最近天氣真的超級怪，一下子熱到穿短袖無袖還流汗，一下子冷到包的像粽子還是皮皮剉，這種天氣真的讓人好焦慮～

不只焦慮，冬天因為白天比較短，沒有日照的時間比較長，所以容易使心情較鬱悶，寒冷的天氣又讓人不想出門，減少了出去散散心透透氣的機會。

這種情況下，心情起伏又變得更大了，加上最近又被一些瑣事困擾著，不自覺就憂鬱了起來⋯⋯

但時間不會因為自己的情緒就慢下腳步，忙碌之餘想撥出一點空間跟時間給自己，好好療癒一下身心靈，如果把身心健康搞壞了可就不好了！

最近找了一天晚上，買了塊蛋糕給自己，弄了個小小儀式感，選了一部自己很喜歡的電影，度過了這陣子最放鬆的一個夜晚。

今天想跟大家分享的就是陪伴我度過獨處時光的乳酪蛋糕！

這個乳酪蛋糕是來自水母吃乳酪，我是在官網上買的，本來就知道他們家，但一直還沒有入手過，這次在挑選儀式感蛋糕的時候，突然想到這個品牌，加上他們最近出了超好看的限定新品，所以第一眼就選中了它！

這個乳酪蛋糕是他們的限定新品，叫「雪絨乳酪蛋糕」，因為我是自己要吃的，就選擇了這款尺寸較小的蛋糕，水母吃乳酪在網路上的評價很好，之前查台中乳酪蛋糕、台中伴手禮很常看到別人推薦他們家。

不過這是我第一次吃水母吃乳酪的東西，不得不說吃過這一次之後，馬上變成他們的粉絲！直接被超級濃郁的乳酪味感動到！

除了乳酪之外，這個蛋糕另一個香香的味道，而且帶有一股淡淡的甜味，綿密紮實的口感會慢慢在口中融化，然後味道會佈滿你整個口腔，超級好吃！

它官網是寫說裡面有加香草莢跟雪絨巧克力（難怪叫雪絨乳酪蛋糕），使用的是法國乳酪，我覺得它把三者的味道融合得非常好，我真的有吃出這些原料各自想帶給我們的風味，明明乳酪味很厚重濃郁，但香草卻會帶來一股清新微風的感受，白巧克力的甜感像畫龍點睛一樣，在最後尾韻點綴了一下，讓人回想反覆回味後再吃下一口。

這種重乳酪就很適合搭配茶飲，那天我真的就是這樣，吃飽後來塊精心準備的蛋糕，愜意地看著我愛的電影，坐在家裡最舒適的地方，暫時放下其他繁瑣的事情，只專注於眼前的幸福，真的超級無敵放鬆！

而且它的包裝更是不容小看！不得不說有很大一部分也是被這個乳酪蛋糕的包裝吸引！實在太俏皮了啦！有種美式的感覺，銀色炫彩的部分又有現代感，合起來很夢幻可愛，我還特別拍給朋友看，根本是讓女生失心瘋的包裝，只能說水母吃乳酪在乳酪蛋糕的包裝上這麼用心真的對了，直接擄獲我們的心房！

小小一個顏色又很繽紛！我都想要收藏起來了！

真心推薦給大家～而且雪絨乳酪蛋糕是限定商品，一天只賣五十組，一開始看他們的限動都很快就賣完了，我覺得自己能買到很幸運哈哈

之後回想吃吃看他們的其他品項，先從綜合乳酪蛋糕開始好了，有機會再跟大家分享我的心得，超好吃的台中乳酪蛋糕，水母吃乳酪的雪絨乳酪蛋糕推薦給大家！

台中伴手禮、台中乳酪蛋糕不知道要買哪家嗎？

推薦水母吃乳酪的乳酪蛋糕給大家~