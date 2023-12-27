今天來推薦一家吃到飽餐廳，位在大直典華1樓的BUFFET，近捷運劍南路站只要27秒就可抵達的【豐FOOD 海陸百匯】，好久沒來豐FOOD用餐了，還記得一開幕時排隊的盛況，我也參與過，現在年底聚餐越來越多，聖誕節、跨年、尾牙、過年.....， 這些節慶都很適合來豐FOOD聚餐！ 今天休假和朋友相約一起來吃午餐，品嚐以多國料理、海陸美食聞名的大直豐FOOD 海陸百匯，就讓我們一起用味蕾來環遊世界吧！

一進門就可以看到位在1樓的豐FOOD 海陸百匯，先到櫃台報到買單後，就可以到旁邊排隊準備入場了。

會員系統優惠

加入典華會員系統，凡消費即可累積點數兌換各式優惠券，典華旗下各品牌 (豐FOOD海陸百匯/典華雅聚/濤濤海鮮蒸氣鍋) 點數皆可通 用，可享多項優惠入會禮(全品牌百元折價券、平日85折券、假日88折券等)、及生日好禮 (四人同行平日一人免費/假日一人半價等)。

壽星優惠

凡加入典華會員系統，用餐時含當月壽星在內，平日四人同行享一人免費、假日四人同行享一人半價。

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挑高9米的用餐環境，完全不會有壓迫感， 座位有300個席次，從兩人、四人至六人座位，各種人數的座位安排，非常適合大大小小的聚會活動，且座位下方附有貼心掛勾。 餐期內用餐不限時，且不定時舉辦主題活動，更是親子友善餐廳。

