



和我一樣喜愛吃燒烤的朋友，一定要來千兵衛日式燒肉/鍋物．只要688元起就可以無限供應享受火烤兩吃．這裡提供超過百種豐富品項．肉品／海鮮食材皆使用最新鮮的，像是高檔的M9和牛／鹽燒牛舌／法式羊排／生蠔／北海道干貝等～來到這裡可以通通一次被滿足，另外還有甜點／冰淇淋及各式飲品，完全不需要額外加價就能吃到飽，來過後真的會立刻成為主顧！



千兵衛日式燒肉/鍋物在新北／桃園／新竹／宜蘭羅東／花蓮均有設分店．玉媽咪這次和朋友前往的是中和店．店家位置就在新北中和路上．距離捷運環狀線中和站步行約６分鐘即可到達（寶雅的二樓），一樓門口也有公車站牌．交通十分便利，招牌明顯好找．是個聚餐的好地點！













往二樓上去後. 門口特別設置兩區候位區．客人多等待時可在此坐著休息. 挺貼心的！









店內用餐區寬廣又舒適．超過１００個座位，桌與桌的距離也很剛好．不會太擁擠．適合親子客一同前往. 非常推薦尾牙／慶功宴／公司聚餐／家庭聚餐可以來這．大家一起在此同樂！













