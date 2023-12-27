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去年巴適開始草莓吃到飽的活動就想著要帶乾女兒來了，今年終於兩家人都有空啦！再加上巴適換了新的菜單，就約了一個假日開車載著她們一家跟著三個朋友一塊來巴適吃火鍋！才小五的乾女兒喵喵可開心了，一路上直跟我說她想吃暖呼呼的火鍋跟肉肉～也想吃很多很多草莓～～（不愛吃菜這點跟乾爹真像啊ＸＤ）

不過挑食可不好，等等青菜還是得吃完才可以吃肉肉跟香甜的草莓唷！

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桃園市龜山區文化三路318號 請點我開始巴適經典麻辣鍋林口店

11:00~22:00，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：文化三路上收費停車格或對面有收費停車場。

店內環境介紹

優雅的木質隔間，搭配大紅花的裝飾讓人覺得非常的華貴。

進門左邊過了櫃檯就是自助區，各式的醬料飲品都在這裡！連麵食都有好多種呢。

超愛這裡的卡比索冰淇淋！那個起司玫瑰鹽焦糖口味的大推！

也有泰國的明果冰淇淋～雖然大家一直說榴槤口味的冰淇淋非常美味，不過我老人家就先PASS吧ＸＤ

草莓就放在走道的冰箱裡唷！想吃多少就拿多少，但是因為巴適的草莓都是由苗栗大湖的草莓園每日產地直送的，所以也有可能會因為天候等關係導致數量不足，但除了草莓之外也有火龍果啊百香果等其他的水果可以吃。

巴適新菜單介紹

巴適的鴛鴦鍋湯底一共有九種，因為今天我們一共七個人所以開了兩鍋，也就是可以選擇四種湯底呢！我來想想要點什麼呢……（沉思

另外如果是點現金價699的A方案，左方那八大項目裡的品項都是任你吃！吃肉吃菜吃各式火鍋料吃甜點甚至連生啤酒無限暢飲都可以～而且還有百威啤酒可以喝呢！但還是要廢話幾句跟同學們提醒一下，開車不喝酒喝酒不開車這可是基本中的基本！想喝就找個指定駕駛或是搭小黃來吧～像我乾女兒她生父生母多聰明啊，早早就指定要搭我的車然後他們夫妻兩可以開懷暢飲………

眼尖的同學們應該注意到冰箱裡多了百威啤酒吧？而且A方案就能無限暢飲的生啤酒也換成更好喝的嘉士伯生啤酒囉！連百威啤酒都有呢。

巴適優惠

然後現在加入巴適的Line好友還直接招待你一份帝王牛，當月及當日壽星都有招待喔！

還有還有，這個是民宿女王芽月為了同學們特別跟老闆討來的優惠，只要加入大桃園吃貨美食團並出示以下畫面的話啊，消費699Ａ方案就可以獲得1989Ｄ方案才有的金色三麥蜂蜜啤酒無限暢飲！同桌不管你有幾人來啦只要有一個人出示這個優惠卷就同桌都有蜂蜜啤酒喝到飽喔！

快來加入大桃園吃貨美食團~~大桃園美食不落勾!!!

