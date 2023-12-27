嚐粵工坊 |台中港式料理推薦，來自香港廚師的私房菜，家庭聚餐合菜桌菜新上市！

最後更新時間 2023-12-20

台中港式料理推薦台中北屯太原路上的「嚐粵工坊」，低調店面卻常常預約爆滿，主廚是來自香港，在餐點上專作私房菜，食材新鮮度、調味和擺盤道道都很講究，尤其新上市的嚐粵工坊合菜，5種價位和菜色選擇豐富，有前菜、雞肉、海鮮到配菜，麵食、甜點，每道都可感受嚐粵工坊用心，且味道也於港式和粵式裡面經典料理，薑蔥霸皇白斬雞、伊面、避風塘大蝦都是我極為推薦的菜色，想要吃得記得提早預訂哦！

嚐粵工坊｜台中北屯港式料理推薦

嚐粵工坊地點位在台中北屯太原路上，店面外觀很純樸隱密，看起來很像家庭料理餐廳。來這吃嚐粵工坊港式料理，店前左右兩側路邊都能停汽機車。

嚐粵工坊內部裝潢很簡約，用兩種繽紛的黃色作為牆面設計的主色調，勾勒出的線讓空間多了點活潑感，也讓我感覺很溫馨。

座位以8~12人的大型圓桌為主，也有規劃2~4人的座位，真的想來嚐嚐不一樣的港式料理，記得要預約才吃得到哦～

嚐粵工坊手作私房菜，海鮮等食材都是由主廚當天到市場挑選，所以只接受預約才有辦法吃到，而且他們不定期公休，所以要吃嚐粵工坊的港式料理，記得先預約再去才不會撲空哦～

嚐粵工坊｜台中合菜桌菜推薦

主打港粵私房菜的嚐粵工坊，在今年底推出5款十人桌菜港粵料理系列！多款菜色，包含開胃菜、主食、海鮮、雞肉、時蔬到甜點，份量飽足還可客製化口味的鹹淡，台中和菜桌菜想吃港式料理，推薦可以來嚐粵工坊試試～

我們這次是吃10人份的 $9,999桌菜，吃得到港粵式大菜的避風塘、油雞等經典料理，滿滿一桌超級澎湃，趕快相約親朋好友聚餐一下吧！

來口茶潤潤嘴

開動前必喝一口茶，不只潤嘴也暖胃，嚐粵工坊桌菜都會配一壺茶，茶品都不一定，但清香順口，搭配偏重口味的港粵式料理，絕對是最好的選擇。

開胃菜｜涼菜雙輝映

涼拌木耳這道開胃菜，本以為會是我常吃到的酸甜風味，沒想到的是粵式口味的獨門醬汁，有點豆瓣醬的香氣和小小的嗆辣感，吃起來很開胃很不一樣。

小黃瓜同樣也是粵式料理的風味，清脆爽口加上微辣的刺激，吃起來別有一番味道。

薑蔥霸皇白斬雞(全雞)

嚐粵工坊的薑蔥霸皇白斬雞，一上桌瞬間成為全桌焦點！整隻白斬雞被滿滿的蔥薑醬給鋪蓋著，雞肉表層出油亮油亮的，光用看的我就要流口水了～

我最怕白斬雞的肉吃起來乾巴巴的，但嚐粵工坊料理的超好，帶骨的雞肉處帶點血色，白肉處更是粉嫩多汁，整隻雞的肉都很超軟嫩，就連雞胸肉的位置也不乾柴，配上特製的蔥薑醬更帶出滿滿的雞肉本身甜味，吃不完的我們帶回家冷藏再吃味道還是很好吃！

酸菜魚湯泡金鱸

這道酸菜魚湯泡金鱸一上桌，風頭和薑蔥霸皇白斬雞不相上下，選用大隻肥美的活鱸魚料理，魚肉切片鋪滿整個餐盤，保留魚頭魚尾，用寬冬粉鋪底，上面再用豆芽菜、蔥、酸菜帶出海鮮的甜。

燉煮到乳白色的湯汁，滿滿的膠質喝起來相當鮮美，底下的寬冬粉更是吸飽湯汁，每一吃口就好幸福！新鮮的鱸魚肉質很Q彈，夾起來也不容易碎掉，搭配上面的清脆酸菜醬，色香味俱全超好吃。

避風塘海中白蝦

避風塘料理是我最愛的港式味道，嚐粵工坊選用肥美飽滿肉質的海白蝦，去頭去殼裹上薄薄的麵衣去酥炸，佐上避風塘醬料，趁熱吃咬下去還有超脆口，有滋有味超涮嘴！

香芹野菌燴伊麵

嚐粵工坊的香芹野菌燴伊麵讓我超驚豔，與香芹、香菇、秋葵拌炒，伊麵口感很Ｑ彈，冷掉不只沒有黏在一塊，還是保留最完美的口感，燴上的醬汁裹上伊麵，入口鹹香不重鹹，讓人吃完會想再來一碗。

翡翠甜豆炒玉帶

清炒料理是桌菜很常見的菜色，這道翡翠甜豆炒玉帶，會隨季節海鮮變換菜色！選用新鮮大隻的軟絲，大火拌炒甜椒、豆莢菜、蔥蒜，主廚火侯控制的很好，軟絲完全沒有老掉，吃得到它最佳的彈牙口感，搭配季節時蔬清脆爽口很下飯。

雪山百頁染金沙

喜歡吃鹹蛋黃的千萬不要錯過這道私房菜！嚐粵工坊的金沙是主廚特製，鹹蛋黃流沙有加入奶油提香，裹上炸過的百頁豆腐，軟Q咬感很少見會讓人吃上癮！一旁炸的香脆的粉絲不是擺飾，是可以吃的哦，咬下去脆脆的很像在吃餅乾。

百香鳳梨梅花豬

高雄人的艾薇很愛吃酸甜的料理，這道百香鳳梨梅花豬完全深得我味蕾，糖醋醬搭配百香果的酸、鳳梨的甜，讓酸甜醬料吃起來清爽，裹著麵衣炸過的梅花豬軟嫩多汁，佐上酸甜不膩口的醬汁，讓我吃到停不下筷子。

四季蒜蓉炒時蔬

是用季節性蔬菜做料理，這次吃到的是芥藍，調味只用蒜蓉、高湯拌炒，不只保有蔬菜本身的翠綠色，口感也同樣脆口美味。

水果西米嫩仙草

嚐粵工坊主廚真的好用心，就連飯後甜點也不隨便！一整個小玉西瓜直接端上桌，超級搶戲的！裡面放滿了西米露、小玉西瓜、仙草凍和甜湯，喝起來不會很甜膩，基本都是西瓜的甜味，配料給的也很實在，吃完超有飽足感！

註：水果有季節性問題，會依據當季水果做變化哦～

嚐粵工坊｜合菜菜單





嚐粵工坊｜評價

台中港式料理餐廳選擇太多，但嚐粵工坊讓我印象很深，這次推出的桌菜料理，食材新鮮、菜色多樣、份量飽足，調味上更是不會太過油過重，很符合長輩和大眾的口味。他們從開胃菜、白斬雞、海鮮到甜點等一整桌合菜，每一道都讓我吃了念念不忘，調味和醬料也讓我感到驚艷無比。還在找台中桌菜推薦嗎？不妨預約嚐粵工坊品嚐不同的風味私房菜吧！

嚐粵工坊｜店家資訊

地址：台中市北屯區太原路三段897號

電話： 0966215966

時間 : 11:30–14:30、 17:30–21:30

公休：不定期，需事先電話預約和確認

嚐粵工坊粉專