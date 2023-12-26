2023/2024 最新 桃園火鍋推薦》涮金鍋 麥味登兄弟品牌，主打熬雞湯招牌湯底、更是營業到半夜，宵夜也能吃的到的火鍋新品牌

【桃園涮金鍋火鍋吃到飽】桃園市火鍋探店心得

桃園火鍋吃到飽推薦 涮金鍋 單人套餐

天氣冷想吃鍋我想是每個人都會有的想法，如果說到桃園火鍋吃到飽推薦，理智派今天要來推薦的是麥味登兄弟品牌「涮金鍋」。涮金鍋火鍋吃到飽位於桃園市區慈文路上，主打熬製雞湯作為湯底之外，營業時間更是從早上一路營業到凌晨，除了午餐晚餐之外，更是可以當作宵夜來吃。湯底上，除了招牌熬雞湯外，更是多達九種特別的可以做選擇搭配。最近天氣這麼冷，下次有機會來桃園或者是在附近，不妨就來涮金鍋，來鍋酒香麻油雞腿鍋驅寒吧。

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【桃園涮金鍋火鍋吃到飽】桃園市火鍋店環境簡介

桃園涮金鍋火鍋吃到飽的是在黃金三角店面的位置，看起來是三店面的店型，真的不虧他是連鎖早午餐麥味登的兄弟品牌，著實霸氣。整體設計使用白色作主軸，搭配著黑灰色的點綴，整體非常文青風格。座位數粗略估計60-80左右，中間是自助吧取用櫃台。

【桃園涮金鍋火鍋吃到飽】餐點評價

桃園火鍋吃到飽推薦 涮金鍋 蔬菜任選

由於是第一次來到桃園涮金鍋火鍋吃到飽，點餐的藝術當然是各種都來一點，幫大家開箱一下。

。蒜頭蛤蠣雞腿鍋。

桃園火鍋吃到飽推薦 涮金鍋 豐盛的火鍋

主廚秘製私房料理皆含主餐，在點餐的時候是不需要額外加點肉品的。而蒜頭蛤蠣雞腿鍋顧名思義，主餐就是蛤蠣與雞腿。蒜頭湯底除了淡淡的蒜頭香氣外，還有加入少量的枸杞與昆布，清湯喝的時候蠻清爽的。這鍋的吃法非常推薦各位朋友把主餐中的蛤蠣與吃到飽的菜全部先丟入，而肉先不下避免很多肉渣。這樣煮熟後湯底會非常清爽與甘甜，超級適合喜歡喝湯和吃青菜的朋友點。而當你吃到最後之後，可以再把雞腿肉放入煮熟，做一個完美的結束。青菜、蛤蠣與雞腿的搭配即使是宵夜來吃，也絲毫不會對身體造負擔，真的是另類的桃園宵夜推薦了。

。真．黃金雞湯鍋(雞湯加厚)。

桃園火鍋吃到飽推薦 涮金鍋 松阪豬

店員再介紹菜單時，就會先拿他們招牌熬雞湯的湯底來讓客人暖暖身體。也是因為喝了他們家招牌熬雞湯，我們才決定點一鍋招牌黃金雞湯並選擇雞湯加厚作為湯底來搭配。純粹的雞湯加厚之後多了醇厚的感覺，搭配肉品真的是錦上添花，味道上除了本身肉品的鮮甜之餘，多了份雞的香氣作為層次。黃金雞湯鍋本身是用熬雞湯作為湯底，用他來煮肉品真的是毫無違和。搭配的主餐為嚴選雞三寶，內含雞肉片、雞腿和雞生蠔等。在熬雞湯的湯底上再搭配涮雞肉，只有一個「爽」字了得。

。義式番茄雞湯鍋。

桃園火鍋吃到飽推薦 涮金鍋 番茄湯底

義式番茄雞湯鍋是因為同行有人非常喜歡番茄，看了菜單也有一個推薦大拇哥，就點來嚐鮮看看。番茄湯底味道偏清爽，加了菜進去後喝起來更為甘甜。這款剛好藉再黃金雞湯鍋與蒜頭蛤蠣雞腿鍋中間，無論你是要搭配肉品或是蔬菜，都是一個蠻不錯的選擇。肉品會讓你感受到尾韻散發著蔬菜的清甜，讓你一不注意就吃更多肉了XD；而蔬菜的部分則是多了層番茄的香氣，甚至都還不需要搭配它們的醬料都沒問題呢。

