新竹平價和牛火鍋推薦「湯作鍋物」，頂級肉品、每日新鮮熬煮的湯頭，絕對給你最高品質的用餐體驗！巨城周邊美食推薦～

新竹兼顧美味與健康的火鍋就在「湯作鍋物」，以單人鍋用餐方式為主，提供頂級日本山形A5和牛、西班牙國寶伊比利豬，搭配每日新鮮熬煮的湯頭、自釀的醬料、有機蔬菜以及手工麵條，完全跳脫火鍋重鹹油膩的印象！「湯作鍋物」不提供火鍋料等加工食品，吃下肚的都是天然純淨的食材，讓你享受最高品質的用餐體驗。很推薦各位可以點雙人套餐，直接升級成三份肉盤，等於多送你一份肉盤，其他還有雙份副食、湯底、小菜、無糖紅茶、醋飲、甜品等等。「湯作鍋物」整體用餐體驗及服務真的很棒，喜歡吃火鍋的你不要錯過這間啦！。

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「湯作鍋物」就位在「Big City 遠東巨城購物中心」旁的三民路上，周遭皆有路邊收費停車格，也能停在巨城內的停車場或是東大陸橋下停車場，再步行過來都很方便唷！

「湯作鍋物」整間店裝潢以木製、清水模結合綠色植栽，呈現出日系簡約風格，打造出療癒感的用餐氛圍，店內以4-6人座位為主，另有單人吧檯座位。

【線上菜單請點我】現場也有提供QR code讓各位更快速方便看菜單唷！

．“恆饗”遇見和牛雙人饗 $2380

(山形A5和牛、澳洲M9和牛、西班牙伊比利豬)附紅殼土雞蛋

．黑蒜蒜頭香菇雞湯 $99

．剝皮辣椒雞湯 $59

一坐下來，服務員就會先幫各位倒上一杯英式紅茶，雖然是無糖的，但不苦不澀還蠻好喝的，喝不夠還能續杯唷！

「湯作鍋物」有提供自製醬料，招牌「橙醋醬」是以三種水果加入醬油來發酵一個月，再加入白蘿蔔泥、蔥花，清爽的果香沾肉超級對味好吃！當日小菜是「涼拌北海道昆布」，吃起來挺脆口的。

副食一定要選每日限量的「手工麵」，口感相當滑Q彈牙，搭配濃郁胡麻醬真的很好吃。其他還有台梗9號米、土雞蛋、寬冬粉、王子麵可以選擇。手工「胡麻醬」也很讚，使用日本進口白芝麻加入白醋、醬油來調製，私心推薦沾著手工麵條享用，其他還有蔥花、蒜末、辣椒，都是可以跟服務員索取的喔。

「湯作鍋物」提供四種當天現煮的湯頭，都是以新鮮蔬果下去熬煮，絕不添加味精。如果不想加價，可以選擇「蔬果香菇清湯」，加價的話，推薦「黑蒜蒜頭香菇雞湯」，喝起來黑蒜香氣濃郁回甘，是道溫補的湯頭，一年四季都很適合喝，煮食材會吸附湯底的蒜味，涮肉煮菜都很合適。

店內招牌還有「剝皮辣椒雞湯」，以剝皮辣椒、雞骨、老薑下去熬煮，味道微辣且甘甜十足。

菜盤有十多種當季時蔬，當天有吃到南瓜、大甲芋頭、香菇、豆皮、水果玉米、梨山高麗菜、木耳、水蓮、金針菇、黃瓜等等，全都是有送檢驗的有機食材，芋頭還特別先炸過，不論口感還是香氣都很特別，重點也很好吃。

醋飲有蔓越莓、蜂蜜、蘋果、梅子四種口味輪流供應，當天喝到的是梅子醋，有去油解膩的效果。

“恆饗”三層肉盤架由上至下分別是山形A5和牛、澳洲M9和牛、西班牙半橡伊比利豬，花枝招展的油花，仿佛來到一場肉品的選美比賽，每份肉盤都有足足150g，份量真的很夠。

「山形A5和牛」不誇張放在室溫，油脂竟然融化啦！

頂級和牛才有這油脂熔點低的特性，還有提供兩種部位，兩種油花都超級美，煮的時候建議在湯頭微滾狀態下，涮至粉紅色澤，即可享用那豐腴油脂帶來的入口即化口感，真的是一場味覺視覺的雙饗宴！記住不要大火下去涮和牛，不然和牛的甜味會流失掉唷！

「澳洲M9和牛」一樣擁有大理石般的油花分佈，油花相較瘦一些，肉質則較鮮紅，吃起來口感一樣是軟嫩多汁，油膩感少也更凸顯出肉的香甜，也是好吃的牛肉。

很多市售的「伊比利豬」只吃飼料長大，而「湯作鍋物」選用的是有吃橡樹果的伊比利豬，是以半圈養、半橡飼養的伊比利豬～

整體不管油花還是口感，真的完全不輸給和牛，推一個！

對了，「湯作鍋物」還有一個很貼心的服務，如果煮完和牛覺得湯太油膩，可以請服務人員幫你更換全新的湯底，這點真的超加分！

點和牛皆會附上土雞蛋，可以沾著牛肉享用，口感更滑嫩！。

餐後甜點還有提供「椰漿紅豆」，紅豆粒粒飽滿且鬆軟，搭配微甜的椰漿挺對味。

「烏梅冰棒」是夏季限定，也是店家手工製作，酸V酸V的口感，真的是清涼又消暑！

「湯作鍋物」是一間走健康取向的火鍋店，為了讓各位吃得健康美味，只選用頂級食材，湯頭堅持當日熬煮，醬料也都自己製作，並且使用有機蔬菜，每一口都吃得好安心。店內不僅有高檔和牛、伊比利豬，也有一些較平價且品質好的肉品，像是紅櫻豚、究好豬、十八養場雞肉等等，每一樣都是精挑細選的好肉品，絕對是間同時兼顧健康及美味的火鍋店。