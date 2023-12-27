2023-12-26

台南人照過來聖誕節，最強親子同樂活動來囉！由台南「國立臺灣歷史博物館」舉辦的歡慶聖誕節活動，為期連續兩個週六(12/23、12/30)正式舉辦的聖誕活動，在現場能化身成為小小冒險家進入神秘的《時光車站》探險，並進入奇幻的《動物搭火車》舞台，來觀賞一場盛大的視覺與聽覺聖誕饗宴，除了豐富的展演活動外，還有著讓寶寶放電玩到瘋的《泡泡足球體驗》，那嶄新豐富的聖誕節前夕活動，都會在2023年的兩個週六發車，館內還有有擁有穿越台灣數百年歷史的常設展、兒童廳、特展等，互動裝置藝術等的大家去玩樂，接下來就讓我們帶大家去看看這次，有趣的展演活動吧~

⏏文章摘要

國立臺灣歷史博物館 哪好玩?

地址：70946臺南市安南區長和路一段250號

電話：06-3568889

營業時間：09:00–17:00 (週一休息)

慶祝火車劇場開幕 ★免票入館★ ：

2023.12.23-24、12.30-31及2024.01.01，全日免票入館！

身為台南人應該對「國立臺灣歷史博物館」不陌生，臺史博除了擁有超多厲害館藏外，各種有趣的展演與活動更是這裡的亮點，這次聖誕節來臨前夕更推出超多精彩的活動，更開放限時免門票入館的活動！並設置了許多有趣的舞台與藝術育樂活動，讓所有大小朋友都齊聚一堂，來到館內外同樂，話不多說現在就讓女王大家來到這探索一翻吧!

國立臺灣歷史博物館-聖誕活動

《時光車站：聖誕大冒險》

時光車站是國立臺灣歷史博物館邀請「真的有劇團」為孩子們打造的一個大型的聖誕舞台劇活動，第一個故事就是非常應景的《時光車站：聖誕大冒險》，故事的內容是小女孩為了想幫助，差點被做成聖誕大餐的火雞逃跑，唱出了召喚時光列車的「火車與火雞」，舞台劇現場除了能欣賞有趣的舞台表演，還能讓孩童與故事中的車長、火雞、小火車們進行有趣的互動，女王只能說這場有趣的聖誕節演出充滿了創意和互動性，絕對能夠吸引孩子們的注意力，讓大小朋友們都能渡過一場最愉快的聖誕節慶喔~

在這個劇場現場除了聖誕節主題的故事外，還有一個改編自真的有劇團的四號作品《聖誕樹》，故事主角的小珍珠雖然擁有色覺障礙，但卻對著眼前的景致有著完全不同的體驗與感受，一段充滿了愛和希望的美好寓意故事，深入層次的心靈對話，探討顏色對於人們情感和記憶的影響。這能夠讓觀眾更加深刻地理解和感受角色的內心世界。劇場中也加入了許多互動式元素，例如讓觀眾參與唱歌、挑選顏色的遊戲，充滿愛與希望的滿滿聖誕溫馨活動，真的非常推薦大家到訪體驗看看喔~

《動物搭火車》

動物搭火車是由快樂鳥故事劇場演出，展演的內容更把生動的小動物們搭火車的過程，設計成了一連串的有趣故事，這個活動將於2023年的12月30日，跨年的前一天發車，當天有空的人一定要到台南國立臺灣歷史博物館與這些可愛的動物們玩耍同樂，一起來一場有趣的火車之旅喔！

《泡泡足球體驗》

欣賞完各種有趣的表演，臺史博更為大小朋友們規畫了，泡泡足球的刺激跑跳體驗，整個活動完全免費! 當天有到訪的爸媽一定要帶著孩子們到這放電，創造一場有趣的家庭記憶吧! (PS:活動是現場預約報名，到訪的人建議先去預約喔!)

日期：2023.12.23(六)、2023.12.30(六)

時間：13:00-16:00

地點：展示教育大樓前草皮

報名：現場報名，發放號碼牌（限身高140公分以上民眾參加）

國立臺灣歷史博物館「3D時光車站」

體驗完館外的活動外，接著女王要帶大家進入國立臺灣歷史博物館內最有名的「3D時光車站」遊玩啦! 熟悉臺史博的人一定知道這個超厲害的車站「3D時光車站」，透過五感體驗牆，跟著小鯨魚一同探索最道地的臺灣味。除了車站內嶄新的互動體驗牆，列車內的超厲害3D藝術，更是讓女王驚嘆到不行! 話不多說，現在就讓我們帶大家乘坐超美列車遊玩臺灣吧~

這台超狂的「3D時光車站」將會由小鯨魚引領著大家，進入各種不同的時光場景隧道進行冒險，女王一進入的時候還以為它只是一個簡易的3D展覽，但一坐上後才發現! 它竟然是一台真的會前進的列車! 在移動的過程中，它會帶你上天入地欣賞著各種不可思議的時光景致，這超強的3D列車上天下地的真實感，可以說是讓女王遊玩過最厲害的親子設施之一，列入此生必玩的台南景點一點也不過分阿!

列車行徑的過程也加入了許多臺灣的有的風情、美食以及各種美景，這超厲害的設計與藝術真的美到，讓女王看的都合不攏嘴啦~哈哈

國立臺灣歷史博物館「時光探險」

搭乘完超美3D時光車站後，大家也可以前往左側方的「時光探險」遊玩，這個館區置放了非常多的互動遊戲裝置，繪畫、拍照、創建多樣化的互動體驗，絕對能讓孩子們遊玩到不想回家的啦!

台南一日遊知性娛樂之旅

分享到這文章也告一段落! 這次的台南一日遊之旅，真的讓女王收穫滿滿，豐富有趣的展演、放電的草地遊戲與超級幻麗的「3D時光車站」，每個活動都能看到台南國立臺灣歷史博物館的用心，女王只能說這優秀的活動內容，絕對是聖誕節假期必訪的台南親子秘境，大家可別錯過這臺史博給孩子的聖誕禮物喔~(PS: 館區內還有許多常態館藏、文物、以及VR體驗等等的有趣體驗，大家當訪時一定要記得去參訪體驗遊玩喔! 今天文章就替大家分享到這，我們下回見啦)

國立臺灣歷史博物館資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

地址：70946臺南市安南區長和路一段250號

電話：06-3568889

營業時間：09:00–17:00 (週一休息)

慶祝火車劇場開幕 ★免票入館★ ：

2023.12.23-24、12.30-31及2024.01.01，全日免票入館！

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