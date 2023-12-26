

年底的聚餐特別多，這次跟久沒見的前同事聚餐，來吃這間「燔之亭燒肉場」，搭捷運可以坐到小巨蛋站，北寧路出口，走路十分鐘內可以到，交通上還算方便，我們走到巷子口的時候，還一度以為迷路了，因為店門口裝潢得很低調，很有隱密性，像是吃無菜單料理的餐廳。

門打開別有洞天，打開門是帶有點文青風的SLOGAN，主廚就是你~熟度由你決定，烤肉好不好吃~真的是看烤的人的技術。



當天一進去的時候，有公司團體在這邊尾牙聚餐，人很多超級熱鬧的，氣氛很歡樂，空景是客人離席後才拍的，用餐空間不會壅擠，大部分都是以四人桌起、還有吧檯區的兩人位子，除了外面的座位區之外，他們還有一個小包廂可以坐六~八個人，擁有自己的空間也蠻不錯的。



小包廂蠻有日式氛圍的，還有窗戶的造景，可以坐六~八個人。



看了一下菜單，餐點的價位在現在台北市的燒肉店中也算平價，酒水的種類蠻多選擇的。燔之亭燒肉場跟一般燒肉店比較不一樣的地方是主打雞、豬料理，牛肉品項比較少但是想吃還是有的。



桌上有立牌教你甚麼肉怎麼烤，要烤幾分熟，結果我們還是看感覺烤肉~後來覺得有看有差，每一種肉熟度不同吃起來口感也不同，真的很影響美味^^"。



香炸雞軟骨 150元-首先來一道炸物開開胃，香炸雞軟骨外層裹粉的麵衣炸起來很香也不會太厚，上面撒上胡椒鹽調味，吃起來酥香嫩脆，很適合搭配沙瓦飲料，很涮嘴一口接一口。



鹽味雞胸肉 160元- 我們首先烤的是雞胸肉，他們的雞肉都是使用元榆牧場的黑羽土雞，就是放山雞肉質比較緊實，雞胸肉看起來很新鮮是淡淡的粉色，只加上一點胡椒鹽調味，同事說雞肉就是要烤的焦焦的才好吃，結果烤的過熟變柴了，店員可能看我們烤得過乾~剛好有空過來幫我們烤，一烤真的味道差很多。



哈~被同事烤壞的雞胸肉~雖然有點乾但是調味還是不錯吃的。店員說雞肉大概烤到一面表皮金黃色焦就可以翻面後也是一樣金黃色就可以吃了~不用烤太久



真的耶!店員烤得真的比較好吃，鹽味的雞肉簡單調味，吃得出來肉的新鮮感，還有肉質也很Q彈好吃。



戰斧牛排 1500元-雖然餐廳主打的是雞、豬料理但是還是有一些牛肉的品項，來用餐之前有看一下餐廳的活動，當日戰斧牛排有做特價活動，只要999元，來之前也可以看看餐廳的FB，不定期的會推出一些特惠活動。這個戰斧牛排拿出來真的有嚇到我們~超級大支，本來還在想要怎麼烤，後來就請店員幫我們烤了。



超大一支跟我的手臂一樣長耶，還超過烤爐。烤牛排的途中店員有詢問我們要不要吃骨頭部分的肉，因為我們很懶得啃，就捨棄了骨頭部分，但是份量也是很足夠的。3個人吃份量剛好。牛排在烤爐上滋滋作響，讓我們迫不及待。



還是店員烤的功力好，烤好後幫我們剪好大小適中入口便利，可以很優雅地吃，還附上梅鹽及哇沙比(山葵)，同事因為有在日本待過，他說這個牛排沾梅鹽及哇沙比(山葵)是很道地的日式吃法，牛排烤的七分熟，吃起來肉汁滿滿，香氣十足，沾上梅鹽蠻清爽的帶走了油膩感，哇沙比增添了不同風味。



雞橫膈膜(鹽味) 220元-以往比較常吃到牛的橫膈膜，雞的橫膈膜倒是比較少吃，這次吃到這個真的蠻特別的，這個烤法放置在烤爐上用夾子夾著他的油酯會有大火炙燒香氣十足。邊寫的時候還回味無窮。



雞的橫膈膜吃起來口感很Q彈又帶點嚼劲但又不是像牛肉那樣很難咬，反而是帶點爽脆感，這道推推可以嘗試一下，跟同事都覺得這家真的很日式風味，食材很新鮮調味也很適當，不會過多調味。



醬味魷魚 280元- 醬味口味送上來上面已經有醬了，直接放上烤爐烤，很有焦香味，這道同事說很有夜市烤魷魚香味。這個就表皮烤的焦焦的，魷魚捲起來就可以吃了。



醬味魷魚吃起來 焦香味十足，很有夜市醬燒風味，鹹中帶甜，軟Q彈牙，也是一道不錯的下酒菜，越嚼越有勁。



剝皮辣椒雞麵 160元-冷冷的天氣來上一碗熱熱的湯真的很暖胃，原本以為裡面是放泡麵，後來吃了是比較細的拉麵，裡面還有半熟蛋跟蔬菜還有肉，飽足感十足，湯頭也是清香美味，這碗三個人分食份量也很剛好。



雖然餐點算蠻平價的，但酒水也不馬虎，燔之亭的日本酒有專業的唎酒師選酒，除了日本清酒之外想要喝日本的威士忌店內也有提供喔!



當天喝了這只「有澤酒造」的文佳人夏純米吟釀，是一瓶女生應該會喜歡的清酒，不會有太辛口的濃厚感及酒精味，而是清新爽口，喝一口之後會感受到酒米的甜味。餘韻非常的甘甜順口。



酒器使用也非常的有風味及質感。



百香果沙瓦 140元 / 黑醋栗柳橙沙瓦 180元- 我們還點了兩杯沙瓦來搭燒肉，不敢喝酒的人可以選這個輕酒精飲料，兩杯的顏色都很可愛耶，喝起來也很清爽，超搭燒肉的，百香果沙瓦攪拌一下喝起來有百香果的香味酸酸甜甜的，黑醋栗柳橙沙瓦 比較偏酸一點，但是風味也是很清新爽口，有點像氣泡果汁的口味。



兩杯沙瓦還附了檸檬讓你自己擠，蠻好玩的。

檸檬太妃糖年糕100元-最後不免俗的要吃個甜點，這個甜點是烤好送上來的，年糕熱熱吃太妃糖有點像牛奶糖的味道很香，焦糖香味嚼起來很香甜，年糕表皮焦焦內餡很軟Q烤的剛好不會太硬。



總結:這次來用餐，店內全新裝潢很乾淨又簡單的設計，用餐環境舒適，人多的時候氣氛很歡樂，但聊天可能就要大聲點了，餐點的肉質都很新鮮，燒肉比較靠自己的技術，店員幫忙烤的簡單調味後都很好吃，酒水的選擇也蠻多的，離捷運站也不算太遠，小資族平價聚餐的好地方。



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燔之亭 燒肉場

電話：02-2579-0809

地址：台北市松山區延吉街30巷4號

營業時間：平日 17：30-24：30 (最後出餐 23:00)

週五、週六 17：30-01：00 (最後出餐 23:30)

餐廳官方網站：www.sumishouyaki.com

線上訂位：https://reserve.oddle.me/zh_TW/hanyakiniku