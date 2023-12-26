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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄-帕泰家 Baan Phadthai 《 連續6年獲得米其林推薦泰國餐廳》

高雄-帕泰家 Baan Phadthai 《 連續6年獲得米其林推薦泰國餐廳》

2023-12-26 22:00:00 chaoerh小昭 人氣：105
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：60篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：帕泰家Baan Phadthai 高雄夢時代店
place高雄市前鎮區中華五789號7樓
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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封2.jpg

 

來自泰國曼谷

連續6年獲得米其林推薦泰國餐廳

 帕泰家 Baan Phadthai 

Baan＝家    Phadthai ＝河粉

泰國原文為河粉的家, 故中文取為帕泰家

最具特色為泰式炒河粉

以18種辛香料製成的星級秘製醬汁

搭配Q彈河粉,風味獨特,另外也有推出湯河粉

目前全台有4家分店 (台北、新竹、台南、高雄)

這次用餐地點為高雄店

位於夢時代7樓

 

以泰國藍為餐廳的主色調,餐廳外觀顯眼

高雄-帕泰家

高雄-帕泰家

用餐座位有分內跟外

下圖這區算是開放式座位區

高雄-帕泰家

 

室內區用餐環境

舒適寬敞無壓迫感,比開放式座位區較有隱密性

高雄-帕泰家

高雄-帕泰家

高雄-帕泰家

高雄-帕泰家

跟好友一家人聚餐

高雄-帕泰家

 

餐桌擺設

高雄-帕泰家

 

菜單

  • 每人低消280元
  • 用餐時間90分鐘

高雄-帕泰家

  線上菜單供大家參考

高雄-帕泰家

 

餐具及紙巾在抽屜

高雄-帕泰家

 

 泰式珍珠奶茶 ~128元   泰式奶茶 ~98元

達到米其林等級的泰式餐廳,飲品都是有水準

茶香濃厚不甜膩,順口好喝,

加了珍珠,整體風味也不輸台灣珍奶

高雄-帕泰家

 

 泰式珍珠奶綠 ~128元

高雄-帕泰家

 

 帕泰家甘藍手卷(中) ~198元

招牌餐點必點,

有雞肉、紫洋蔥、鳳梨、薑末、辣椒、炸豬皮、碎花生

高雄-帕泰家

將食材夾至甘藍葉再淋上醬汁,摺成漏斗狀方便食用

高雄-帕泰家

 

 泰式辣醬炒魷魚 ~308元

以濃稠泰式辣醬與魷魚大火拌炒,再加入泰式醬汁

甜中帶辣,入口後辣味慢慢釋放,愛吃辣的朋友千萬別錯過

高雄-帕泰家

魷魚的鮮度OK

高雄-帕泰家

 

 辣炒珍豬 ~238元

打拋豬是泰式餐廳必點,鹹香開胃很下飯

高雄-帕泰家

 

  泰味嫩烤松阪豬  ~398元  新品上市

不過餐點送上桌時有點空虛,跟菜單上的圖片似乎有點差異

高雄-帕泰家 Baan Phadthai 《 連續6年獲得米

松阪豬口感嫩中帶脆好吃,沾醬汁食用風味不同

高雄-帕泰家

 

  帕泰醬湯拌醬湯(軟殼蟹) ~358元 新品上市

主打全台獨家醬湯拌河粉

上桌後淋上泰國主廚特製醬汁

高雄-帕泰家

軟殼蟹酥炸後脆口,吸附酸辣湯汁,整體風味不錯

高雄-帕泰家

河粉很Q彈,吸附酸辣湯汁更美味

這道小昭很喜歡

高雄-帕泰家

 

 炭烤豬肉炒河粉(醬香) ~288元

餐點都用鐵盤盛裝及綠葉陪襯裝飾,

跟之前吃過的炒河粉一樣,

擺盤精緻,視覺上就很加分

高雄-帕泰家

乾炒及湯河粉風味各有不同,

2種都很好吃,大家都可以點來試試唷~

高雄-帕泰家

 

 椰香黃咖哩雞 ~288元

泰式咖哩必點

黃咖哩跟綠咖哩醬就依照自己喜愛來點

高雄-帕泰家

 

 南薑綠咖哩雞 ~288元

小昭偏愛綠咖哩,雞肉軟嫩,風味微辣很下飯

高雄-帕泰家

高雄-帕泰家

 

  椰香水晶紅寶石冰 ~178元

每樣甜點都想吃,最後選擇紅寶石冰

高雄-帕泰家

荸萕外包著紅石榴、小芋圓、椰奶、剉冰

高雄-帕泰家

風味類似摩摩喳喳

這道甜點自己DIY,小朋友覺得很有趣

高雄-帕泰家

 

餐點風味及用餐環境皆令人滿意

服務上也超棒!

從訂位至用餐完畢,服務人員超貼心

尤其我們當中有素食者,感謝他們的幫忙

小昭一定要來推一下👍👍👍💯

 

高雄-帕泰家 Baan Phadthai 《 連續6年獲得米,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 帕泰家~高雄夢時代店
  • 官網
  • FB
  • (07)831 5168
  •  11:00~22:00  (週五週六至22:30)  
  • 高雄市前鎮區中華五路789號 7F


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀:

台中-NARA Thai Cuisine泰式料理《米其林推薦泰國餐廳 》~台中中友店

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屏東內埔-高腳屋 泰國南洋風景觀餐廳

高雄-WOO Taiwan 泰式料理~棧貳庫店

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