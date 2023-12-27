安排了南投兩天一夜的輕旅行，住宿則特地安排朝聖「牛眠埔里民宿」，

附近10～15分車程的熱門景點有妮娜巧克力城堡、虎頭山飛行傘、埔里車站、

埔里酒廠、廣興紙寮、18度C巧克力工坊、桃米生態村及中台禪寺等，

開車一抵達南投，我們就先去住宿附近的妮娜巧克力-夢想城堡觀光工廠走走。

妮娜巧克力夢想城堡位在南投縣埔里鎮桃米路32號，

入園參觀全票$150/人，購票可免費停車，建築外觀為雄偉的歐洲風城堡，

讓人有如走入哈利波特裡的霍格華茲魔法城堡，設有歐式庭院，

擺放藝術雕像、花樹造景、兒童遊戲區，內部裝潢典雅又帶有童趣。

一樓裝潢走的是歐洲圖書館風格，並有光雕秀、展售區和免費角色扮演cosplay歐風服裝，

二樓則是DIY體驗室、休憩餐飲區和地窖餐廳，三樓則是互動式巧克力歷史牆和專業生產線，

這裡可以看到生產國內最薄0.35cm卻含內餡的夾心巧克力製程，還蠻特別的哦！！

到了下午三點，我們驅車前往「The Bal'e Villas牛眠 埔里」

位在南投縣埔里鎮內埔路18-5號，園區佔地寬廣，入園後，

有專門服務人員笑容滿面地迎接我們，並指引我們到專屬停車場停放車輛。

停好車，有專門高爾夫球車幫我們載運行李，並帶領我們，

前往辦理Check in入住手續的大廳，坐上車前，服務人員送了每人一朵雞蛋花夾子，

讓大家配飾在身上，表示歡迎來到充滿峇里島風的小國度！

原來是創辦人特別喜歡峇里島，將峇里島建築完整複製，並把建材、家俱等，

用大型貨櫃搬運回台灣，難怪知名藝人蔡依林、周杰倫還有許多網紅都慕名來朝聖呢！

抵達辦理Check in大廳建築前，有座牛眠埔里專屬Logo牆，

一定要在這裡拍照留念喔！民宿大廳寬敞並充滿異國風情，

舒適的沙發座椅錯落有致地排列其中，讓旅人隨時休憩使用。

公共空間隨處可以看到各種峇厘島風的飾品和傢俱，

冬季輕柔的午後陽光，從大片落地窗透進室內，

好舒服的環境喔！讓人沉浸在異國渡假氛圍裡，

這氛圍、這規格、這服務，根本就是五星飯店等級啊！！

我們住宿是搭配一泊三食：下午茶、晚餐、早餐，

櫃台服務人員協助辦理入住手續時，會事先確認晚餐和早餐所選擇的主餐。

▼左為晚餐，右為早餐菜單。

拿到房間鑰匙後，有專人帶領我們到今晚所入住的房間，

牛眠埔里全館僅擁有14間房間，走精緻輕奢路線，

誠摯建議，若要入住，至少須提前兩三個月預定哦！

我們訂的是Villa花園四人房，一房一戶，門口遍植綠油油的旅人蕉，

並擁有私人小庭院，還放置了一組沙發椅，可讓大家坐在私人空間放鬆發呆～

總坪數約46坪，也太太大了吧！！！一進房門，迎面而來的是諾大的客廳，

灰色沙發座椅組，搭配液晶電視，全家人的活動空間都在這裡！！

孩子們看到那麼漂亮的空間，忍不住馬上坐上沙發，享受一番～

通透的空間，旁邊擺放了兩張舒適大床墊，搭配兩顆軟硬不一的潔白枕頭，

羽絨被和床頭椅，靠牆處設置了衣櫃和書桌，可供辦公、化妝使用。

民宿特別在房內準備了：餅乾、百香果凍、日月潭紅茶葉、咖啡包、

礦泉水、保險箱、快煮壺、茶具組、備用拖鞋、浴巾及浴袍，

小冰箱內還有飲料和果汁，竟然還有Dyson吹風機耶！高級感完全破表啊！！

往最裡面走，衛浴空間也超級大啊！！透明採光罩，

讓室內光線充足，獨立式淋浴間和獨立馬桶間，

馬桶使用知名品牌的免治馬桶，雙洗手台搭配雙鏡子設計，

讓你免排隊！優雅使用，最讓人驚喜的是，竟然還有超大浴池耶～

大浴池可以讓你好好泡湯，加上民宿特別準備的海鹽，

享受周圍植物帶來的芬多精，好夢幻的泡湯場景啊！

洗手台上還貼心擺放了礦泉水，泡湯時可以適時補充水份，

搭配義大利進口沐浴用品、牙刷組、刮鬍刀、浴帽、梳子、

棉花棒等備品，竟然還有佐登妮絲面膜耶！！好讚的規格啊～～

牛眠埔里的主建築很特別，充滿時尚、現代感及異國風情設計，

往側邊的龍骨梯上走，每個角度都有不一樣的樣貌和風景，

走到最上面為民宿設施－The Bal`e 發呆亭。

The Bal`e 發呆亭

一座座木製發呆亭，置身在綠色森林當中，搭配沙發床、抱枕，

面向著南投特有的山川美景，藍天雲陪襯下，也太夢幻的發想和設計啦！

樓梯上來處，還設有吧台，可以喝點檸檬水，渡假感滿分耶～

