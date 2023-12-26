此食記為花見團子造訪「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」 (造訪日期 : 2023/12)



「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

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潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙



地址 : 桃園市桃園區莊二街218號1號樓之1

電話 : 03 215 1216

時間 : 11:30~14:00 最後收客點餐13:45 18:00~20:30 最後收客點餐20:00 （周日一公休）



本次團子來到桃園找朋友，由在地友人特別推薦來到的「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」用餐，店家位於桃園藝文特區附近，也離最近很夯的桃園圖書館不遠，交通很便利。「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」的老闆之前是做沙茶火鍋，自家沙茶醬具有高品質，採用上等食材，經適度火侯、手工拌炒深獲好評，現在改做沙茶乾拌麵，這家店還有販售手沖咖啡，也是咖啡名家的私房名店。

店內裝潢呈現濃濃文青風，有日式食堂的fu，木質裝潢簡約溫潤，空間寬敞明亮且乾淨，油畫創作配上充滿設計感的造型燈飾，給人靜謐溫馨的氛圍。店家提供多組單人吧台座位，下方也有抽屜可擺放用品，在這享用美食與咖啡，療癒也自在。

店家採用開放式廚房，在此可看到主廚料理美食的過程，整潔衛生，讓人倍感安心。

這裡低消為一人一碗麵，國小以下沒有限制，凡點餐點可自取店家免費提供的特製古早味紅茶，醇厚回甘，清涼暢快。

老闆對咖啡很有研究，只賣單品手沖咖啡，可以自選冷熱，採用河野式手沖咖啡技術並取得相關認證，咖啡均採現點現沖。店家提供多種各國精品咖啡豆，口味各有變化，可隨自己喜好點選，也可請老闆推薦建議，咖啡豆會點了之後現磨，採用三段式的沖法，萃取出咖啡最天然的風味及滋味。

哥倫比亞 黑武士

「哥倫比亞 黑武士」 是屬於中淺培咖啡豆，喝起來酸中帶甜，且帶有濃郁可可香有淡淡的彷彿紅酒的香氣，在口中久久不散。熱情的老闆也會分享很多喝咖啡的小秘訣，建議先品嚐咖啡香氣，再喝一小杯咖啡。也能將咖啡先含在嘴巴中3秒鐘，讓咖啡在整個口腔中流動，讓舌頭味蕾去充分感受不同的風味與美味。

哥斯達黎加 聖蘿蔓處理廠

「哥斯達黎加 聖蘿蔓處理廠」屬於水洗處理咖啡，口味層次豐富，帶有花香，尾韻有些焦糖巧克力香氣，是一款耐人尋味的極品咖啡。

喝完咖啡後，接著來用餐吧！

舒肥嫩肩牛排沙茶乾拌麵