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【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡，桃園乾拌麵推薦、桃園咖啡廳推薦 (附菜單)

2023-12-26 23:45:50 花見團子玩耍趣 人氣：145
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花見團子玩耍趣

發表篇數：194篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：潮月沙茶匠私房麵室．珈琲焙煎
phone03-2151-216
place桃園市桃園區莊二街218號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」     (造訪日期 : 2023/12)

「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

桃園乾拌麵推薦、桃園咖啡廳推薦

【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

 潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙 

地址 : 桃園市桃園區莊二街218號1號樓之1
電話 : 03 215 1216
時間 : 11:30~14:00 最後收客點餐13:45 18:00~20:30 最後收客點餐20:00 （周日一公休）

本次團子來到桃園找朋友，由在地友人特別推薦來到的「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」用餐，店家位於桃園藝文特區附近，也離最近很夯的桃園圖書館不遠，交通很便利。「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」的老闆之前是做沙茶火鍋，自家沙茶醬具有高品質，採用上等食材，經適度火侯、手工拌炒深獲好評，現在改做沙茶乾拌麵，這家店還有販售手沖咖啡，也是咖啡名家的私房名店。【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

店內裝潢呈現濃濃文青風，有日式食堂的fu，木質裝潢簡約溫潤，空間寬敞明亮且乾淨，油畫創作配上充滿設計感的造型燈飾，給人靜謐溫馨的氛圍。店家提供多組單人吧台座位，下方也有抽屜可擺放用品，在這享用美食與咖啡，療癒也自在。【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

店家採用開放式廚房，在此可看到主廚料理美食的過程，整潔衛生，讓人倍感安心。【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

這裡低消為一人一碗麵，國小以下沒有限制，凡點餐點可自取店家免費提供的特製古早味紅茶，醇厚回甘，清涼暢快。【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

老闆對咖啡很有研究，只賣單品手沖咖啡，可以自選冷熱，採用河野式手沖咖啡技術並取得相關認證，咖啡均採現點現沖。店家提供多種各國精品咖啡豆，口味各有變化，可隨自己喜好點選，也可請老闆推薦建議，咖啡豆會點了之後現磨，採用三段式的沖法，萃取出咖啡最天然的風味及滋味。【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

哥倫比亞 黑武士

「哥倫比亞 黑武士」 是屬於中淺培咖啡豆，喝起來酸中帶甜，且帶有濃郁可可香有淡淡的彷彿紅酒的香氣，在口中久久不散。熱情的老闆也會分享很多喝咖啡的小秘訣，建議先品嚐咖啡香氣，再喝一小杯咖啡。也能將咖啡先含在嘴巴中3秒鐘，讓咖啡在整個口腔中流動，讓舌頭味蕾去充分感受不同的風味與美味。【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

哥斯達黎加 聖蘿蔓處理廠

「哥斯達黎加 聖蘿蔓處理廠」屬於水洗處理咖啡，口味層次豐富，帶有花香，尾韻有些焦糖巧克力香氣，是一款耐人尋味的極品咖啡。【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

喝完咖啡後，接著來用餐吧！【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

 

舒肥嫩肩牛排沙茶乾拌麵

「舒肥嫩肩牛排沙茶乾拌麵」是老饕最愛！精選板腱牛經過舒肥處理，以微火煎到約7分熟。微焦的牛排外香內嫩，肉質有嚼勁，一吃就上癮。乾拌麵有青蔥青江菜、小黃瓜絲，拌入沙茶醬更濃郁醇香，麵條Q彈，鹹香有勁，還有食蔬補充營養，吃過讓人念念不忘。除沙茶醬外，店家也有特製辣椒醬，可依個人口味拌入麵中，或將牛排沾些辣椒醬，香辣帶勁，又是另種美味。【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

味噌燒肉沙茶乾拌麵

「味噌燒肉沙茶乾拌麵」乾拌麵裡除有青蔬，還有日式味噌燒肉，精選豬肉片加入味噌拌炒，再灑上白芝麻添香，燒肉融合味噌豆香與芝麻，口感滑嫩，鹹香味美，與熱騰騰乾拌麵超match，保證一試成主顧。【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

獅子頭白菜滷

「獅子頭白菜滷」吃得到主廚真功夫！手工製作的獅子頭以完美比例製作而成，入口後飽滿濕潤，口感綿密有彈性，吸飽湯汁的白菜柔嫩潤澤，口感不會糊爛，還有紅蘿蔔、青蔥等食材，個人推薦必點無疑的單品。【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

味噌燒肉 (單點)

因為吃了很喜歡，吃完讓我依舊意猶未盡，於是我又再單點一份「味噌燒肉」，口感柔軟的香甜豬肉，再多吃幾盤都不會膩 。【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

沙茶醬

「沙茶醬」是店家鎮店之寶！手工沙茶醬重本使用大量魚蝦乾貨提起鮮味，加入芝麻、花生、紅蔥頭增香添味，不管是拌麵、拌青菜，或是製作沙茶火鍋都很適合。團子也帶了一罐回家，我自行加入白麵、青菜，就是一碗香噴噴的好味道。【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

整體而言，團子覺得「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」是很不一樣的複合式餐廳，能吃的到令人唇齒留香的沙茶拌麵，還能喝到現磨、現沖的手沖咖啡。店家用料不手軟，食材均是一時之選，價錢也很平價，且不收服務費。來這還能與好客的老闆話家常，學習咖啡各種知識。喜歡吃乾拌麵、喝咖啡的朋友，不妨來這坐坐，品嘗美味料理與香醇咖啡喔！【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡

 菜單 

【美食】「潮月沙茶匠私房麵室・珈琲煎焙」沙茶乾拌麵、手沖咖啡



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