▼園區內多處設有沙發座椅，被森林包圍的感覺好舒服唷！

The Bal`e無邊際泳池

想不到民宿竟然有五星飯店規格的設施吧！

超大夢幻無邊際泳池，可以俯瞰壯麗景色，還有專業救生員一旁待命，

水是常溫水，可以視實際溫度斟酌下水喔！岸上還有許多休閒椅，

坐在旁邊，享受美好天光，也是很棒的唷～渴了吧台還有服務人員可以提供酒水，

根本就是飯店了吧！難怪蔡依林和周杰倫及眾多藝人，都要紛紛來朝聖呀！

住宿當天，我們在池畔旁，還遇到知名YouTuber網紅－HowHow，

以及他的歌手妻子－鄧福如，因為我們家姊弟檔剛好是How哥的粉絲，

所以特別與他拍照留念，兩個孩子還是第一次見到偶像，難掩雀躍心情啊！

The Bale私廚套餐

下午茶、晚餐和早餐，都是在民宿唯一的餐廳用餐，

就設置在大廳旁，大片落地窗設計，讓室內採光極佳，

側邊桌上還有擺放茶水和餅乾，供房客隨時取用。

前方餐桌上，還有咖啡機，提供各種現煮咖啡，

還有我們一家最愛的抹茶拿鐵及巧克力牛奶喔！

下午茶有餅乾、瑪德蓮、鬆餅、巧克力塔等精選甜點，

精緻又小巧玲瓏，讓人捨不得吃呀！搭配日月潭紅茶，清涼爽口。

精油沐浴海鹽瓶DIY體驗

民宿最近有推出DIY體驗活動，將七彩海鹽裝進自己的幸運瓶中，

層層疊疊，搭配勺子，讓瓶內的海鹽呈現不同風貌，最後再滴上自己喜歡的精油，

獨一無二的精油海鹽瓶就完成啦！成品好美唷！捨不得用的話，還可以當作擴香瓶使用喔～

The Bale私廚套餐（晚餐）

晚餐時間，民宿有私人主廚，幫大家準備好吃的歐式套餐，

由服務人員帶位上坐，先端上桌的是熱呼呼的歐式麵包，

搭配初榨橄欖油及法國雷島鹽之花熟成奶油，淡淡麥香，鬆軟可口。

前菜－南投無花果 舒肥雞肉沙拉

沙拉將在地新鮮食材－無花果融入餐點內，使用鳳梨和舒肥雞肉，

溼潤綿密，搭配嫩綠色和深紫色生菜，清爽開胃，可說是好看又好吃哦！

湯品有主廚風味湯－牛肝菌濃湯，以及武界牛番茄牛肉蔬菜湯可選擇，

我私心推薦牛肝菌濃湯啊！熱呼呼的濃湯充滿菌菇的芳馥香氣，

香滑、甘醇而不過膩，加入了不少菇類，好喝又實在，表現有水準之上哦！

熱前菜

鮑魚肉質紮實有彈性，愈嚼愈香，滿口都是鮮美海味，

搭配在地新鮮筊白筍，淋上柚子胡椒醬，香甜爽口。

主餐－嫩煎美國Choice無骨牛小排

牛小排肉質紮實有彈性，搭配黑松露醬汁香氣溫潤而醇厚。

主食-時蔬雜炊飯

一盅雪白瓷碗裡裝了雜炊飯，蒜片香氣撲鼻而來，搭配白芝麻，

再點綴以青翠蔥花，下面是吸滿湯汁的飽滿米飯，增添飽足感。

主廚甜點－提拉米蘇

美好的晚餐，最後以提拉米蘇當結尾，細密柔滑，

香甜中微帶苦味的絕妙平衡，令人迷醉。

搭配著駐唱歌手的獨特歌聲，溫馨又放鬆的美好夜晚，真棒～

晚餐過後，我們一家悠閒地散步在牛眠埔里園區內，

享受夜晚的蛙鳴蟲叫，搭配星光熠熠的夢幻星空，

打燈後的園區，更顯迷人浪漫，好喜歡這樣的氛圍啊！

早餐

經過一晚的徹底放鬆休息，翌日神清氣爽地醒來，來到餐廳，

餐點已擺放在餐檯上啦！早餐是採套餐搭配半自助式，

自助餐檯上，主要有中式和西式餐點：清粥小菜、鮭魚豆腐湯、披薩、

起司、甘露香魚、涼拌筊白筍、生菜沙拉、水煮蛋、優格盅及季節水果等。

還有18度c巧克力工房的生吐司，想吃的話還有服務人員貼心烤熱後，

搭配奶油及果醬，送達所屬的餐桌，飲品有牛奶、茶類、果汁和咖啡等，

套餐孩子們選的是義大利黑松露風味炒蛋，我和Q爸則是選了：

紋燒美國冷藏choice肋眼牛排，連飯店早餐就很少看到有牛排啦！

這裡看到菜單上有牛排二字，整個眼睛都亮了起來！當然要吃好吃滿啊～

後記：

南投牛眠埔里民宿根本就是五星飯店的服務和規格啦！

全館僅有14間大坪數房間，優質的住宿環境和品質，

超大園區設有發呆亭和無邊際泳池，踏進這充滿峇里島風的國度，

搭配一泊三食完全超享受～難怪蔡依林、周杰倫和眾多藝人網紅，都要來朝聖啊！

▼隨手小短片

The Bal'e Villas 牛眠 埔里

電話： 04 9299 0999

地址： 545南投縣埔里鎮內埔路18-5號

官網：https://the-bal-e-villas.mydirectstay.com/

ＦＢ粉絲團：https://www.facebook.com/balevillaspuli

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