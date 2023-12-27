之前逛新北美術館時，就在附近尋找好吃的晚餐，意外發現到這家愛好人串燒

離鶯歌火車站超近，濃濃日式氛圍，重點是東西好好吃❤️

到新北美術館、陶瓷博物館等時，可以來這裡吃個晚餐！

愛好人串燒酒場 環境

當初看到愛好人串燒，最吸睛的是他的店外觀，非常像日式的居酒屋

有小吧台、牆上還貼滿日式海報，店內座位數不多但大家聚在一起會十分熱鬧

另外每個星期三，女孩到愛好人串燒酒場，享有2小時399杯裝酒類無限暢飲

海尼根、朝日、特調燒酒、清酒都能無限喝!!!

偷偷推薦他們的美眉啤酒，是紫蘇梅加入啤酒中，一點點酸香超爽口，我下次要週三來狂喝😂

愛好人串燒酒場 餐點

日式烤油豆腐串(醬味)2本 NT.60 不客觀推薦★★★★★

外皮烤的焦黃，一點點脆口間、內裡香軟鹹香，很少在其他居酒屋吃到這道

培根鳥蛋2本 NT.120 不客觀推薦★★★★★

看到培根鳥蛋時，莫名覺得俏皮！培根直接包裹一顆顆鳥蛋，培根的脂肪香和鳥蛋的蛋香，好搭～

厚切五花爆蔥卷2本 NT.140 不客觀推薦★★★★★

多數的蔥卷都是包幾根蔥、裹的小小卷，但愛好人串燒給是滿滿的蔥!!!!真的是爆蔥卷

厚切肉的豐富油花、充斥嚼勁，和裡頭蔥香的融在一起，比起多數薄肉片或小卷的更有口感

慢烤雞香香(醬味)2本 NT.80 不客觀推薦★★★★★

咬下去時有點嚇到，表面烤得非常脆、肉充滿脂肪的香氣，整體香軟脆口

生食干貝高麗菜(中華風) NT.170 不客觀推薦★★★★★

這道看似家常的炒高麗菜，實際上真的很好吃，是有豐富層次的餐點

干貝的鮮甜和高麗菜的甜度融在一起，鮮味滿滿、清脆鹹香

韭菜豬肝炒(微辛辣) NT.160 不客觀推薦★★★★★

嚼勁、軟嫩的雙重口感讓人記憶猶新，吃起來沒什麼腥味、也不會過於乾柴

昆布鹽冷番茄 NT.80 不客觀推薦★★★★★

沒想到簡單的番茄和昆布鹽竟然是這麼美味的組合！

番茄多汁的甜、和昆布鹽醇香的鹹，鹹鹹甜甜，簡單卻十分好吃

經典日式炒麵 NT.130 不客觀推薦★★★★★

炒麵麵條仍保有Q勁，鹹香中蘊含些許甜，是很經典的日式炒麵

多數我不太愛吃日式炒麵是因為吃起來太甜，但愛好人串燒的鹹和甜的平衡調的很剛好～

日式熟成牛肉 NT.200 不客觀推薦★★★★★

絕對要給這道超越滿分的分數！太符合我們的口味～

牛肉一咬便爆出豐沛的水份及肉香，其中微微胡椒香提出層次，超～好～吃

鹽麴梅花燒肉 NT.180 不客觀推薦★★★★★

燒肉帶有些特殊香氣，口感充滿嚼感之餘、也不失軟嫩，搭著一旁的蒜一起吃很絕配

日式牡蠣燒 NT.180 不客觀推薦★★★★★

沒想到在居酒屋也能吃到大阪燒😂鹹香、大口配著高麗菜，軟軟的口感和脆脆的菜絲，吃起來很清爽

愛好人串燒酒場不只有串燒，還有許多日本風味的家庭料理

料理簡單但卻很好吃，是鶯歌當地人下班來小酌的好地方！

到新北美術館逛逛時，晚餐可以來這家、只有當地人才知道的日式居酒屋

愛好人串燒酒場( 粉專 ) 地址：新北市鶯歌區中正一路62巷40號-7號(鶯歌火車站) 電話：02 2670 6161 營業時間：週一至週六 17:30~00:00（週日公休）

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