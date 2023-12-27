吃心絕對 2 天 ago 在〈A-GRILL牛排餐酒館 x 乾式熟成牛排新地標 | 慶生約會首選〉中留言功能已關閉
關於 A-GRILL牛排餐酒館
岡山開業9年的A-Steak牛排餐酒館，2023年底開來市區囉，之前有吃過覺得好吃，正值女兒生日，就特地選在開幕日來享用慶生。
A-GRILL牛排餐酒館位置店內環境
店家就在捷運中央公園站，從1號或2號出口都可以，一樓是韓式燒肉吃到飽，來到二樓環境明亮時尚，大理石設計與開放式廚房。
▲這假日正值2023高雄聖誕生活動，從捷運中央公園站出來，人山人海呀！
▲A-GRILL牛排餐酒館就在二樓。
A-GRILL牛排餐酒館菜單
主餐有招牌的經典乾式熟成牛排系列
✅ 美國頂級老饕牛排1580
✅ 美國頂級肋眼牛排1380
✅ 美國頂級紐約客牛排1380
雙人份的
✅ 乾式熟成28天美國頂級帶骨肋眼5680
✅ 乾式熟成18天美國頂級丁骨牛排4880
另有主廚推薦牛排有
✅ 日本A5和牛菲力2980
✅ 日本F1和牛紐約客2780
✅ 美國SRF極黑和牛老饕牛排2880
✅ 美國菲力/小牛醬汁1880
✅ A-Grill菲力/奶油蘑菇/芝麻葉2080
主餐料理有
✅ 伊比利橡木子級老饕上蓋1380
✅ 伊比利橡木子級帶骨豬里肌1380
✅ 香料烤羊小排1380
✅ 宜蘭櫻桃鴨胸980
✅ 炙烤綜合海鮮盤1180
點主餐有佐餐配菜四選一
✅ 奶香馬鈴薯泥
✅ 松露炸薯條
✅ 焦化奶油蒜炒綜合野菇
✅ 爐烤當季時蔬
另外可加380元升級套餐
前菜7選1
湯品2選1
前菜有
✅ 日本生蠔/日本清酒/番茄冰沙/芥末
✅ 北海道干貝/毛豆泥/黑松露
✅ 黑豬培根/煙燻/酸菜
✅ 大蝦/蒜頭/鯷魚/羅勒油
✅ 軟絲/紅椒/堅果/黑橄欖
✅ 小農生菜/帕瑪森起司/凱撒醬
✅ 煙燻鮭魚/小農生菜/橄欖油醋/黑橄欖
另外還有單品餐點、義大利麵燉飯就不一一介紹囉
湯品有
✅ 法式洋蔥湯
✅ 玉米湯、玉米苗、爆米花
▲點主餐可以再選一份免費的佐餐配菜，共有四款可以選擇哦。另外也都可以再點一些單品餐點~
A-GRILL牛排餐酒館餐點介紹
▲▼先上桌的是麵包，份量還滿多的，搭配的是橄欖油、葡萄酒醋與胡椒粉，很開胃的組合，麵包的外表酥脆，裡面的口感柔軟，是會愈嚼香甜的麵包。
前菜-日本生蠔/日本清酒/蕃茄冰沙/芥末280元
▲很有創意的料理，兩大片的日本生蠔，上面搭配的是日本清酒的果凍，咕嚕一口吃下，果凍在口中打轉了一會兒逐漸化開，淡淡的酒香跟清冽的生蠔很搭呢，清涼的蕃茄冰沙也讓生蠔的口感更為鮮甜清爽了。
前菜-北海道干貝/毛豆泥/黑松露280元
▲這是老婆點的，看起來干貝很大呢！
法式洋蔥湯180元
▲洋蔥是個很健康的食材，這湯裡面可以看到滿滿切碎的洋蔥，上面還搭配一塊焗烤的法國土司，法式洋蔥湯的洋蔥必須在鍋中以奶油慢炒至焦糖色，這樣子可以帶出自然甜味與香氣，接著加入高湯跟香料煮至湯汁濃稠。
玉米湯、玉米苗、爆米花180元
沒拍到，這道也是老婆點的，創意應該就是不同狀態的玉米，之前有在Marc L3吃過類似。 的。
美國頂級肋眼牛排1380元
今天本來要點老饕牛排，但中午早早就賣完，只好選頂級肋眼牛排，肋眼的筋肉脂肪與油筋脂肪比例適中，柔嫩的蛋白質加上大理石紋指肪，創造出美味絕倫的滋味！
▲今天點的牛排搭配爐烤當季時蔬，另外單點一杯紅酒來搭配牛排，紅酒讓牛排的肉質更加細嫩鮮美，牛肉也緩解紅酒單寧澀感，形成一種美味的平衡。
我們是選三分熟，先吃肉的原味，吃一半後，再請店員幫我們加熱鑄鐵盤，可以再自己加熱燒烤，風味更加濃郁。
餐點都會附上烤蒜頭，還有鹽之花做搭配，烤過的蒜頭不會太嗆辣，我覺得還有芋頭香呢。
宜蘭櫻桃鴨胸980元
▲▼來自宜蘭的櫻桃鴨胸，肉質鮮嫩多汁，而且口感也很細緻，表皮煎烤至焦脆，帶著禽肉類特色的野性香氣，
▲鴨肉搭配的是莓果醬汁，香氣四溢無腥味。
生火腿+哈蜜瓜+起司460元
今天有吃到經典的單品餐點，大人小朋友都可以吃哦！而且份量也算滿多的呢~
帶有甜、鹹、鮮三種不同的風味，口感層次豐富。油滋滋的生火腿搭配味道強烈的芝麻葉，還滿合適的呢。
提拉米蘇220元
提拉米蘇是一種著名的義大利式甜點，這裡的做法非常的經典，它是由泡過咖啡或蘭姆酒的手指餅乾，加上一層馬斯卡彭起司、蛋黃及糖的混合物，然後再在蛋糕表面灑上一層可可粉而成，口感細膩飽滿。
免費生日壽星小蛋糕
▲▼小巧精緻的蛋糕，上層是莓果慕絲，搭配乳酪
A-GRILL牛排餐酒館營業資訊
- 地址：前金區中山二路577號二樓
- 營業時間：12:00~00:00
- 電話：07-622-5110
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