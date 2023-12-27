吃心絕對 2 天 ago 在〈A-GRILL牛排餐酒館 x 乾式熟成牛排新地標 | 慶生約會首選〉中留言功能已關閉

關於 A-GRILL牛排餐酒館

岡山開業9年的A-Steak牛排餐酒館，2023年底開來市區囉，之前有吃過覺得好吃，正值女兒生日，就特地選在開幕日來享用慶生。

A-GRILL牛排餐酒館位置店內環境

店家就在捷運中央公園站，從1號或2號出口都可以，一樓是韓式燒肉吃到飽，來到二樓環境明亮時尚，大理石設計與開放式廚房。



▲這假日正值2023高雄聖誕生活動，從捷運中央公園站出來，人山人海呀！



▲A-GRILL牛排餐酒館就在二樓。

A-GRILL牛排餐酒館菜單

主餐有招牌的經典乾式熟成牛排系列

✅ 美國頂級老饕牛排1580

✅ 美國頂級肋眼牛排1380

✅ 美國頂級紐約客牛排1380

雙人份的

✅ 乾式熟成28天美國頂級帶骨肋眼5680

✅ 乾式熟成18天美國頂級丁骨牛排4880

另有主廚推薦牛排有

✅ 日本A5和牛菲力2980

✅ 日本F1和牛紐約客2780

✅ 美國SRF極黑和牛老饕牛排2880

✅ 美國菲力/小牛醬汁1880

✅ A-Grill菲力/奶油蘑菇/芝麻葉2080

主餐料理有

✅ 伊比利橡木子級老饕上蓋1380

✅ 伊比利橡木子級帶骨豬里肌1380

✅ 香料烤羊小排1380

✅ 宜蘭櫻桃鴨胸980

✅ 炙烤綜合海鮮盤1180

點主餐有佐餐配菜四選一

✅ 奶香馬鈴薯泥

✅ 松露炸薯條

✅ 焦化奶油蒜炒綜合野菇

✅ 爐烤當季時蔬

另外可加380元升級套餐

前菜7選1

湯品2選1

前菜有

✅ 日本生蠔/日本清酒/番茄冰沙/芥末

✅ 北海道干貝/毛豆泥/黑松露

✅ 黑豬培根/煙燻/酸菜

✅ 大蝦/蒜頭/鯷魚/羅勒油

✅ 軟絲/紅椒/堅果/黑橄欖

✅ 小農生菜/帕瑪森起司/凱撒醬

✅ 煙燻鮭魚/小農生菜/橄欖油醋/黑橄欖

另外還有單品餐點、義大利麵燉飯就不一一介紹囉

湯品有

✅ 法式洋蔥湯

✅ 玉米湯、玉米苗、爆米花



▲點主餐可以再選一份免費的佐餐配菜，共有四款可以選擇哦。另外也都可以再點一些單品餐點~

A-GRILL牛排餐酒館餐點介紹



▲▼先上桌的是麵包，份量還滿多的，搭配的是橄欖油、葡萄酒醋與胡椒粉，很開胃的組合，麵包的外表酥脆，裡面的口感柔軟，是會愈嚼香甜的麵包。

前菜-日本生蠔/日本清酒/蕃茄冰沙/芥末280元



▲很有創意的料理，兩大片的日本生蠔，上面搭配的是日本清酒的果凍，咕嚕一口吃下，果凍在口中打轉了一會兒逐漸化開，淡淡的酒香跟清冽的生蠔很搭呢，清涼的蕃茄冰沙也讓生蠔的口感更為鮮甜清爽了。

前菜-北海道干貝/毛豆泥/黑松露280元



▲這是老婆點的，看起來干貝很大呢！

法式洋蔥湯180元



▲洋蔥是個很健康的食材，這湯裡面可以看到滿滿切碎的洋蔥，上面還搭配一塊焗烤的法國土司，法式洋蔥湯的洋蔥必須在鍋中以奶油慢炒至焦糖色，這樣子可以帶出自然甜味與香氣，接著加入高湯跟香料煮至湯汁濃稠。

玉米湯、玉米苗、爆米花180元

沒拍到，這道也是老婆點的，創意應該就是不同狀態的玉米，之前有在Marc L3吃過類似。 的。

美國頂級肋眼牛排1380元

今天本來要點老饕牛排，但中午早早就賣完，只好選頂級肋眼牛排，肋眼的筋肉脂肪與油筋脂肪比例適中，柔嫩的蛋白質加上大理石紋指肪，創造出美味絕倫的滋味！



▲今天點的牛排搭配爐烤當季時蔬，另外單點一杯紅酒來搭配牛排，紅酒讓牛排的肉質更加細嫩鮮美，牛肉也緩解紅酒單寧澀感，形成一種美味的平衡。

我們是選三分熟，先吃肉的原味，吃一半後，再請店員幫我們加熱鑄鐵盤，可以再自己加熱燒烤，風味更加濃郁。

餐點都會附上烤蒜頭，還有鹽之花做搭配，烤過的蒜頭不會太嗆辣，我覺得還有芋頭香呢。

宜蘭櫻桃鴨胸980元



▲▼來自宜蘭的櫻桃鴨胸，肉質鮮嫩多汁，而且口感也很細緻，表皮煎烤至焦脆，帶著禽肉類特色的野性香氣，



▲鴨肉搭配的是莓果醬汁，香氣四溢無腥味。

生火腿+哈蜜瓜+起司460元

今天有吃到經典的單品餐點，大人小朋友都可以吃哦！而且份量也算滿多的呢~

帶有甜、鹹、鮮三種不同的風味，口感層次豐富。油滋滋的生火腿搭配味道強烈的芝麻葉，還滿合適的呢。

提拉米蘇220元

提拉米蘇是一種著名的義大利式甜點，這裡的做法非常的經典，它是由泡過咖啡或蘭姆酒的手指餅乾，加上一層馬斯卡彭起司、蛋黃及糖的混合物，然後再在蛋糕表面灑上一層可可粉而成，口感細膩飽滿。

免費生日壽星小蛋糕



▲▼小巧精緻的蛋糕，上層是莓果慕絲，搭配乳酪

A-GRILL牛排餐酒館營業資訊