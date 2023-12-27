岩漿火鍋-微風信義店

微風信義餐廳越開越多，這次信義區新餐廳2023年底最強火鍋岩漿火鍋-微風信義店盛大開幕。岩漿火鍋發源深耕於新竹，已有3間店的岩漿火鍋於一年內以霸氣浮誇店面在台中火速竄紅，這次北上台北展店，選在信義區一級戰區微風信義購物中心4樓，低調奢華門面帶入質感沉穩用餐空間，流線型設計呼應店名岩漿流動感，倒掛等高線山脈裝飾每半小時還有燈光秀，吃個火鍋聲光效果十足。此外岩漿火鍋鴛鴦鍋的漢方麻辣湯和膠原鈣骨湯，都是慢火自製熬煮而成，不僅鴨血、豆腐可無限續，連大骨都可以加，勘稱最強鴛鴦鍋，非常適合家人朋友年末聚餐，台北市信義區餐廳推薦給軟絲們。軟絲們憑文章前往消費，點餐出示贈送招牌菜「火焰炙燒豬」乙份!岩漿火鍋一樣收錄在軟西的台北火鍋推薦、市政府站美食推薦中。

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信義區餐廳 岩漿火鍋-微風信義店用餐環境

從新竹發展深耕已擁有三家店的岩漿火鍋，軟西早已有所耳聞是因為其在台中的浮誇氣派店面，這次岩漿火鍋來台北展店，終於不用南下就可以吃到最強火鍋。岩漿火鍋-微風信義店位於在信義區一級戰區微風信義購物中心4樓，離捷運市政府站很近，交通方便，以前都不知道微風信義這棟有美食，現在則是越來越多信義區高級餐廳在這邊插旗，跟著軟西一起看下去吧。

岩漿火鍋用餐空間低調有質感，有著圓弧導角流動曲線的設計，還有石材暗色沉穩元素，並將岩漿代表色紅色巧妙融入其中，紅黑配色不惹眼卻大方貴氣，猶如岩漿火鍋整體給人的感覺一樣，真誠、熱情，服務親切周到，高級感油然而生。

另外一進到岩漿火鍋-微風信義店不難注意到天花板上的倒掛等高線山脈裝飾，透過投影技術呈現五彩繽紛絢爛光影，投射在桌面上增添了股魔幻氣氛，每半小時還會有燈光聲光秀，邊吃火鍋邊欣賞光影帶來的視聽效果，柯柯開玩笑說好似在teamlab展覽裡吃火鍋，是場視覺聽覺味覺的奇幻饗宴。

這次岩漿火鍋-微風信義店新開幕，座位數跟浮誇霸氣台中店比起來不算太多，有4-6人空間座位，也有小圓桌，適合小家庭、朋友姐妹、部門同事來聚餐吃鍋，建議信義區餐廳訂位可參考岩漿火鍋訂位連結，早點訂位以免向隅。

除了質感沉穩富設計感的用餐空間外，每個桌子兩側還有抽屜，裡面有衛生紙、濕紙巾等，一旁還有充電插座貼心設計，讓人來吃火鍋不狼狽。

岩漿火鍋正中間醬料台呈圓形，四面八方都能讓人客拿取醬料，優雅不擁擠，醬料台也不會骯髒零亂，圈圈圓圓更有著團圓圓滿的象徵，很適合家族、朋友來聚餐，推薦給軟絲們。

岩漿火鍋-微風信義店還有個包廂，平假日低消皆為1萬元，最多可容納10個人。把旁邊屏風拉開變成一個開放式空間，可包場，可客製餐飲需求，如有包場包廂需求可致電岩漿火鍋詢問唷。其他可參考軟西的台北包廂餐酒館。

信義區餐廳 岩漿火鍋-微風信義店美食介紹

東方美人茶 (招待)

岩漿火鍋在地化把新竹在地「北埔東方美人茶」當作招待飲品，芬芳茶香和甘甜滋味通常都是拿來招待重要貴賓的高級茶款，可見岩漿火鍋的用心。

香辣鳳爪 (NT259)

滿滿膠質鳳爪可直接食用也可下鍋煮，等待火鍋煮滾的同時微辣刺痛感通鼻開胃，在口中頑皮彈跳一口一口涮嘴很快就見底啦。

湯底(NT150/人)

獨門湯底鴛鴦鍋(+NT180/桌)

漢方麻辣湯

岩漿火鍋的麻辣湯用頂級大紅袍花椒和漢方藥材慢火熬煮而成，看似紅通通但濃香辣度實則喝來不燥不膩，不會過份嗆喉辣鼻相當溫潤，是順口麻辣湯，還有點點中藥材香氣，不吃辣的朋友也可以嘗試看看這種微微在口中散開的麻香，跟著肉品食材一起入肚暖喉熱胃。最佛心的是鴨血、豆腐可以無限續加，尤其鴨血ㄉㄨㄞ到不行吃來又超級咕溜滑嫩!

膠原鈣骨湯

膠原鈣骨湯裡面有個超巨大豬大骨，除了剛剛的鴨血豆腐可以續，沒想到連這個豬大骨也可以，岩漿火鍋真的下重本。白湯用漢方藥材和豬大骨熬製而成，湯頭營養健康卻又保有清甜香氣，裡面無限續加千層凍豆腐層層吸滿湯汁後醇濃爆汁，不愧是新竹最強鴛鴦鍋，來台北勢必掀起一股吃鍋風潮!