除了一般座位外，豐FOOD也有多人長桌，家庭聚餐，過年、尾牙、春酒都很適合。

首先來到日式料理區，大家最先拿的就是冷盤和生魚片了，蝦貝類和現切生魚片，看起來非常新鮮可口。

現切生魚片和握壽司，另有現做手捲，共有四種口味，每次限拿2支/人，記得要趕快吃，不然海苔軟掉就不那麼美味了。

還有炙燒握壽司，一份三貫牛肉、比目魚和鮭魚，現點現做，每次現點一份。

港式料理區，由涼拌雞爪、魚皮和玫瑰油雞先打頭陣。

炸物點心類，蘿蔔糕是豐FOOD的招牌，一定要記得拿喔！

各式蒸籠港點，臘腸肝腸、鳳爪、燒賣、叉燒包…等等。

來豐FOOD當然少不了片皮鴨，油油亮亮的烤鴨讓人口水直流，食指大動。

每人每次限拿兩份，一旁還有炒鴨架、鳳梨苦瓜雞湯、酸菜鴨骨煲湯、鴨骨煲粥，配料都可以自行添加。

西式鐵板區，師傅在鐵板上炒得鏗鏘的作響，看起來非常誘人，還沒上菜前大家已經在排隊準備了。

德國豬腳、泰式宮廷豬肋排、烤鳳梨與帶殼玉米筍、烤地瓜和綜合時蔬。

豬腳都已經處理過了，非常方便食用，豬肋排做泰式口味，很特別可以嚐嚐看。

焦糖葡萄柚很推薦大家，上面焦糖脆脆的帶點甜味，和葡萄柚的酸很搭，適合解除口中油膩感。

洋蔥湯、法式南瓜湯和奶油牛肝菌湯，豐FOOD的湯品非常多樣化，在冷冷的天氣非常適合來一碗。

現烤披薩味道不錯！料多實在可以放心拿～紅色牌子的是韓式風味，下午茶會有更多韓式料理，喜歡韓式料理的朋友不要錯過。

吃吃逛逛這麼多美食也口渴了，使用阿拉比卡豆的咖啡機、汽水機和熱茶，提供六種茶包（紅茶、綠茶、香片、烏龍、洋甘菊、康福茶）。

當然還有各式冷飲，從清爽的水果類到厚實的奶茶都有，另一邊則是大家最愛的紅白酒喝到飽。

豐FOOD午餐和晚餐都有紅白酒喝到飽，還有啤酒和金賓Highball可自行DIY。【未滿18歲禁止飲酒】

接下來換換胃口來到泰式料理區，各式酸酸辣辣的泰式料理讓人胃口大開。

現沖牛肉湯，先加入配料再放入肉片，記得不要貪心，一次夾兩片肉就好，最後淋上熱熱的高湯。

還有現沖鮮魚湯，口味是做泰式的冬央酸辣海鮮口味，喜歡酸辣口味的不要錯過。

麻辣燙、肉骨茶、滷白菜、炒泡麵、藍鑽蝦‥‥‥等等，豐FOOD的料理非常多元化，絕對能滿足大家的味蕾。

清蒸螃蟹和川燙白蝦，都非常新鮮，肉質Q彈原味就很好吃。

日式炸物/烤物區，炸蝦、蝦餅、雞塊、綜合野菜，烤鮭魚骨、醬香時蔬、烤魚下巴、烤香魚。

每次來都會拿的土瓶蒸豐FOOD也有，另有茶碗蒸和人蔘雞湯。

現煮湯品，今天是薑絲蛤蜊湯和松葉蟹湯，也是排隊熱門商品，喝上一碗整個身子都暖和起來了。

奶油焗烤時蔬、酥皮濃湯、櫻花蝦炒飯和現切牛排也不要錯過了。

平日的午餐時段人潮也不少，大家記得要先訂位再前往喔！

新鮮美味的生魚片，旗魚、鮭魚、鮪魚、鯖魚....種類繁多，想吃什麼就拿什麼。

炙燒握壽司，鮭魚、比目魚、牛肉，三貫一份，炙燒多了一份香氣，一口放入嘴中非常過癮。

滿滿一桌子菜好滿足，喜歡吃海鮮的我當然要拿好拿滿，豐FOOD的食物都有一定的水準，吃多少拿多少不要讓費。

天使紅蝦也是秒殺商品，一出來就被光了。

豐FOOD很貼心的還有一區蔬食區，種類也不少，有時蔬、炸物、焗烤、壽司、米布丁‥‥等等。

水果沙拉區，水果種類滿多元的。

蛋糕甜點區，五顏六色的小蛋糕種類不少，每日提供之甜點有所不同，依現場為主。

冰心綠豆糕不甜膩，也是招牌之一，配一杯熱茶一起吃很舒服。

還有摩摩喳喳、楊枝甘露、銀耳紅棗湯等。

現做車輪餅，剛出爐大家都過來排隊領取，有抹茶紅豆和香草芋泥兩種口味。

上面可愛的壓花是豐FOOD的吉祥物豐飽寶，長得很像麋鹿和聖誕節很應景。

春一枝冰棒，主打天然水果的原味沒有過多添加物，吃起來就像現切水果般，千萬不要錯過，在咖啡機轉角處。

哈根達斯冰淇淋，可以自行添加色彩鮮艷的配料，讓冰品更豐富。

抹茶紅豆車輪餅抹茶味很濃郁，是大人口味的車輪餅，紅豆餡很飽滿不甜膩。

使用阿拉比卡豆的咖啡味道非常濃郁，記得一定要喝一杯，最後用熱拿鐵和豐FOOD的甜點畫下完美的句點。

2024典華年菜【典食成金】，除夕圍爐、初二娘家宴熱騰騰圍爐桌菜內用/外帶自取，歡迎訂購。

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地址︰ 台北市中山區植福路8號1樓（大直典華）

電話︰（02）8502-0555

營業時間︰ 午餐11:30–14:00、下午茶14:30–16:30、晚餐17:30–21:00

交通︰ 捷運文湖線「劍南路站2號出口」步行27秒即可抵達

希望大家喜歡今天的分享喔

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