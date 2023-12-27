冬天就想吃草莓，今年感覺貨源不多，決定自己親自去採收。不想跑遠，就想到新竹關西十全草莓農園，這裡的草莓園區超大，高架平地都有可以輕鬆採收，完全不用擔心會弄髒鞋子，重點是不用人擠人，很適合帶小朋友來。整排紅寶石閃閃發亮，光看就好療癒喔，一靠近更是香氣樸鼻，讓人垂涎欲滴，關西交流道下約1.5公里即可到達，入園不需門票，採多少算多少，適合全家一起來採草莓。
2023關西草莓季開始囉～大顆豔麗紅寶石亮麗登場
一整排的亮麗草莓隨你採，但切記不能邊採邊吃喔，影片分享
這裡的草莓大顆又飽滿，讓人每顆都想帶回家，在這裡不用怕採不到草莓，只怕你採太多，荷包不夠深...
新竹關西採草莓最佳盛地－十全高架草莓農園
高架草莓設計真的很優，不用一直彎腰蹲低，下雨也不用擔心泥土弄濕鞋子，無法採收
哇！看到一個愛心草莓，超卡哇依的～
紅通通的草莓，是不是超美的，現在每斤420元，想吃多少自己採，好玩又有趣～
哇！這是我們今日戰利品－採收一整箱大顆、鮮紅豔麗的草莓帶回家。
新竹關西採草莓│十全草莓農園│高架採草莓│大顆豔麗紅寶石亮麗登場│關西草莓季2022
關西十全草莓園：新竹縣關西鎮石光里1鄰22-4號；營業時間：09:00-17:00
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