日本黑毛和牛臀肉(NT1699)

特別選用日本進口和牛，牛肉部分有油花但不是雪白花花那種油膩，整體吃起來比較不那麼膩口，一片片吃來都是幸福的滋味!

不像坊間和牛嫩薄，岩漿火鍋和牛肉切得稍有厚度，吃來不那麼油膩反而帶點口感更潤順，和牛隨熱度化在口中那種鮮甜餘韻久久不散!

火焰炙燒豬(中NT549)

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既然都取名岩漿了，何不乾脆把一座火山送上桌?XD這肉品可是岩漿火鍋的招牌菜之一，沒點這道菜別說你來過岩漿火鍋!

中間是58度高粱酒，服務人員會先來點火，隨著火焰包覆著豬五花燃起藍紅色火光，猶如火山噴發的視覺震撼讓人忍不住哇出聲，豬肉帶點彈Q脆度，表層微微炙燒焦香，解膩的同時還有著成熟大人的酒香飄散，難怪是岩漿火鍋招牌必點。

手切嫩滑牛(大NT499)

滑Q牛里肌肉色澤較深，切得好入口大小吃起來依舊軟嫩有著牛肉甜香，不帶油花更有嚼勁超涮嘴。

芙蓉嫩雞柳(大NT379)

雞柳本身超級順滑，不說還以為是什麼細緻魚肉，那股表層咕溜的感覺根本就是擦了保養品皮膚很光滑柔嫩的少女呀!

水蜜桃冰沙(招待)

水蜜桃冰沙微酸甜果香搭配重口味火鍋喝來清爽解膩，可以無限續超推!

祕滷三寶拼盤(大NT799)

這個浮誇月球裡面是牛筋、牛肚和大腸頭，推薦下在麻辣鍋裡面，辣度辛香搭配軟Q肥美口感，每一口都超銷魂。

軟西本身就愛大腸的那肥潤口感，牛肚則是彈牙有嚼勁，別看牛筋這麼大塊看似難咬，實則飽潤Q度足，咬至舌尖還有點彈脆，相當討喜。

七秒老油條(大NT109)

吃麻辣鍋配油條是萬年不敗的組合，吸飽辣度後那個卡卡作響的脆度中帶辛香，一口口停不下來。

手工雙漿(手工花枝漿+手工鮮蝦漿)(NT449)

岩漿火鍋手工漿類裡面的蝦跟花枝也不馬虎，吃得到一整隻蝦和超大花枝，真材實料。

漿類手工自製滿滿彈度，入口有脆彈又有海鮮鮮甜，不管放哪個湯裡都很搭。

極品鳳尾蝦(中NT299)

可以沾一下一旁附的米酒再下鍋，蝦子超級肥美，尤其已經去殼超貼心，入口肉質彈潤鮮度爆棚!

雪花魚卷(中NT299)

無刺魚肉吃起來順口方便，細緻度高不會有乾澀口感反而甘美鮮嫩。

日本生食干貝(大NT879)

干貝本身超肥潤飽滿，自然甘甜。

手工丸拼盤(NT359)

手工餃拼盤(NT359)

跟軟西一樣喜歡多種口味就點拼盤，芋頭、香菇、鴨肉、花枝丸通通有，點一盤吃超多風味變化太適合喜歡嘗鮮的雙子座了。

餃類有蛋餃、蝦餃、魚餃和水晶餃，軟西最喜歡晶瑩剔透水晶餃的皮，厚潤超彈是火鍋料必備!

瀑布土豆絲(NT119)

土豆絲吃起來是清脆甜口的爽口滋味，少了澱粉的沉重負擔，清爽口感可以吃更多。

鮮脆小黃瓜(NT119)

沒想到小黃瓜放在火鍋裡這麼搭，而且以前都切圓塊，吃完岩漿火鍋發現切薄片長條狀才是最脆甜的版本，顏色翠綠不僅視覺清新，吃來也替重口味火鍋添了點輕盈。

客家擂茶/黑糖花生麻糬

發源自新竹的岩漿火鍋，甜點選用在地濃醇豆香擂茶，喝來香氣撲鼻，搭上彈Q有韌度麻糬外皮，裡頭是甜香顆粒感馥郁花生，做為甜點收尾相當接地氣。

黑糖牛奶冰淇淋

冰淇淋真材實料一上桌要趕快吃不然超快就融化，濃厚奶香和綴上黑糖，入口蔓延開來的醇口和糖蜜甜膩感順滑，手指餅乾單吃或沾著吃都有不同風味。

信義區餐廳 岩漿火鍋-微風信義店菜單

岩漿火鍋-微風信義店

信義區2023年底新開幕的最強火鍋岩漿火鍋-微風信義店，不僅食材新鮮美味真材實料，鴛鴦鍋不管辣湯白湯都慢火自製熬煮而成，喝來溫潤，湯底可以無限續保證吃到飽到天靈蓋，低調奢華用餐空間富設計質感，不管小型尾牙、公司吃飯或朋友聚餐都很適合，這也難怪在新竹奠定基礎的岩漿火鍋在台中也打出一片天，這次北上展店台北朋友終於不用南下就能吃到岩漿火鍋了，信義區聊天餐廳推薦給軟絲們。岩漿火鍋一樣收錄在軟西的台北火鍋推薦、市政府站美食推薦中。

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※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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