看著好喝的蜂蜜啤酒又不能喝真是挺難過的，但是喝酒不開車開車不喝酒真的非常重要！為了自己也為了別人～我說下回來讓你開車吧？（看著我乾女兒她老爸中

嘖嘖嘖……他才剛打開瓶蓋就聞到一股淡淡的酒香混合著蜜香…好啦你喝你喝！多喝一點啊～（乾女兒的生父：放心我會努力喝回本的！！！

湯底及食材介紹

經典冬陰功鍋：

使用青檸及朝天椒為基底，酸酸辣辣的冬陰功湯最是開胃，加入各式香草後來煮火鍋更是各式食材的好夥伴呢！

香茅椰奶白鍋：

香滑柔順，喝起來滋味十足但又不會覺得太過厚重，不吃麻辣鍋的好選擇之一。

說到巴適當然不能忘了他的麻辣鍋啦！因為我們這桌有小朋友所以沒點麻辣的，傑哥那桌可是火力全開！

招牌御膳香辣湯：

小辣等級但是湯頭非常溫潤，像圍事這種只能吃小辣的人非常適合在冬日裡來上一鍋。

四川紅辣子湯：

不用多說了，想吃中辣甚至大辣的同學就點這個！吃了肯定讓你品味到四川道地的香麻辣勁！

各式食材

不多說了，湯都滾了食材也該下鍋啦！為了營養均衡不能光是吃肉啊，給大家介紹一下這盤是今天的蔬菜代表～應該不會再點第二盤了吧？（謎之音：對啦早知道你不愛吃青菜……

不過乾女兒今天倒是乖乖地吃了不少青菜呢！

我們今天選的是D方案，也就是說可以和牛吃到飽啊～看你愛吃澳洲黑毛和牛，日本A5雪花和牛或是少見的美國SRF金標極黑和牛！都用力的點起來啊～

三種和牛各有愛好者，但我個人還是對日本和牛情有獨鐘，因為肉香就是特別溫和濃郁啊～

特別跟大家說一下這個美國SRF金標極黑和牛，美國的和牛有日本和牛分佈細緻的油花，也兼有美國安格斯牛的濃郁肉香，而且分為金標黑標銀標三個等級，最高級的金標代表著油花等級跟日本的A5和牛一樣棒呢！

不曉得三種和牛，和牛控們喜歡哪一種呢？

說到吃火鍋，各式的餃類丸子也是少不了的對吧？吃得下就都點起來丟進去火鍋裡吧～

香甜肉質飽滿的白蝦是999的B方案裡的，因為我們這回選的是1989的D方案所以都點吧！乾女兒挺愛的不過得我們幫她剥蝦殼呢。

滋味更加濃郁的越南黑虎蝦則是1199的C方案才能點。

這份則是當日壽星才能享受到的生食級干貝！

1989的D方案可以點這個九孔鮑魚，因為巴適的海鮮品質非常的好～所以我來巴適只要有出這個九孔鮑魚我都會點滿滿一盤來吃，而且因為品質好，所以我連九孔鮑魚的內臟也不放過！吃起來有一股獨特的甘苦味～非常的美味！不過如果是在別的店家我就不敢這麼放心地吃呢。

肥美的新鮮蛤蜊也是乾女兒的心頭好，而且她超可愛的～放幾顆都要仔細算過，然後煮好了撈起來也得由她來分配誰能吃幾顆ＸＤ

分著分著如果少了兩顆她會很堅持全部找到才可以放下一批！

來來來，不吃牛肉的同學看這裡～巴適的豬肉品質也很好。

別的不說，就為了這個伊比利雪花豬我就願意花多點錢來點1989的D方案！看看這個雪花豬的油脂分佈多美啊～都稱得上是藝術品了！

重點是完全不油膩非常爽口！在嘴裡多嚼兩口那個肉香四溢啊……

不囉唆！吃完了再點！點到吃不下為止啊～

酒足飯飽之後，服務生幫我們上了甜點！超美的一個九宮格裡冒著冉冉升起的霧氣，裡面除了草莓本人還有各式香甜可口的草莓口味甜點呢。

裡面最討人喜愛的應該就是這個草莓馬卡龍了！香甜不膩非常好吃～因為太好吃了所以我們趕在點餐時間截止前又點了一大份來給我乾女兒吃。

在龜山林口這一帶啊，要吃火鍋我只會選巴適經典麻辣鍋！食材新鮮又常有活動，冬天的草莓夏天的芒果都會讓你吃得開心吃得滿意喔！

店家/景點資訊

店家名稱：巴適經典麻辣鍋林口店

所在地址：臺灣桃園市龜山區文化三路318號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：033280084

評價：★★★★★





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