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台南安平包棟民宿｜衡定理 澤居 全新超豪華別墅 超大客餐廳 獨立電梯 附停車位

2023-12-27 17:00:00 SISI人妻 人氣：108
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窩客好文

SISI人妻

發表篇數：124篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台南市 > 安平區

造訪商家：衡定理 澤居
phone09-0833-1857
place台南市安平區世平路168號
作者本次評價：
4.95
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
4.50
CP值
5.00
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台南衛定理澤居民宿封面.jpg

12月北部太冷了！於是帶著家人一起到台南避寒
疫情過後就沒有來過台南，感覺這兩三年台南也變了很多耶
街道市容變得更整齊、更漂亮了！多了很多小店、可愛咖啡店、冰淇淋店等
以前幾乎都住在台南中西區，很少來安平，這次人多決定租車，就可以跑比較遠的景點了～
我們訂了一間位在台南安平的包棟民宿：「台南安平衡定理 澤居」，聽說是2023年全新開幕的台南包棟民宿，一起來看我的開箱吧！

 

民宿外觀

2023年最新開幕「衡定理 澤居」，位於世平路168號轉角第一棟
附近還有公園可以走走！

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門口可停2台車

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大門是隔音木門，看起來很氣派！

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入住時，管家交給我們磁扣及房間鑰匙

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大門使用yale電子鎖，進出很方便

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🔴 民宿名稱：衡定理 澤居
🔴 地      址：台南市安平區世平路168號
🔴 電   話：0908 331 857
🔴 官網：https://www.hdl2020.com/?fbclid=IwAR3DkvduDatIX_cCMev7Rd-Ee0XN9tOYNJCcNN-GBrYykpB8J6j-0m4KXdU
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/HDLBNB/
🔴 客服信箱:hdlsix67@gmail.com
🔴 官方Line@好友：https://lin.ee/EKdHCLM
⚠️入住時間16:00-18:00/退房時間11:00。
⚠️本館嚴禁使用明火，禁止室內吸煙（退房時如室內有煙味，因無法馬上去除交給下一組客戶我們會現場加收一日房費）有提供戶外陽台可以吞雲吐霧；提供電磁爐、微波爐自由使用。

 

 

民宿內部環境

玄關

玄關超級大！放嬰兒推車、行李都不是問題

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走廊也很寬敞

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在一樓換拖鞋再上樓

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獨立電梯，娃娃車、輪椅都可以進～

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客廳

客、餐廳是連在一起的，超級大！！！可以在裡面跑步了😂

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一家人或是一群朋友晚上可以在客廳聊聊天、看影集或是打電動

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沒想到站在戶外陽台就能看夕陽耶！台南安平包棟民宿｜衡定理 澤居 全新超豪華別墅 超大客餐廳 台南安平包棟民宿｜衡定理 澤居 全新超豪華別墅 超大客餐廳 台南安平包棟民宿｜衡定理 澤居 全新超豪華別墅 超大客餐廳

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開放式廚房
餐廳走白色簡約風，採光超好！不小心又在這裡拍了幾百張照片

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廚房基本的用具都有：電磁爐、微波爐、電熱水壺、電鍋、洗手台、刀具

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左邊水龍頭使用的是賀眾牌RO逆滲透淨水器打開就有過濾水可以喝！

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廚下有杯、碗、鍋子、衛生紙

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在二樓公共區域設置大垃圾桶及回收桶

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二樓有獨立廁所

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除了電梯外，也可以選擇走樓梯上下樓

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房間介紹

這次住的房型是「雨」

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房間大小很適合情侶或是小夫妻
每間房間內有自己的電視、冷氣、電風扇

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雖然是西曬，但入房時管家已把冷氣開好，一點也不覺得熱
房間內有小沙發、桌子，也可以在房間內吃宵夜

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採光超美～床躺起來超級舒服！台南安平包棟民宿｜衡定理 澤居 全新超豪華別墅 超大客餐廳

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附了兩瓶礦泉水

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一進門就聞到香香的味道，原來是放了擴香，淡淡的木質香味讓人放鬆身心

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浴室空間超級大！乾濕分離跟抽風機不怕洗完澡地板濕噠噠

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衡定理 澤居備品一應俱全台南安平包棟民宿｜衡定理 澤居 全新超豪華別墅 超大客餐廳

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有附浴巾、吹風機

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沐浴用品是台灣自有品牌，無添加矽靈等化學成分，經德國歐盟有機認證，洗起來很香、不會乾澀

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夜晚的衡定理 澤居
附近都是住宅區，晚上在附近散步也很安全喔！
2023年全新開幕的「衡定理 澤居」，推薦給來台南度假放鬆的你們台南安平包棟民宿｜衡定理 澤居 全新超豪華別墅 超大客餐廳

台南衛定理民宿35.jpg

 

🔴 民宿名稱：衡定理 澤居
🔴 地      址：台南市安平區世平路168號
🔴 電   話：0908 331 857
🔴 官網：https://www.hdl2020.com/?fbclid=IwAR3DkvduDatIX_cCMev7Rd-Ee0XN9tOYNJCcNN-GBrYykpB8J6j-0m4KXdU
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/HDLBNB/
🔴 客服信箱:hdlsix67@gmail.com
🔴 官方Line@好友：https://lin.ee/EKdHCLM
⚠️入住時間16:00-18:00/退房時間11:00。
⚠️本館嚴禁使用明火，禁止室內吸煙（退房時如室內有煙味，因無法馬上去除交給下一組客戶我們會現場加收一日房費）有提供戶外陽台可以吞雲吐霧；提供電磁爐、微波爐自由使用。

 

 

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