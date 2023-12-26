台中好吃麻辣鍋推薦！這間位在台中西屯，靠近中科商圈的臥龍城可是間回訪率超高的麻辣鍋店，開幕至今已有十年了，口碑相傳，不只服務好，餐點好吃，用料也非常實在，想吃道地四川有渣火鍋不必飛出國，在台中臥龍城就吃得到

臥龍城位置

臥龍城位在台中西屯福科路與福聯街交叉口處的轉角間店面，距離台中榮總醫院、東海大學不遠

臥龍城環境

臥龍城的裝潢帶有濃濃的中國風，主要以紅色系為主，天花板上高掛著許多燈籠，看起來還蠻氣派的

除了一樓的四人座位區，二樓也有提供半開放式的圓桌包廂座位，可容納10人，非常適合多人聚餐，二樓包廂座位須提前預約，每桌低消為7000元，不包含服務費

臥龍城菜單 → 點此

這道滷花生是招待的前菜，花生滷的相當入味，吃起來帶有微微口感，不是那種滷到很軟爛的花生

醋溜土豆絲 60元

將馬鈴薯切成絲狀，以涼拌方式拌入特製醬料，口感爽脆，帶有麻辣的香氣及醋的微酸滋味，吃起來還挺開胃的

重慶酸辣粉 100元／單人份

想吃重慶酸辣粉在臥龍城也吃的到，一份是單人的份量，還頗大一碗，是說看到裡頭的辣椒滿滿，以為會辣到噴火，其實辣度只有小辣左右，旁邊還會附上配料，青蔥、花生、酸菜、香菜及乾辣椒可以依個人口味做添加

吃的時候拌均勻，裡頭的酸辣粉Q勁十足，辣度大概是小辣左右，香辣中帶點微酸風味，加了清脆花生粒口感更加豐富，每一口都令人吮指回味

重慶麻辣 老火鍋 150元／人

道地有渣火鍋，皆可調整辣度，以雞高湯為底，搭配數多種獨門中藥材及辣椒、乾辣椒、自熬紅油、青花椒慢火熬製而成，香辣帶麻，香氣十足，湯頭喝起來不燥熱，裡頭還有每天新鮮現滷的軟嫩板豆腐及鴨血可以無限續加

龍骨湯 150元／鍋

另一鍋雪白色的龍骨湯是採用豬骨、豬五花、草果、豆蔻、當歸、枸杞、紅棗等中藥材熬製而成，湯頭濃厚，帶有迷人的中藥香氣

蔬蔬拼盤 220元

蔬蔬拼盤裡頭包含高麗菜、水蓮、大白菜、花椰菜、娃娃菜等豐富季節時蔬，葉菜翠綠新鮮，口感爽脆清甜

小黃瓜薄片 40元／半份

將新鮮小黃瓜切成薄薄片狀，下鍋清涮一下下，讓小黃瓜吸附著湯頭精華，口感爽脆又多汁

菇菇拼盤 150元

菇菇拼盤裡頭包含香菇、金針菇、杏鮑菇、美白菇、鴻禧菇及木耳，品項多樣化，一次品嘗到多種蕈菇

美國特選低脂菲瑞牛 350元

想要牛肉但又不喜歡油花太多的朋友可以試試這款美國特選低脂菲瑞牛，即指外側後腿板肉，有低脂高蛋白特性，沒有過多油花，建議輕涮一下就可以享用，肉質較紮實，肉汁豐富，讓人越吃越香

美國頂級雪花牛 400元

選用美國Prime等級雪花牛，富含油脂的胸腹部位，將肉涮至約七分熟度，肉質鮮嫩多汁，帶有濃郁的牛肉香氣

美國頂級無骨牛小排 850元

嚴選美國Prime等級無骨牛小排，有著細緻鮮美的油花，建議涮至5分熟，肉質還帶點粉嫩色澤，入口帶有濃郁的牛肉香氣，迷人油花讓肉質吃起來鮮嫩又多汁

台灣特選豬五花 300元

選用台灣豬五花肉，有著豐富油脂，吃起來沒有豬腥味，雖然油花較豐富，不過肉質吃起來細緻香甜不膩口

下水三拼 330元

下水三拼裡頭包含肥腸、牛肚及牛筋，糖糖全部都放入麻辣鍋中熬煮，煮越久越入味，肥腸彈牙不油膩，吃起來沒有腥味，牛肚也相當Q彈，裡頭最厲害的就是牛筋啦，燉煮至入口即化，富有滿滿膠質，好吃

