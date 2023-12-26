來自泰國曼谷
連續6年獲得米其林推薦泰國餐廳
Baan＝家 Phadthai ＝河粉
泰國原文為「河粉的家」, 故中文取為「帕泰家」
最具特色為泰式炒河粉
以18種辛香料製成的星級秘製醬汁
搭配Q彈河粉,風味獨特,另外也有推出湯河粉
目前全台有4家分店 (台北、新竹、台南、高雄)
這次用餐地點為高雄店
位於夢時代7樓
以泰國藍為餐廳的主色調,餐廳外觀顯眼
用餐座位有分內跟外
下圖這區算是開放式座位區
室內區用餐環境
舒適寬敞無壓迫感,比開放式座位區較有隱密性
跟好友一家人聚餐
餐桌擺設
菜單
- 每人低消280元
- 用餐時間90分鐘
➽ 線上菜單供大家參考
餐具及紙巾在抽屜
泰式珍珠奶茶 ~128元 泰式奶茶 ~98元
達到米其林等級的泰式餐廳,飲品都是有水準
茶香濃厚不甜膩,順口好喝,
加了珍珠,整體風味也不輸台灣珍奶
泰式珍珠奶綠 ~128元
帕泰家甘藍手卷(中) ~198元
招牌餐點必點,
有雞肉、紫洋蔥、鳳梨、薑末、辣椒、炸豬皮、碎花生
將食材夾至甘藍葉再淋上醬汁,摺成漏斗狀方便食用
泰式辣醬炒魷魚 ~308元
以濃稠泰式辣醬與魷魚大火拌炒,再加入泰式醬汁
甜中帶辣,入口後辣味慢慢釋放,愛吃辣的朋友千萬別錯過
魷魚的鮮度OK
辣炒珍豬 ~238元
打拋豬是泰式餐廳必點,鹹香開胃很下飯
泰味嫩烤松阪豬 ~398元 新品上市
不過餐點送上桌時有點空虛,跟菜單上的圖片似乎有點差異
松阪豬口感嫩中帶脆好吃,沾醬汁食用風味不同
帕泰醬湯拌醬湯(軟殼蟹) ~358元 新品上市
主打全台獨家醬湯拌河粉
上桌後淋上泰國主廚特製醬汁
軟殼蟹酥炸後脆口,吸附酸辣湯汁,整體風味不錯
河粉很Q彈,吸附酸辣湯汁更美味
這道小昭很喜歡
炭烤豬肉炒河粉(醬香) ~288元
餐點都用鐵盤盛裝及綠葉陪襯裝飾,
跟之前吃過的炒河粉一樣,
擺盤精緻,視覺上就很加分
乾炒及湯河粉風味各有不同,
2種都很好吃,大家都可以點來試試唷~
椰香黃咖哩雞 ~288元
泰式咖哩必點
黃咖哩跟綠咖哩醬就依照自己喜愛來點
南薑綠咖哩雞 ~288元
小昭偏愛綠咖哩,雞肉軟嫩,風味微辣很下飯
椰香水晶紅寶石冰 ~178元
每樣甜點都想吃,最後選擇紅寶石冰
荸萕外包著紅石榴、小芋圓、椰奶、剉冰
風味類似摩摩喳喳
這道甜點自己DIY,小朋友覺得很有趣
餐點風味及用餐環境皆令人滿意
服務上也超棒!
從訂位至用餐完畢,服務人員超貼心
尤其我們當中有素食者,感謝他們的幫忙
小昭一定要來推一下👍👍👍💯
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
延伸閱讀:
台中-NARA Thai Cuisine泰式料理《米其林推薦泰國餐廳 》~台中中友店
高雄-帕泰Padthai 泰式料理 (更名為 泰元thaiyuan ;遷店至苓雅二路)