帝王食補薑母鴨這家薑母鴨創始元祖，每到秋冬補身體都會想到老字號帝王食補，從1981年在華江橋頭發跡，是全台第一家創始薑母鴨，後來非常受歡迎陸續開了分店，幾乎變成想到薑母鴨就是帝王食補，樹小編這次來到這家是帝王食補縣府店，在地經營也將近30年，超大間店面可以說是帝王食補旗艦店也不為過，環境寬敞乾淨舒適，營業時間到凌晨1點，有薑母鴨、山羊肉、烏蔘雞、松露雞、胡椒豬肚雞等等，絕對是冬令進補餐廳首選，建議想進補的朋友電話先預約起來

帝王食補薑母鴨縣府店在哪裡

這次樹小編來到帝王食補縣府店進補，地址就在新竹竹北光明六路110號，距離竹北火車站騎youbike腳踏車過來也不遠，開車來到這裡路上有許多停車格，旁邊還有停車場非常方便

帝王食補薑母鴨縣府店營業時間

帝王食補縣府店店面就有夠大間，可以說是樹小編看過最大家的帝王食補，看到這店面馬上讓我想到我家牛排，同樣都是超大間店面，門口還有水池真的有夠氣派，不分平假日營業時間從下午3點到凌晨1點

帝王食補薑母鴨縣府店用餐環境

走進帝王食補縣府店，發現這根本就是宴會廳等級，餐廳空間共有兩個樓層，挑高設計座位數非常多，包括基本的2到4人桌，甚至要容納10人以上聚餐都沒問題

樹小編走進帝王食補縣府店感覺有點不太現實，因為這跟我知道的帝王食補店面完全不太一樣，開闊寬敞的用餐空間，還有綠色植栽整體環境很舒適

居然還有提供兒童遊戲間，簡單遊戲間可以讓小孩子來這裡放電，也讓大人可以放鬆用餐，光是這點就很不錯

帝王食補薑母鴨由來

帝王食補由來，帝王食補創辦人田正德先生，在30歲的人生巔峰，因患有舊疾而身體虛弱，這時剛好巧遇舊識，介紹他一帖含有多種中藥材的養生湯方，以紅面番鴨公、米酒、老薑及麻油一起燉煮，來調理身體，他決定用這帖湯方來創業，用僅剩的500元租下板橋三角路沖地，撿來的木板做隔間，在廢棄白色大水桶，寫上薑母鴨三個大字，再裝上燈泡作招牌，就在克難的環境下創立全台第一家店，寒風中搖曳的簡陋招牌，開啟了帝王食補的食補王國

帝王食補薑母鴨菜單價錢

▼帝王食補縣府店菜單價目表

來到帝王食補菜單點餐方式就是先決定鍋底，然後再來選擇要點什麼配料，鍋底有薑母鴨、松露雞、烏蔘雞、羊肉爐、胡椒豬肚雞等等，鍋底可以選擇一種或是鴛鴦鍋，樹小編是選擇鴛鴦鍋

至於他們家的鍋物配料也有很多選擇，菜單上的四大天王以及帝王筒都是帝王食補必吃，算是人氣招牌配料

另外除了鍋物之外，帝王食補這裡還有提供三杯熱炒料理，有三杯蝦、三杯中卷、炒蛤蠣、椒鹽蝦、麻辣滷拚等等，多人來吃建議都可以加點，讓整桌菜色更加豐富

▼飲料必點甘梅湯，鍋物沾醬配料

甘梅湯是帝王食補自家的飲料，原料使用青梅製成，喝起來解膩酸酸甜甜，剛好可以搭配薑母鴨鍋物，另外店員會上鍋物要用的沾醬，腐乳醬以及辣椒醬，我覺得沾了有加分效果

來到餐廳入口處，這裡有透明玻璃可以看到廚房正在料理薑母鴨，會加入整罐紅標米酒，然後點火的畫面很誘人，以前樹小編家裡在冬天也會吃燒酒雞，我都特別期待老爸點火的畫面，小時候不懂只覺得很厲害

帝王食補鴛鴦鍋

沒有等太久我們點的鍋物就上桌，我們選擇鴛鴦鍋分別是薑母鴨以及胡椒豬肚雞，薑母鴨當然是必點不用考慮，至於胡椒豬肚雞則算是新品鍋底，剛好我也喜歡胡椒豬肚雞，所以我們就決定點下去