只能說第一次來就剛好讓我們點到一個適合煮菜喝湯的湯底、另一個適合吃肉的湯底，真的是人品大爆發。

。其他附餐。

其他附餐的部分，值得介紹的不外乎是他們的飲料和冰淇淋了。飲料除了一般汽水之外、有蜂蜜檸檬和楊桃汁，更是有台南知名義豐冬瓜茶可以搭配，好不豐盛阿! 而冰淇淋則是自己擠得那種，味道很像蛋捲冰淇淋。由於我們一行人吃完主餐太飽太晚才看到，真的有點可惜沒辦法開箱。如果有人去開箱他們家的冰淇淋，歡迎私訊告訴理智派是不是真的跟蛋捲冰淇淋很像哦。

。醬料。

桃園火鍋吃到飽推薦 涮金鍋 自助吧台

有沒有覺得很奇怪，為什麼理智派要特地把醬料獨立出來介紹呢。雖說涮金鍋的湯底涮食材就已經夠味，但看到他們家獨門的醬汁理智派當然就要來幫大家看看。獨門醬汁分為兩種，原味與辣味。辣味部分可以說是微辣，香氣較重。醬汁是甜味更加明顯的豆瓣+沙茶的味道。這種醬汁非常適合拿來拌飯或拌麵，再撒上生辣椒真的是絕配。

【桃園涮金鍋火鍋吃到飽】店家資訊

名稱：涮金鍋 桃園店

時間：周一至周日11:00-00:00

電話：03-3027666

地點：330桃園市桃園區慈文路508號

FB：https://www.facebook.com/ShuanJin.Taiwan/

IG：https://www.instagram.com/shuanjin_tw/

【桃園涮金鍋火鍋吃到飽】地理位置 怎麼去

桃園火鍋吃到飽推薦 涮金鍋 地理位置 怎麼去

桃園涮金鍋火鍋吃到飽位於桃園觀光夜市附近的慈文路上，前往方式理智派一樣提供兩種方式給大家參考。

。大眾交通：搭乘大眾交通工具的朋友，可以使用火車前往桃園火車站後下車，轉乘公車 206D直達車、206、129號等公車，約莫15分鐘即可抵達。

。自行開車：自行開車的朋友，可使用國道1號或是國道3號都可以。行駛國道1號的朋友，請於國道2號交流道轉入國道2號，於國道2號的11-南桃園 號交流道下行駛慈文路約2分鐘即可抵達；而行駛國道1號的朋友，同樣於國道2號交流道轉入國道2號，於國道2號的11-南桃園 號交流道下行駛慈文路約2分鐘即可抵達。

【桃園涮金鍋火鍋吃到飽】停車位置

桃園涮金鍋火鍋吃到飽位於桃園觀光夜市附近，附近的停車場包含了力揚停車三站、蓮華寺室內停車場、全方位停車場、全連桃園正光停車場與Times桃園力行路停車場等，真的是非常多。

【桃園涮金鍋火鍋吃到飽】價位 I 價目表 I 菜單一覽

桃園火鍋吃到飽推薦 涮金鍋 菜單 價位 價目表

桃園涮金鍋火鍋吃到飽的消費方式是現在最熱門的小資吃到飽方式，先選擇肉品與湯底後，其他如蔬菜、火鍋料、飲料、飯麵主食與冰淇淋等，都是吃到飽。這樣的搭配真的是非常符合現代人的「健康飲食」潮流。點餐的方式有兩種

選擇肉品與湯底：價格會依照選擇的肉品與湯品而有所不同，價位最低則是389就有了。 選擇主廚私房鍋：主廚私房鍋則是湯底與肉品都搭配好了，價位落在489-529中間，最特別的居然有魷魚螺肉雞腿鍋。

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