今天帶大家來吃個桃園在地小吃，

簡簡單單的米粉湯或鹹粥，配上超美味各種小菜，

生意超好，好吃的在地的都懂!

【米食堂】

地址: 桃園區永安路265號

電話:03-3398822

米食堂就在永安路的全聯對面，現在對面也有新開的九乘九文具店，都有特約停車場

開車的朋友可以把車停在對面停車場，

用完餐也去對面的全聯，小北百貨，文具店逛一逛，可以抵停車費喔! 停車不是問題啦!

店家的生意真的非常好喔!

這天來用餐大概是下午一點多左右，還是有不少人在內用跟一直來外帶

內用跟外帶要畫的單不一樣喔，內用的是白色，外帶的是粉紅色，不要拿錯喔!

店裡賣的東西也很簡單

主食就是米粉湯跟鹹粥，分大小碗，價錢也很平實，就25元跟35元

但是!重頭戲是它的小菜啊!!

先來介紹我今天最驚豔的【大腸】

這個顏色如此的潔白清純感，容我稱它為少女大腸

少女大腸真的處理得很好，一看就覺得雖然素妍也是皮膚很好很Q彈

配上一些店家的醬油膏，真的好吃順口

忍不住一個接一個!

第二喜歡的是店內招牌的【紅燒肉】

這個肉炸得微粉紅，是不是看起來就很好吃

再搭配特製的醬料，醬料是微甜不鹹喔

也是好順口，不會有炸物的油膩感喔

肉也很好咬很好入口

這道也推推，要記得點一盤喔!

今天喜歡第三名是【五花肉】

料理的方式很簡單，就是燙過淋醬油膏撒上薑絲

一樣很美味，重點是都沒有腥味，很順口

接下來是幾乎每桌都有點的【炸豆腐】

我覺得炸得很新鮮，什麼形容詞

就是油很乾淨，一炸好就直送到客人的桌上

完全是外酥內嫩的狀態，但是大家要注意這種豆腐咬開之後會很燙會燙

要注意喔，不要吃快弄燙嘴喔!

燙青菜，今天安排的是【地瓜菜】

也不錯!不會燙起來爛爛的菜樣子

簡單調味就好吃! 很原味!

最後終於要介紹今日主食米粉湯啦!

這個湯頭是不是看顏色就很厲害，感覺就大骨湯

然後加上韭菜跟小蝦米等配料，真的很香很提味

湯頭我喜歡，不過它的米粉非常的真材實料

就是很粗很有存在的米粉

口感真的是又粗又米，不是滑溜溜那種

也是啦!畢竟人家不是米苔目嘛!

下次來試試看鹹粥，湯頭一樣厲害

而且內用還可以加湯喔! 超級滿足超級夠意思!

然後桌上的這罐辣椒真的很值得給它一個特寫! 我喜歡這種生辣椒醬油

喜歡吃辣的朋友不要錯過，但真的蠻辣的，要酌量使用喔!

最後提醒大家它的營業時間很特別喔!

周休三日! 只有開四五六日喔!

建議大家盡量離峰時間來吃，才不用等候太久!

桃園區超人氣排隊小吃，推薦給大家!!

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