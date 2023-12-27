漁聞樂海鮮料理這家網路評價4.3顆星台北海鮮餐廳，藏在台北松山運動中心附近的巷弄內，主打自家漁船捕撈活海鮮，所以漁聞樂海鮮料理的海鮮料理桌菜評價都很好，是不少老饕的美食口袋名單餐廳，這次樹小編揪團來吃漁聞樂海鮮料理海鮮桌菜，10人份桌菜每人只要800元，超高cp值非常適合家庭聚會、公司聚餐或三五好友來用餐(原址圖文連結)

漁聞樂海鮮料理交通指引&停車資訊

名字很好記的漁聞樂海鮮料理，地址就在台北松山區八德路三段12巷52弄6號，搭捷運出小巨蛋站或捷運忠孝敦化站，走路過來差不多在10分鐘以內，開車來則是要找一下路邊停車位

漁聞樂海鮮料理營業時間

藏在敦化公園旁的漁聞樂海鮮料理營業時間共有分為兩個時段，中午時段11:00–14:00，以及晚上時段17:00–21:00，星期一會固定公休，建議先打電話訂位，尤其是周末假日現場常常滿位

在店外面就有漁聞樂海鮮料理菜單可以參考，他們家有單點式菜色，以及無菜單桌菜料理等等，無菜單料理則需要事先預約

漁聞樂海鮮料理用餐環境

走進漁聞樂海鮮料理店內，用餐空間分別在一樓以及地下室一樓，餐廳一樓有活海鮮食材魚缸，然後裡面料理則是船的造型

漁聞樂海鮮料理活海鮮水缸

漁聞樂海鮮料理特色之一就是有自家漁船捕撈漁獲，然後每日從漁港新鮮直送，來到水缸就能看到活體海鮮，然後也會把價格公開透明標出來，我們來到這裡挑今天的食材，就可以看到海鮮活跳跳

地下用餐座位區有非常適合多人聚餐的圓桌，再往裡面走則有包廂空間，人少點也有方桌座位，這裡的裝潢擺設也很特別，牆面彩繪有海洋的元素

漁聞樂海鮮料理菜單價錢

我們來看看漁聞樂海鮮料理菜單價目表，可以看到他們家的強項就是海鮮料理，以往我們吃新鮮活海鮮都會跑去漁港，現在不用跑大老遠去漁港，人家自己的漁船新鮮直送，有單點菜單、套餐、無菜單等等，另外還有期間限定，活海鮮料理也可以去水缸點

我們這次人比較多，直接就是來吃漁聞樂創意無菜單，在預約時跟店家溝通預訂，10人無菜單料理，平均下來一人800元，當然如果要吃更好菜色，也可以直接跟店家說總預算多少，店家也會客製化菜色內容

豪華深海魚刺身

第一道料理就是用海鮮來打頭陣，這道豪華深海魚刺身華麗上場，產地直送漁貨生魚片，讓超愛吃生魚片的樹小編超嗨森，可以看到生魚片有鮪魚、鮭魚、旗魚、海鱺、鮭魚卵等等

生魚片每片厚度都很有誠意，肥美鮮嫩的生魚片入口會讓人一臉滿足，樹小編最愛的還是鮪魚，搭配芥末以及紫蘇葉等不同組合吃法有夠讚，常常吃生魚片的我，對於他們家的生魚片給予高度的肯定

蒸煮絲瓜南非鮑

前一秒還在水缸的活南非鮑，現在變成蒸煮絲瓜南非鮑，剛上桌還可以看到南非鮑活跳跳，店家會蓋上鍋蓋透過蒸煮方式煮熟，打開鍋蓋冒出蒸氣，絲瓜煮到還有些脆度，並且吸收了鮑魚的海味，入口鮮美好吃，南非鮑則是表現彈牙脆口，在口中咀嚼彷彿有如交響樂鮮甜多汁，真的新鮮食材只要簡單料理就很美味

麻香松阪煮雞佛

天氣越來越冷這道麻香松阪煮雞佛讓你暖身補補身體，雞佛咬下去會有噗滋綿嫩口感，而且也沒有腥味，松阪豬肉脆嫩扎實，滑嫩的川七則是扮演了助攻角色，串連整道料理讓口感更加豐富好吃

一品奶焗小青龍

同樣也是在水缸活體青龍蝦，上桌料理變成一品奶焗小青龍，運用焗烤料理方式，入口整個走濃厚系起司香，青龍蝦口感新鮮爽彈，沒想到焗烤後這麼好吃，入口爽度極高

廣島生蠔剁椒蒸

創意海鮮料理還有這道廣島生蠔剁椒蒸，把椒剁料理運用到生蠔上面，超大顆飽滿生蠔，搭配上剁椒調味，滿嘴鮮甜辛香開胃又好吃，喜歡吃生蠔的朋友可別錯過囉

香燒軟絲鑲拌飯

這道菜色除了有我愛的生食級干貝之外，最特別的就是軟絲中間有米飯，有種把海鮮燉飯突破刻板框架，變成把米飯塞入海鮮，讓米飯吸收滿滿海味，這大小剛好可以一口吃，入口就是一個字鮮

東北角蒜蓉小卷

這道算是有著經典辦桌菜的影子，東北角蒜蓉小卷我覺得重點還是在海鮮，Q脆厚實的小卷，經過蒜蓉佐料來調味所散發出來的香氣很到位，底下還有粄條就默默躺在那邊，吸收小卷鮮美湯汁，等於跟著主角配練，也走出好吃的滋味

宜蘭油淋龍虎斑

這龍虎斑魚也是在水缸內活跳跳超新鮮，然後使用清蒸的方式來料理，樹小編我很愛吃龍虎斑魚，肉質細緻厚實魚刺不多，入口也能吃到略帶些膠質感，鋪上蔥絲淋上醬油調味，然後再把熱油淋在魚身，簡單調味就是絕妙美味啊

南洋咖哩沙母鍋

湯品則是南洋咖哩沙母鍋，來用餐這天剛好有些許涼意，看到熱呼呼這鍋端上桌，真的會忍不住去舀湯來喝，裡面有許多海鮮來燉煮，超大隻沙母出場就充滿氣勢，南洋咖哩湯底入口就讓我懷念起，冬天去北海道吃著湯咖哩的幸福感

看外觀還以為這鍋只有海鮮然後沙母是主角，配角則是旁邊的鮮蝦，其實那只是外表而已，底下還有雞肉，本以為的海味升級成海陸風味，光是喝口濃郁的湯底就覺得很暖胃，要不是已經吃不下，還想要來碗白飯，變成咖哩湯泡飯應該也很棒

不用跑海邊漁港就有新鮮漁獲海鮮料理可以吃，主打自家漁船捕撈活海鮮，不虧是台北老饕的口袋餐廳，這次來吃沒讓我失望，不僅海鮮很頂就連料理呈現方式都很可以，重點CP值也很高，一人只要800元，推薦給大家一定要來吃看看，另外提醒一定要先預約訂位唷

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)

經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群

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