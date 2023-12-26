活體海鮮火鍋「深紅汕頭鍋物」，以高級食材、特熬湯頭與現切肉品等種種服務聞名!!!前前後後已經在台中、竹北、台北開分店並持續擴張中~但是各位郎客!!!千萬不要以為深紅只是端出個和牛、龍蝦、生食干貝等等就好像已經很高級很浮誇了!!!深紅每段時間都會推出不一樣的屠「龍」計劃!!!

那屠什麼龍呢? 顧名思義屠龍就是要屠波士頓龍蝦!澳洲水姑娘!用他們來填大家的胃!

從最基本的2人、3人、4人屠龍計劃，到需要預訂的隱藏版套餐5-10人屠龍計劃

其食材之等級不斷升高

從前幾年推出屠龍MINI、屠龍2.0

到今年已經推出秋季限定的終極屠龍計劃啦!!! 光聽名字就覺得很厲害了呢!!!

深紅汕頭鍋物目前在台中有兩家分店，一家是今天要介紹的台中崇德店，另一家是位於台中市西區美村路一段上的台中美村店。

台中崇德店附近占地寬廣，店前就有空地可讓客人免費停車，也有路邊收費停車格以及收費停車場，十分方便!店外觀設計也是相當的霸氣!!

深紅汕頭鍋物沒有低消，不計人頭，依照套餐上的價格計價，內用10%服務費，可現金、可刷卡。

而最具特色的~當然就是前面提到過的隱藏版多人套餐「屠龍計劃啦」

有別於其他火鍋店不同的地方，深紅鍋物的黃金雞湯絕對要試試看，單喝就好濃郁尾韻還有香氣

煮海鮮以及高麗菜以後～高麗菜的甜味跟海鮮精華結合到雞湯裡頭，我已經先喝了三碗！！從此可知道店家用心的地方～

包含牛奶貝套餐、爆炸干貝套餐、屠龍盛宴、帝王計劃套餐等等~(隱藏版菜單須提前3-5天預訂，（訂位連結看菜單)

這次的終極屠龍計劃!!!還有分蛤蜊船(有豪邁的30斤蛤蜊)跟帝王版(顧名思義就是有一隻活體帝王蟹啦!!!!!)

這次介紹的是最頂級的帝王蟹終極屠龍套餐

套餐內容包含帝王蟹、黃金蟹、波士頓龍蝦跟澳洲水姑娘～看到這一盤上桌～任誰都受不了誘惑呀！！

當然還有其他肉類、生食干貝、白蝦、鱸魚、小卷等

是不是看起來超浮誇超新鮮阿!!!

加價999就直接再給你滿滿一盒生食級干貝!真的是浮誇無極限~~~

我還認真問一下店員這樣是不是會賠錢！！這個份量覺對可以實現干貝自由

波士頓龍蝦選擇清蒸的方式，將海鮮的甜味都留在裡頭

蒸好上桌的龍蝦膏好適合來一碗白飯！！

龍蝦、黃金蟹、帝王蟹可以煮鍋或是請店家幫忙蒸熟，直接享用清蒸最鮮美的滋味！

麵包蟹滿滿的蟹膏就是要拿來煮粥才過癮

蟹膏也順便蒸熟了，不管後續想要煮粥或是直接用蟹肉沾著吃都可以!

看看這個干貝!這個蟹膏!簡直不要太享受~~~

大家焦點都放在海新的同時，這鍋底黃金雞湯真的好濃郁

花膠雞湯好暖心～搭配蛤蜊、龍蝦精華，黃金雞湯湯底結合鮮甜以及精華，真是太厲害了

海膽天使紅蝦蛋糕！！不管是生日慶生、週年等等聚餐～一定要記得加購這一顆海膽蛋糕

這一顆蛋糕一上桌就算肚子吃飽也要把它吃光呀～

活體蟹肉吃起來很有彈性，口感超鮮甜~想要更濃郁的口感也可以沾著蟹膏一起吃!!!

其他海鮮跟肉類也都是高品質的享受~

如果近期有想要聚餐~犒賞一下一年來的辛勞~

可以來深紅試試看超浮誇終極屠龍喔

【深紅汕頭鍋物】(FACEBOOK粉絲專頁)

深紅鍋物 台北民權店：台北市松山區民權東路三段106巷32號 02-25475667

深紅鍋物 台北SOGO敦化店：台北市大安區敦化南路一段246號B2(SOGO台北敦化館)0981-825523

深紅鍋物 新竹竹北店：新竹縣竹北市文喜街13號 03-5583223

深紅鍋物 台中美村店：台中市西區美村路一段602號 04-23785378

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