帝王食補胡椒豬肚雞

▼胡椒豬肚雞算是這幾年來新竄起很受歡迎的鍋底，裡面使用胡椒、紅棗等中藥材，加上豬肚、雞肉來熬煮湯頭，中藥胡椒會讓湯頭帶點微微辛辣感，裡面軟嫩雞肉以及軟Q豬肚，湯頭喝起來會暖胃

帝王食補薑母鴨

▼來到這裡必吃當然就是薑母鴨，先把 20 多種中藥磨成粉，然後跟老薑慢慢拌炒，讓老薑完全吸收中藥後，再把炒過的薑跟鴨肉細火慢燉，每一鍋都是下重本放了近 4 兩的老薑，而且還加入一整瓶紅標米酒當藥引，加米酒之後鴨肉也可以去腥增味，端上桌可以聞到香氣，用湯匙撈起軟嫩鴨肉，沾上腐乳醬料非常入味好吃

說真的來到帝王食補我建議就把菜單有照片的第二頁鍋料都點起來，像是四大天王、帝王筒、黃金麵線等等通通都是必點，另外帝王饗鈴卷也是必點，然後其他單點配料就點自己喜歡吃的就好

蔬菜跟菇類遇到酒精會變苦，這就是點鴛鴦鍋的好處，可以放入另外一鍋下去煮，或者是建議最後再放入薑母鴨鍋來煮 黃金麵線

▼黃金麵線一定要點，黃色麵線可不是色素，而是加入薑黃才變成黃色，麵線可以稍微拌點鍋底，再加點腐乳醬和辣椒，吃起來麵線略帶點硬度就很好吃

帝王饗鈴卷

▲▼這個帝王饗鈴卷超好吃千萬不要錯過，只要涮3秒咬下去滑嫩爽脆，樹小編之前在抖音看過內地有，沒想到這天看到菜單上面有，想都沒有想就點了，結果有夠好吃，這個點兩盤我也覺得很可以

太平燕餃

▼四大天王之一的太平燕餃，我只能說他們家的配料一點都不是配角，像太平燕餃裡面有豬肉餡加上爽脆的荸薺，入口真叫一個絕字

小菲力

▼小菲力的口感非常妙，雖然叫小菲力但其實沒有牛肉，外層這一層是魚漿，內層則是豬鴨餡，咬下去口感豐富

小丸子

▼同樣是必點的小丸子，使用豬肉泥和鴨肉泥來捶製成丸子，下鍋煮丸子會吸收湯底，可以吃到柔軟略彈的口感

帝王筒

▲▼帝王筒看起來外觀跟常見魚漿很像，但吃起來讓我有驚豔感，每口都能吃到魚漿包裹著花枝塊，真材實料滿滿海味

金瓜泡芙球

▲▼喜歡吃鹹蛋黃的朋友，也不要錯過這個金瓜泡芙球，要小心咬開因為會爆漿，裡面會有鹹蛋黃加南瓜內餡，口味鹹鹹甜甜很不錯

炒蛤蜊

▲▼來這裡除了吃鍋物之外，建議可以點幾盤熱炒來搭配，像是這道炒蛤蜊，每顆蛤蜊都很飽滿充滿醬香，上桌沒多久就被吃光光

椒鹽蝦

▲▼人氣熱炒還有這道椒鹽蝦，整尾蝦子開背去腸泥，可以輕輕鬆鬆去殼吃到蝦肉，蝦子彈牙鹹香，記得趁熱吃比較好吃

三杯中卷

▼很下酒下飯的三杯中卷，店員上桌有提醒要趁熱稍微攪拌，讓中卷再均勻裹上醬汁，中卷充滿三杯香氣入口彈牙

這家帝王食補不虧評價很高的食補餐廳，首先是宴會廳等級的用餐環境，寬敞舒適不會感到擁擠，再來我們選擇的鴛鴦鍋底也很棒，配料好吃到根本就是主角，天氣慢慢轉冷，推薦給大家可以來進補暖暖身子，提醒先預約訂位，來用餐發現店家電話也是一直響生意很好，大家趕緊先訂位吧

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)

經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群

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