜單上的圖片似乎有點差異

松阪豬口感嫩中帶脆好吃,沾醬汁食用風味不同

帕泰醬湯拌醬湯(軟殼蟹) ~358元 新品上市

主打全台獨家醬湯拌河粉

上桌後淋上泰國主廚特製醬汁

軟殼蟹酥炸後脆口,吸附酸辣湯汁,整體風味不錯

河粉很Q彈,吸附酸辣湯汁更美味

這道小昭很喜歡

炭烤豬肉炒河粉(醬香) ~288元

餐點都用鐵盤盛裝及綠葉陪襯裝飾,

跟之前吃過的炒河粉一樣,

擺盤精緻,視覺上就很加分

乾炒及湯河粉風味各有不同,

2種都很好吃,大家都可以點來試試唷~

椰香黃咖哩雞 ~288元

泰式咖哩必點

黃咖哩跟綠咖哩醬就依照自己喜愛來點

南薑綠咖哩雞 ~288元

小昭偏愛綠咖哩,雞肉軟嫩,風味微辣很下飯

椰香水晶紅寶石冰 ~178元

每樣甜點都想吃,最後選擇紅寶石冰

荸萕外包著紅石榴、小芋圓、椰奶、剉冰

風味類似 摩摩喳喳

這道甜點自己DIY,小朋友覺得很有趣

餐點風味及用餐環境皆令人滿意

服務上也超棒!

從訂位至用餐完畢,服務人員超貼心

尤其我們當中有素食者,感謝他們的幫忙

小昭一定要來推一下👍👍👍💯

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

帕泰家~高雄夢時代店

官網

FB

(07)831 5168

11:00~22:00 (週五週六至22:30)

高雄市前鎮區中華五路789號 7F



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