我喜歡店內的佈置風格．以木頭隔間設計，頗具隱私感

整體帶有清新日式風．讓人感到很舒心～





小團體想要來此辦活動聚餐．可選擇半開放式包廂．這個空間是獨立式的，不會受到其他桌干擾～









另外，千兵衛日式燒肉鍋物中和店還特別設有兒童遊戲室．讓帶著孩子的爸爸媽媽可以安心吃飯．孩子則是在此盡情在此盡情玩樂．是間很棒的親子友善空間，只能說店家太貼心了！









“自助區”有多種好料可選擇

飲料的選擇相當多樣化，有可爾必思／冰沙／奶茶／可口可樂汽水／熱茶／咖啡等～

















這裡的飯後甜點還蠻多的．有各式水果／甜點／冰淇淋

冰淇淋品牌有卡比索和杜老爺兩種可挑選. 口味也蠻多的！





















火鍋的食材擺放在冰箱內，裡面有各式蔬菜／火鍋料／菇類／豆皮／麵食等～想吃什麼自己夾不用客氣！









熟食區有咖哩／麻辣鴨血／肉燥可搭配白飯

















還有各式炸物．這些炸物都是剛炸好熱騰騰就趕緊送上檯面的. 脆口好吃！





調味料區

這裡所供應的沾醬調味料蠻多樣的

最特別的是還有孜然粉／山葵椒鹽和檸檬椒鹽可做搭配，讓肉品海鮮有多種口味變化！













千兵衛日式燒肉／鍋物店內所用的豬肉食材皆有清楚標示產地．大家可以放心大口吃！





千兵衛日式燒肉鍋物中和店 菜單

共有688元 / 798元 / 988元三種價位．大家可依照個人喜好做挑選．隨著價位不同可以點選肉品和海鮮品項有點不一樣

若是想要吃頂級肉品，預算又足夠的話．我個人很推薦選988元價位．所有高檔食材一次吃個過癮！

這次玉媽咪和朋友來也是點988元的. 喜歡吃的一直瘋狂加點，給他直接吃到爆. 超過癮的！

備註：（2024.01會有新菜單上市，會再提供更多品質更好的菜色，詳情可再洽詢店家）





每個座位皆有一台平板，點選餐點都是使用平板，但為了確保食材新鮮度和浪費，每次六樣餐點為上限，出餐後才能繼續加點. 然後每份食材的片數都也以依照個人需求做調整唷～





每桌上放有餐具組，提供剪刀／夾子和用餐餐具，很齊全！





千兵衛送餐速度蠻快的，點餐後沒多久就送上新鮮食材了，店內的送餐服務生是機器貓千醬．客滿時會看到千醬滿場跑．超可愛的！









千兵衛提供火烤兩吃無限供應，火鍋湯頭我們選擇麻辣和昆布．湯頭味道都很不錯～

但基本上現場客人幾乎都是為燒烤而來，光是燒烤就吃到併軌．還吃不到火鍋(⁠人⁠*⁠´⁠∀⁠｀⁠)⁠｡⁠*ﾟ⁠+









帶骨牛小排

牛小排肉質細緻軟嫩，油脂豐富．燒烤後香醇風味俱佳，深受許多饕客的喜愛．簡單烤一下就香氣十足．不需要額外沾醬就很好吃！









我們都喜愛它的肉質鮮嫩多汁．帶有香醇風味．會越嚼越香. 越吃越上癮！









頂級安格斯雪花牛／塩燒牛舌





塩燒牛舌

這是燒烤界的珍饈食材，迷人之處在於口感多層次．牛舌厚薄適中，烤熟後口感爽彈，肉香十足．且肉質仍然非常軟嫩！









讓人一口吃一口．吃完一片還想再來一片，完全欲罷不能！





頂級安格斯雪花牛

肉片超大片肉質很細膩，含有較多油花，帶有紮實口感，吃起來不柴不膩．軟嫩多汁．口感很完美．喜歡吃肉肉的朋友一定要點一份吃吃看！









極上霜降牛／嫩肩牛肉這兩種肉品，具有獨特口感和味道，肉質也是很軟嫩．有著不同層次和口感！









肉片部分不會太薄，挺有咬感的，油花分佈均勻．可以品嚐到到牛肉本身的美味，每一口都會散發出牛肉獨特的香氣～





北海道干貝

這裡的干貝，粒粒飽滿，口感Ｑ彈細緻．吃起來紮實爽口！

經過燒烤後可以品嚐到干貝本身肉質軟嫩口感及豐富的鮮甜味，是不可錯過的極品食材！









鹽蔥／泡菜

這兩種配菜，是燒烤一定要點的，搭配生菜和肉肉包著一起吃，清爽又解膩！













店內的海鮮新鮮度一級棒．相當有水準之上，和外面吃到飽店家的品質有差！





草蝦和泰國蝦烤熟後．肉質很Ｑ甜有彈性．非常的鮮美，988元價位可以吃到如此水準之上的海鮮食材，真的很划算！









剝開蝦頭後．肉甜口感好．蝦味濃郁十分鮮美，讚！





甜不辣／青蔥脆皮肥腸／香腸，這幾種食材雖然簡單. 但我也很喜歡，經過燒烤後外層酥脆、內裡軟糯Q彈，同時保留些微油脂，吃起來不會乾柴！













脆皮肥腸肥塞著甜翠爽口的青蔥，嚼勁十足，簡單的燒烤帶有油香和焦香味，好好吃！





玉米筍

吃了許多肉品和海鮮後，均衡飲食一下，點一份鮮甜滋味玉米筍！





建議放在燒烤鍋邊緣慢慢烤，才不會外皮焦掉，剝開外皮後具有獨特的清香，口感甜脆、鮮嫩可口．新鮮的！









每隔一段時間，服務生都會巡桌，替客人替換上乾淨烤網. 這裡的店員都很積極～





串燒魷魚

店家採用上選的魷魚原料，經過高溫燒烤後魷魚味道就十分鮮美．肉質厚實彈牙，好吃不膩！













味噌豬五花

豬肉系列表現的也很不錯．厚實又大片，挺實在的．燒烤後可以夾生菜和塩蔥一起吃，很是涮嘴！









金黃焦脆的豬肉，搭上鹹香入味的醬汁，真的會讓人嘴巴停不下來～





千兵衛日式燒肉／鍋物 中和店不定期會舉辦活動，內容非常豐富．大家來這裡用餐可以稍微了解一下目前的活動！

目前店家打卡評論就可以享有Bar啤酒喝到飽，完全無需另外加價．超划算的！

每一期的活動都不同．用餐時可詢問服務員有哪些好康活動可以參加！





最後吃飽飽後，一定要點心棉花糖／炸冰淇淋／布朗尼／和風麻糬等～來做個完美結尾！





來到千兵衛日式燒肉/鍋物，可以吃的超飽足的，這天我和朋友離開時，真的感到好滿足！！好久沒這麼開心吃大餐了(⁠~⁠￣⁠³⁠￣⁠)⁠~

這裡的肉品／海鮮選擇性非常豐富，包括甜點／水果／飲品等也是無限供應的．加上出餐速度很快，完全不怕客人吃，讓人感到十分完美，也相當有誠意．下次一定還要再來．推薦給你們唷～







千兵衛日式燒肉/鍋物-中和店

地址：新北市中和區中和路25號2樓



營業時間：

平日 11:30-14:30(最後進場時間12:30)．17:30-22:30（最後進場時間20:30）

假日 11:30-22:30（全日營業/最後進場時間20:30）

粉絲團： 電話：02 2243 5999營業時間：平日 11:30-14:30(最後進場時間12:30)．17:30-22:30（最後進場時間20:30）假日 11:30-22:30（全日營業/最後進場時間20:30）粉絲團： https://www.facebook.com/qbwch/?locale=zh_TW

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