響鈴捲 75元／半份 ＆ 經典老油條 60元／半份

將薄博的豆皮捲成一捲一捲的模樣，下鍋只要三秒鐘就可以享用，吸附著湯汁精華，豆香十足又多汁，經典老油條是吃麻辣鍋不可或缺的靈魂人物，是說大家比較喜歡吃帶有脆感的老油條還是吸飽滿滿湯汁的軟爛油條呢，糖糖個人是比較喜歡吃帶有脆感的老油條，下鍋幾秒鐘就立馬享用，吸附著滿滿湯汁，搭配香脆口感超好吃

馬鈴薯 40元／半份 ＆ 藕片 50元／半份

將新鮮馬鈴薯及蓮藕片切成片狀，口感爽脆，不管是煮麻辣鍋或是龍骨鍋都好吃

毛肚 95元／半份 ＆ 鴨腸 95元／半份

喜歡吃內臟的朋友，糖糖還蠻推薦臥龍城的毛肚、鴨腸，口感爽脆，吃起來不會有腥味

肥蛤蠣 120元

臥龍城的肥蛤蠣一份是8顆，份量上比較精緻些，不過鮮度整個沒話說，蛤蠣肉質肥美，鮮味十足，咬下去還會噴汁呢

鱸魚片 220元／半份

鱸魚也很新鮮，肉質細緻鮮嫩，不管是煮麻辣鍋還是龍骨鍋都好吃

老家手打蝦滑 150元

採用純鮮鮮製作而成的蝦滑，做法跟外面一般蝦滑不太一樣，有點像奶油擠花那樣，一小條一小條煮下鍋，口感相當彈牙鮮甜，還可以吃到彈牙蝦肉

香菜手打漿 110元

另外這款香菜手打漿是採用手工魚漿結合香菜，口感一樣很Q彈，整體吃起來香菜味偏重，喜歡吃香菜的朋友必點

豬腦花 125元／半份

來到臥龍城這裡竟然可以吃到糖糖最愛的豬腦耶，糖糖點了半份裡頭有三塊，將豬腦花煮至麻辣鍋中，帶豬腦花呈現白色狀就可以享用囉，口感超軟嫩，吃起來不會有腥味

點豬腦花會在附上一碟秘製干碟，裡頭有蒜頭、芝麻、辣椒、花生粉、蠔油及蔥花，將其拌均勻再沾上豬腦花享用，不僅可以去腥，讓風味更加有層次，搭配肉品也好吃

臥龍檸寶 65元／大紅袍海鹽奶蓋 80元

臥龍檸寶是雪碧加上國寶茶及檸檬，喝起來酸酸甜甜的，清爽又解膩，另一杯大紅袍海鹽奶蓋還蠻特別的，以國寶茶為基底，上頭是添加了大紅袍的海鹽奶蓋，奶蓋口感超綿密，伴隨著微鹹香氣及大紅袍的獨特香味，整杯喝起來還蠻順口的，層次相當豐富

飯後還有甜點季節甜湯或茶凍兩種可以選，糖糖今天吃到的季節甜湯是紅豆紫米粥，裡頭還有可愛的小湯圓，甜度稍微偏高了些，另一個茶凍是採用南非國寶茶做成的茶凍，中間搭配香甜脆梅，茶凍口感QQ的，味道比較淡雅

喜歡吃麻辣鍋的朋友，推薦這間位在西屯的臥龍城給大家，讓大家不必飛出國也能吃到正宗道地四川有渣火鍋，用料實在，服務又好，餐點也好吃，二樓還有提供包廂座位區（須提前預約），除了單點也有提供套餐可以選擇唷