沒吃過老串角居酒屋？別說你是老饕！

板橋火紅的居酒屋展新店囉〜老串角新莊店，新莊居酒屋推薦必吃人氣店，就連平日也是高朋滿座！

最近很多人詢問老串角是否可以帶毛孩進店？！不但可以〜而且還很歡迎！！！

走 〜趕快來去朝聖！

【老串角居酒屋-新莊店】位於新莊中正路上鄰近輔仁大學、新莊廟街夜市，

這間新莊店的位置不錯，離捷運新莊站2號出口走路6分鐘可達，開車來的朋友可以

停在新莊國中運動場地下停車場(新北市新莊區景德路138號)，交通非常方便

這家是新分店，果然有耳目一新的感受！

外觀有滿滿的燈籠牆相當吸睛，充滿濃濃日本風，店內裝潢又不一樣，展現了古樸風格的

日式復古空間，吧檯上陳列日本道地酒類，牆上貼一堆海報與旗幟，讓人有秒飛到日本的錯覺

這家應該是目前裝潢最大、最美的吧！

毛孩牽繩可落地，不上椅(抱身上OK哦)，不要影響其他客人即可

趕緊來看一下老串角的菜單吧

種類很多可以選擇，真的每一道都很強，無論串燒、燒烤、熱烤、炸物都好吃

，完全沒有地雷，而且這價位在居酒屋來說算是平價的耶！

打卡按讚評論還送日式甜甜麻吉燒一份

坐在吧檯前，可以近距離欣賞到師傅燒烤的畫面，不只大飽眼福連味蕾都能滿滿享受！

師傅烤功一流，鮮嫩肉汁都被完美保留

擠上超鮮明太子真的鼓掌叫好

特調祕方醬汁，香氣四溢，光是用聞的就讓你口水不停分泌…….

【海蜇皮(招待小菜)】

這是店家招待的，保留了海蜇獨有的風味，一口咬下滿滿Q彈脆口滋味

清爽開胃涼拌海蜇皮，唰嘴的口感讓人完全停不下來！

【醬燒雞腿蔥捲】

串燒經典的雞腿蔥串以雞腿肉與玉蔥結合，雞肉串先單面烤至變色後，再整隻浸入獨家秘製燒烤醬

，接著回烤待兩面醬汁收乾，繼續第二次沾浸醬汁再回烤收乾

醬燒帶出雞腿肉本身的鮮甜，再加上微甜的蔥段凸顯其美味

吃起來有彈性，鮮甜又充滿韻味的味道〜

【鮭魚刺身】

呼叫鮭魚控！

切得很厚，吃起來非常過癮，不得不說，他們家的生魚片新鮮度真的很棒

【鹽烤松阪豬】

松阪豬沒有太多調味，撒上些許鹽，小火慢烤，勾出松阪豬最原始的鮮甜〜

口感脆嫩油脂分部均勻，並略帶嚼感的松阪豬，鮮甜程度並不輸上等牛肉！

【明太子山藥】

脆口的山藥搭配用料不手軟的明太子，也是我在居酒屋必點的

鹹甜明太子美乃滋，山藥的脆口感，新鮮海味與山產的結合，每一口咀嚼都很滿足

【鹽烤無骨牛小排】

肉質非常軟嫩！

喜歡牛肉的人一定要點這道無骨牛小排，厚薄度切的很剛好，大概是5分熟左右的熟度吃起來口感很好

細緻的口感外，還充滿了牛肉的香醇風味，保證唇齒留香〜

【白醬海鮮烏龍麵】

如果以吃晚餐為主，不用擔心吃不飽，這裡也有主餐和配菜，不得不說主食類真的很好吃

融合了西式義大利麵的做法加入白醬及海鮮拌炒，烏龍麵彈牙麵體吸附上醬體香氣十足

，濃郁而不膩口，整個就是歐〜伊〜西〜

【酒蒸蛤蠣】

清酒中新鮮飽滿的蛤蜊，肉質彈性又細緻，每一口都是精華

每一顆蛤蠣都又大又飽滿鮮甜的滋味在嘴裡爆開！

【鹽烤蔥鹽牛舌】

當「牛舌」遇上「蔥鹽」就是最完美組合〜

這牛舌真的厲害！！

厚度剛好脆彈有勁，搭配鹹香蔥鹽超級好吃，真的真的好愛蔥鹽牛舌！

【焗烤起司地瓜】

熱呼呼的起司超級會拉絲的太犯規！

綿密的香甜地瓜被香濃牽絲的起司包覆，起司非常多非常濃郁，鹹甜交錯的滋味，熱熱吃超好吃

【午仔魚一夜干】

居酒屋必點一夜干！

午仔魚細膩的肉質，豐富的油脂，烤過之後皮變的酥香，造就了獨有的鹹香美味

一口接著一口地夾，越吃越涮嘴，讓人意猶未盡

【松阪豬炒水蓮】

水蓮和松阪肉獨特的爽脆口感，搭在一起真的是絕配

水蓮炒得又香又脆，還有微微的蓮香，清爽順口，吃過就知道有多好吃，可說是居酒屋必點

【黃金蝦球】

很像外面快炒店的鳳梨蝦球，沒想到在居酒屋也可以吃到

油炸過後的酥脆外皮一咬下去整隻飽滿蝦仁，是整隻大蝦子，再沾上靈魂美乃滋

，咬下去蝦子的鮮甜味立刻飄香〜

【日式麻吉燒】

吃完居酒屋總會想來個飯後甜點呀〜

軟軟甜甜的烤日式麻吉是再適合不過了

軟Q的麻糬烤得外皮的酥脆口感，裡面軟Q的口感，只能說太美味了！

【黑醋栗烏龍茶】+【岩鹽荔枝汽水】

黑醋栗烏龍茶，這是一款甜酒嚐起來甜中有層次與深度，有著黑醋栗香甜酒帶來的酸甜果味

，和烏龍茶清爽茶香相結合，非常容易入口

岩鹽荔枝汽水，岩鹽帶出荔枝的濃郁香氣，甜而不膩，微鹹微甜的迷人滋味，讓人陶醉！

※飲酒過量，有害 (礙) 健康、酒後不開車，安全有保障、飲酒過量，害人害己、未滿十八歲禁止飲酒※

小珊珊碎碎念：

老串角這家應該是我吃過最多次的居酒屋，真的百吃不膩，平價又好吃，值得N訪！！！

裝潢又很有日本風情，用餐環境舒適讓人放鬆，很適合與好友、同事在下班、週末時間想要聚會小酌一下

這麼漂亮又友善的環境，當然要帶毛寶貝一起來！

【Info】

老串角居酒屋-新莊店

地址：新北市新莊區中正路309號

營業時間：17:30-01:30

預約電話：02-2202 0120

粉絲專頁：老串角居酒屋—新莊店

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