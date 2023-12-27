貳食尋夢所 台中北區早午餐推薦｜好吃早午餐又一家入袋！貳食尋夢所 位在台中北區鄰近科博館，純白韓系簡約風格，用餐氛圍輕柔自在，供應義大利麵、燉飯、早餐盤等選擇多元，份量十足餐點，還有超好吃的鹿檬與貳食尋夢所聯名推出檸檬海鹽蛋糕，很適合休假時光相揪好友前往，好好Chill一下

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貳食尋夢所 在哪裡？

整棟純白色系的 貳食尋夢所 座落於台中北區英才路上，鄰近中國醫、科博館、篤行國小，舒適的用餐氛圍，供應價位平實份量十足的餐點，造就超高人氣，google評價上千筆高達4.7顆星，讓我與友人更加期待，前往用餐騎機車較為便利，若要開車的朋朋們，可至英才公園周邊就有多處停車格

貳食尋夢所

地址：台中市北區英才路196號

電話：0972 623 875

時間：週一到週五 09:30 – 16:00 週六週日 09:00 – 17:00

ＩＧ ｜ ＦＢ ｜ 線上訂位

貳食尋夢所 用餐環境

貳食尋夢所 用餐空間共有兩層，一樓座位為吧台為主，以白色系點綴暖橘，當天平日前往時是全客滿狀態，到用餐結束離開才稍微拍到空景，可見受歡迎程度，強烈建議想來的朋朋們，事先訂位起來啊

步上二樓寬敞明亮的用餐空間，以柔美白色窗簾，搭配藤編座位，簡約的風格，營造輕鬆用餐氛圍，休假日就是要這般自在

還有一區更Chill的沙發區

送餐有可愛的貓貓機器人服務

座位區下也供應置物籃，貼心滿點

貳食尋夢所 餐點

貳食尋夢所 採線上點餐，桌面上擺設Qcord，只要掃描輕鬆用手機點選，這次我和友人兩位攻略，兩份主餐、兩杯飲品，還有我期待超久與鹿檬聯名的檸檬海鹽蛋糕，可別以為貳食尋夢所柔美自在的夢幻場域，餐點份量上會精緻到不行，現場供應的義大利麵、燉飯、早午餐盤，絕對是會女孩們會吃很飽很飽的量！

炙燒櫻桃鴨胸義大利麵

炙燒過的鴨胸，搭上醬燒口味的義大利麵，上桌時香氣撲鼻而來，我們的味蕾都被喚醒了

將鴨皮炙燒到金黃焦脆，不僅降低油脂膩感，亦讓鴨肉香氣更為馥郁，鴨胸略帶厚度，吃起來柔軟鮮美，搭配香酥蒜片，更有一番風味

選用寬扁義大利麵，能完整吸附醬汁，麵條軟硬適中，帶有彈性，巴附著濃郁鹹香的醬燒白醬，超級涮嘴

鮭魚奶油燉飯

率先印入眼簾的是煎至焦糖色澤的鮭魚，搭配上淡雅奶香燉飯，這款絕妙組合深受水水們歡迎

鮭魚焦酥外層，討喜的脆脆口感，尤其是魚皮那塊咀嚼起來更香，內層魚肉仍保濕潤柔軟，吃起來一點都不乾柴，些許香料調味，更提升魚肉整體風味

看似樸實的燉飯，口感令人驚喜！

保有微微米心的嚼感，軟硬拿捏的恰到好處，均勻吸附香甜濃郁的奶油醬汁，宜人奶香，口感滑順，搭配些許香料點綴，提升香氣之餘，更不顯膩口

鹿檬聯名 檸檬海鹽蛋糕

以檸檬海鹽蛋糕、檸檬塔聞名的鹿檬，在貳食尋夢所就能吃到！與鹿檬聯名推出的檸檬海鹽蛋糕，輕柔簡約的外觀，與貳食尋夢所給人形象呼應著，淡雅的檸檬香氣，淺淺的令人我著迷，一旁放著聯名小卡，憑卡片至貳食尋夢所訂購整模檸檬海鹽蛋糕，還享優惠唷

細緻綿密的糕體，表層與內餡都搭著輕盈的檸檬海鹽鮮奶油，討喜的檸檬香氣於嘴中擴散，宜人的酸甜，帶著一縷鹹感，如夢似幻的口感，好吃到捧臉！真的是太喜歡，所以之後我就直接訂了整顆 哈哈哈

餐點都會附上一杯自製優格，質地輕盈滑順更不會有惱人酸度，入喉風味舒服，搭配餐點附贈生菜也很適合

仲夏野莓氣泡

誠意滿點的野莓氣泡飲，豐富的莓果們、搭著蘋果片，再以迷迭香裝飾，整杯精緻唯美，入喉清香爽口，酸甜得宜，舒服自然的風味，很適合餐後來些清爽解膩

黑糖鮮奶

想來杯香香甜甜無咖啡因飲品，黑糖鮮奶一定是榜上有名，表層經過炙燒更凸顯黑糖香氣，搭上輕柔的鮮奶，整體風味香甜順口

貳食尋夢所 用餐環境舒適宜人，尤其是白天二樓透過窗簾灑進的光線，真的太唯美太好拍，而餐點價位與份量都很到位，料理也用心實在，像這次品嚐的餐點我都很喜歡，尤其是與鹿檬聯名 檸檬海鹽蛋糕，真的是大力推薦，他們家不單只是外貌擔當，餐點表現更是可圈可點，台中北區早午餐推薦給你們，趁休假之時來嚐鮮一波吧

以上文章提供參考

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