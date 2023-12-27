外出旅遊時我們常常買到排隊美食大都是意外，因為看到要排隊的通常都是被跳過，這回能買到鴨喜露當然也是意外，完全沒排到隊就入手，當然要來品嚐這飄香半世紀又不油不膩的滷味



＊＊標示的很清楚，你想買什麼

位置

不查不知道，原來鴨喜露在宜蘭相當有名氣分店不少，我們到訪的是距礁溪火車站僅150公尺左右的礁溪一店，坐車火來買相當方便，離車站不遠，泡個美人湯買個伴手禮剛剛好



＊＊距礁溪車站不遠

品嚐

我們是因為正好沒人客，所以決定來買，但心裡完全沒底，想著不然買第一名吧，畢竟是第一名應該不會錯，正在討論時，前面的大姐聽到後小小聲的跟我們說不要買第一名要買第二名，因為鴨腿骨沒肉，鴨胸骨肉才多



＊＊在大盆中的鴨胸骨看起來肉真的不多



＊＊第一名的鴨腿骨，相比鴨胸骨他的肉真的少些



＊＊小試一下，買了鴨胸骨及鴨肉骨

鴨胸骨(骨上嫩肉)

這鴨胸骨乍看下沒啥肉，但仔細看肉真不少，再認真對比第一名的鴨腿骨，真的肉比較多；這滷味味道真不錯，雖然看起來乾乾的樣子，但入口後還挺水嫩的，大姐說的對，這鴨胸骨真的買對了



＊＊鴨胸骨上的肉比看起來的多

鴨肉骨(帶皮帶骨的鴨肉)

我妹眼尖發現肉最多的鴨肉骨，買了一份，這真的肉多，同胸骨一樣，看起來會覺得柴，但入口完全不同，是帶汁水的哦，而且肉也嫩



＊＊肉體當然肉就多啦

食後心得

認真說一開始看到架上的鴨骨時，第一時間是覺得怎麼都是骨，那肉跑哪去了，我們還半開玩笑的說骨頭來鴨喜露做滷味，肉在博X鴨做鴨，有肉的地方看起來又柴柴的樣子，但因不用排隊就能買到決定來嚐嚐，沒想到這看似有點乾柴的肉入口卻不會乾柴，難怪這麼多人來買



＊＊每盆裡的滷味看起來都不錯吃的樣子

鴨喜露 礁溪一店資訊～～

電話：03 988 7788

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路34號(礁溪火車站前150公尺)

官網：https://www.duck168.tw/

營業時間：10:00-20:00(周一至四) 10:00-21:00(週五、日) 10:00-22:00(週六)

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